„Jetzt hat die Stunde guter Berater geschlagen“, kommentiert Rechtsanwalt Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand des Arbeitgeberverbandes der finanzdienstleistenden Wirtschaft (AfW). Die Berufsorganisation hat in einem aktuellen Aufruf alle unabhängigen Finanzdienstleister dazu aufgefordert, aktiv auf ihre Kunden zuzugehen. „Zeigen Sie Präsenz und stellen Sie sich den Fragen Ihrer Kunden“, so Wirth. „Das schafft Vertrauen und das ist in diesen Zeiten wohl das Wichtigste.“„Lassen Sie uns besser sein als viele Banken“, ruft der AfW-Vertreter alle Mitglieder seiner Zunft auf. „Wir verstecken uns nicht, weil wir für unsere Kunden auch in schwierigen Zeiten erreichbar sind.“ Anlass für den Aufruf sind Beispiele eklatanter Falschberatung von Privatanlegern, die im Fernsehen vorgestellt werden und für Verunsicherung bei den Zuschauern sorgen.