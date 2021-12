Lars Walter kehrt zurück zu Threadneedle

Threadneedle hat Lars Walter als Vertriebsdirektor eingestellt. Walter soll ab Oktober den Vertrieb in Süddeutschland verantworten und ausgewählte Großkunden betreuen. Er berichtet an Werner Kolitsch, Leiter Deutschland und Österreich bei Threadneedle.Vor seinem Wechsel zu Threadneedle war Walter vier Jahre lang für Fidelity Investment Managers tätig. Zuletzt zeichnete er dort als Direktor für die Kundenbeziehungen in den Bereichen Asset Manager, Privatbanken und Family Offices verantwortlich.Für Threadneedle ist Walter kein Unbekannter: Bevor er zu Fidelity ging, arbeitete der 42-Jährige bei Threadneedle im Bereich Banken und Versicherungen.