Lasalle: Neuer Geschäftsführer für Europa

Lasalle Investment Management hat Andy Watson mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer für Kontinentaleuropa ernannt. Watson ist seit 2004 Mitglied der Geschäftsleitung bei Lasalle und seit 2010 Leiter Kerninvestments in Kontinentaleuropa. Seit 2011 ist der 47-Jährige außerdem Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Lasalle Frankreich.Watson arbeitet seit 23 Jahren im Immobiliengeschäft und war in Berlin, Frankfurt und Paris tätig. Lasalle ist eine auf Immobilienwerte spezialisierte Investmentgesellschaft. Aktuell verwaltet das Unternehmen 46,3 Milliarden US-Dollar an direktem und indirektem Immobilienvermögen.