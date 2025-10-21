Die Szene hat sich bei Lars Reiner eingebrannt: Ein Berater der Deutschen Bank sitzt vor seinem Kunden, zückt den Taschenrechner und rechnet vor: „100 minus Ihr Alter, so viel Prozent sollten Sie in Aktien haben.“ Fertig ist die Finanzberatung. „Das nannte sich dann Vertriebskompass“, erinnert sich Reiner an seine Zeit im Strategiebereich der Deutschen Bank. „Da wurde vorgegeben, was verkauft werden soll. Mit persönlicher Beratung hatte das wenig zu tun.“

Zehn Jahre später hat Reiner aus der Erkenntnis dieses Missstands ein Geschäft gemacht. Mit seiner Plattform Apeiron Wealth Cloud will er Finanzberatern genau die Werkzeuge geben, die sie brauchen, um besser zu arbeiten als die Großbanken. Sein Versprechen: 76 Prozent weniger Zeitaufwand für Verwaltung, doppelt so viel Provision für den Berater.

Der lange Weg zur eigenen Plattform

Die Geschichte beginnt 2015 mit einer zufälligen Begegnung. Reiner trifft Uli Bauer, einen Vermögensberater alter Schule. Bauer macht genau das, was Reiner bei der Deutschen Bank vermisst hatte: echte Finanzplanung. „Der hat sich mehr Gedanken darüber gemacht, welchen Zielwert wir vor dem Ruhestand erreichen müssen, als welche Aktien wir wählen“, sagt Reiner. Die Idee war simpel: Diese Art der Beratung automatisieren.

Daraus entstand Ginmon, ein Robo-Advisor mit klassischen ETF-Portfolios. Seit 2018 mit eigener Bafin-Lizenz, heute mit mehr als 400 Millionen Euro verwaltetem Vermögen. Im Vergleich zu Trade Republic oder Scalable Capital sind das Peanuts. Aber darum ging es Reiner auch nie. „Der Robo war unser Experimentierballon“, sagt er heute.

Die eigentliche Bewährungsprobe kam 2021, mitten im Corona-Börsenboom. Die etablierten Depotbanken kollabierten unter dem Ansturm neuer Anleger. Bestehende Depotbanken brauchten bis zu sechs Wochen für eine Kontoeröffnung. Reiner nutzte diese Zeit für einen radikalen Schritt: Er baute mit dem Fintech Upvest eine komplett neue Infrastruktur. Kontoeröffnung in sieben Sekunden statt sechs Wochen.

Als die niederländische Neobank Bunq im Sommer 2024 einen Broker suchte, konnte Ginmon innerhalb von sieben Wochen eine komplette Lösung liefern – inklusive eines Neobroker-Angebots. „Das war ziemlich verrückt“, wie Reiner rückblickend zugibt.

Die Waffe für David gegen Goliath

Diese Erfahrungen fließen nun in Apeiron Wealth Cloud ein. Die Plattform soll das werden, was Shopify für Onlinehändler ist: Eine Komplettlösung, mit der sich jeder Berater wie ein Fintech aufstellen kann.

Drei Dinge, die bisher getrennt waren, verschmelzen hier: moderne Software, eine echte Depotbank-Infrastruktur und die regulatorische Lizenz für Vermögensverwaltung.

Die Zahlen, die Reiner präsentiert, klingen beeindruckend: Statt durchschnittlich fünfeinhalb Stunden pro Kunde und Jahr sollen Berater nur noch maximal zwei Stunden für Verwaltungsaufgaben brauchen. Das Onboarding neuer Kunden schrumpft von zweieinhalb Stunden auf unter eine Stunde. Portfolioanpassungen, die früher anderthalb Stunden dauerten, sollen je nach Umfang auf Knopfdruck oder in maximal in 30 Minuten erledigt sein.

Für Berater bedeutet das: mehr Zeit für echte Beratung, mehr Kunden, mehr Umsatz.

