Personalwechsel bei R+V: Lars Golatka übernimmt zum 1. Januar vier Vorstandsposten in den Pensionsgesellschaften. Er bringt langjährige Erfahrung aus der bAV-Branche mit.

Lars Golatka, neuer Vorstand des Chemie Pensionsfonds, des R+V Pensionsfonds, der R+V Pensionsversicherung und der R+V Pensionskasse.

Die R+V Versicherung besetzt mehrere Vorstandsposten in ihren Pensionsgesellschaften neu. Lars Golatka wird zum 1. Januar 2026 Vorstand des Chemie Pensionsfonds, des R+V Pensionsfonds, der R+V Pensionsversicherung und der R+V Pensionskasse. Die Aufsichtsräte der vier Gesellschaften haben den 50-Jährigen jeweils für fünf Jahre berufen.

Zusätzlich übernimmt Golatka die Geschäftsführung der Compertis Beratungsgesellschaft für betriebliches Vorsorgemanagement.

Seit August 2025 bei R+V

Golatka ist seit August 2025 bei der R+V Versicherung tätig und verantwortet dort das Geschäftsfeld Firmenkunden Leben. Der gelernte Betriebswirt tritt in seinen neuen Positionen die Nachfolge von Rüdiger Bach an, der Ende 2025 in den Ruhestand geht.

Vor seinem Wechsel zur R+V war Golatka knapp drei Jahre als Managing Partner bei der Beratungsgesellschaft Lurse in Hannover und Düsseldorf tätig. Zuvor verbrachte er rund sieben Jahre bei der Zurich Gruppe Deutschland, wo er als Bereichsvorstand und Leiter Firmenkunden Leben & Betriebliche Altersversorgung (Head of Corporate Life & Pensions) arbeitete. Von 2018 bis 2022 war Golatka zudem Vorstandsvorsitzender des Deutschen Pensionsfonds, eines Joint Venture der Deutschen Bank/DWS und Zurich.

Elf Jahre bei Generali

Davor war Golatka elf Jahre in verschiedenen Führungspositionen im Bereich Firmenkunden Leben bei Generali tätig, zuletzt als Leiter Managementberatung und Vertrieb (Head of Management Consulting & Sales).

Die R+V mit Hauptsitz in Wiesbaden bietet betriebliche Altersversorgung über verschiedene Durchführungswege an, darunter Pensionsfonds, Pensionskassen und Direktversicherungen. Zum Angebot gehören zudem Zeitwertkonten, das Sozialpartnermodell und betriebliche Krankenversicherungen. Der Versicherer ist an mehreren branchenweiten Versorgungswerken beteiligt, darunter dem Chemie-Versorgungswerk, dem Landwirtschaftlichen Versorgungswerk, der Metall-Rente und der Klinik-Rente.