Ein Rechenbeispiel macht es konkret: Bei einem aktiv gemanagten Fonds bleiben dem Berater etwa 60 Basispunkte von 1,80 Prozent Gesamtkosten – ein Drittel. Mit einem ETF-Portfolio sowie Servicegebühr über Apeiron sollen es 70 Prozent sein. „Eine glatte Verdopplung“, rechnet Reiner vor. Das klingt gut. Zu gut?

Die Probe aufs Exempel

Doch zwischen Powerpoint-Folien und Praxis liegt oft eine Welt. Die ersten 100 Berater sollen bis Ende des Quartals die Plattform testen. Das ist ambitioniert für eine Branche, die noch immer mit Papierformularen arbeitet und in der „das haben wir schon immer so gemacht“ als Qualitätsmerkmal gilt.

Die größte Hürde ist dabei nicht die Technik, sondern das Vertrauen. Wer seine komplette Infrastruktur auf eine Plattform verlagert, macht sich abhängig. Was, wenn die Preise steigen? Was, wenn der Service nachlässt? Und was, wenn Ginmon die Kundendaten nutzt, um selbst in den Beratungsmarkt einzusteigen?

Reiner kennt diese Bedenken. Und wischt sie beiseite. Der Datenschutz werde groß geschrieben, die Kundendatenbanken streng getrennt, und kein Berater-Kunde von Ginmon angeschrieben. „Wir haben ganz harte vertragliche Verpflichtungen“, betont er. Apeiron läuft komplett unter der Marke des jeweiligen Beraters, Ginmon tritt außerhalb des Kleingedruckten nicht in Erscheinung.

Trotzdem: Die Angst vor dem Plattform-Monopol ist real in einer Branche, die von Depotbanken zunehmend enttäuscht wurde.

Der Kulturkampf

Was Reiner antreibt, ist mehr als nur Geschäftssinn. Es ist eine Mission gegen die Trägheit der Finanzbranche. Sein CTO kommt von Amazon, die Philosophie heißt „First Principles Thinking“ – alles hinterfragen, nichts als gegeben hinnehmen.

„Depotentgelte für Endkunden? Warum eigentlich?“, fragt Reiner. „Papierformulare im Jahr 2025? Ernsthaft?“ Es sind diese scheinbaren Selbstverständlichkeiten, die er angreift. Berater sollen sich auf das konzentrieren, was sie am besten können: Menschen verstehen, Ziele definieren, Strategien entwickeln. Den Rest erledigt die Maschine.

Diese Vision hat Charme. Gerade für die neue Generation von Beratern, ganz egal ob sie auf Honorarbasis oder auf Provisionsbasis arbeiten wollen. Die transparent sein wollen. Die ihre Kunden als Partner sehen statt als Vertriebsziele.

Die Gretchenfrage

Kann Software wirklich die Finanzberatung revolutionieren? Die ehrliche Antwort: Es kommt darauf an. Apeiron Wealth ist keine Wunderwaffe. Es ist ein Werkzeug. Die gesparte Zeit können IFAs in bessere Beratung investieren, in Weiterbildung, in den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen. Die höheren Margen ermöglichen es, auch Kunden mit kleineren Vermögen profitabel zu beraten.

Aber die versprochenen Effizienzgewinne sind bislang Theorie. Und die Branche ist träge, wenn es darum geht, sich auf neue Wege einzulassen. Lars Reiner weiß das. Trotzdem ist er optimistisch. „Wir geben Beratern Waffengleichheit gegenüber den großen Playern“, sagt er. „Es kann ja schließlich nicht sein, dass Trade Republic im Monatstakt neue Produkte startet und der Berater mit einer viele Jahre alten Software arbeitet.“

Ob daraus tatsächlich eine Revolution wird oder nur eine weitere Software im Finanzdschungel, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.

Eines ist sicher: Die Technik ist da. Die Frage ist, ob die Berater bereit sind, sie zu nutzen. Und ob sie Lars Reiner vertrauen – dem Mann, der einst bei der Deutschen Bank saß und sich über die „100-minus-Alter“-Formel ärgerte. Der Mann, der jetzt verspricht, alles besser zu machen. Die ersten 100 Berater werden es herausfinden. Für sie beginnt das Experiment in wenigen Wochen.