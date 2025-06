in Märkte

Link wurde in die Zwischenablage kopiert

Mexiko und Brasilien tragen am meisten zur wirtschaftlichen Entwicklung von Lateinamerika bei.

Mexiko und Brasilien tragen am meisten zur wirtschaftlichen Entwicklung von Lateinamerika bei. | Foto: Midjourney

Wie „Morningstar“ kürzlich berichtete, zogen Investoren aus US-Fonds und börsengehandelten Fonds, die sich auf lateinamerikanische Aktien konzentrieren, in den letzten fünf Jahren mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar an Mitteln ab. Und viele Fonds wurden geschlossen.

Im krassen Gegensatz dazu stehen die Zahlen für Indien: Die „Morningstar“-Kategorie für indische Aktien freut sich seit 2020 über Mittelzuflüsse in Höhe von rund 63 Milliarden US-Dollar und einige neue Fondsauflagen. Die Zahlen sprechen zwar eine deutliche Sprache, doch mit der Masse mitzuschwimmen ist manchmal keine so gute Idee.

Welche Länder gehören zu Lateinamerika?

Lateinamerika umfasst zwar 20 Länder: Argentinien, Belize, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Kolumbien, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay und Venezuela.

Doch die Region wird letztendlich beherrscht von zwei Märkten, allen voran Brasilien, gefolgt von Mexiko, das ebenfalls eine gewichtige Rolle spielt. Der kleine Rest verteilt sich dann auf Chile, Kolumbien und auch Peru.

Man muss auch berücksichtigen und wissen, dass das Gros der Aktien in Lateinamerika zyklischer Natur sind. Gerade Rohstoffe ist ein großer Sektor, aber auch Industrie und Energie sind stark vertreten.

Lange Sauregurkenzeit, aber positiver Diversifikationseffekt

In den letzten zehn Jahren war mit Aktienfonds Lateinamerika nicht wirklich viel zu holen, die Risiken wurden nicht adäquat bezahlt. Wer in der Region investiert war, konnte sich wenigstens 2022 freuen: In dem Kalenderjahr zeigte sich die relativ niedrige Korrelation gegenüber dem breiten globalen Aktienmarkt. Während dieser im Minus abschloss, konnte Lateinamerika mit einem positiven Ergebnis punkten.

Letztes Jahr war Lateinamerika wiederum eine der am schwächsten performenden Regionen, zweistellige Verluste mussten Investoren verkraften. Die Entwicklung seit Jahresbeginn an den südamerikanischen Börsen macht jedoch Hoffnung, dass es sich bei den Mittelabflüssen um einen Kontraindikator handelt, man als Anleger die Region auf dem Schirm haben sollte und nun wieder rosige Zeiten anbrechen könnten.

Gute wirtschaftliche Aussichten

Das Wirtschaftswachstum in Ländern wie Brasilien, Mexiko oder Chile wird durch Investitionen in Infrastruktur, erneuerbare Energien und Digitalisierung angetrieben. Zwar bestehen nach wie vor Risiken wie politische Unsicherheiten, Währungsschwankungen oder globale Konjunkturschwankungen, doch die langfristigen Wachstumschancen überwiegen oft.

Ein steigender Rohstoffhunger, die zunehmende Konsumnachfrage und diverse Reformen in einigen Ländern schaffen für einen Aufschwung günstige Rahmenbedingungen. Mit einer langfristigen Perspektive können Anleger von der wirtschaftlichen Entwicklung profitieren und ihr Portfolio global breiter aufstellen.

Wir haben uns angeschaut, welche zehn Fonds in den letzten drei Jahren besonders gut performt haben. Sie finden diese auf den folgenden Seiten. Institutionelle Anteilsklassen wurden nicht berücksichtigt.

Ein wichtiger Hinweis: Darunter befinden sich auch Fonds, die nur in ein Land innerhalb der Region investieren.

Platz 10: Templeton Latin America

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds All Cap Lateinamerika

Aktienfonds All Cap Lateinamerika Auflegung: 18.03.2011

18.03.2011 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services

Franklin Templeton International Services ISIN: LU0592650328

Performance YTD: 17,05%

17,05% Performance 1 Jahr: 8,55%

8,55% Performance 3 Jahre: 16,75%

Performance 5 Jahre: 35,92%

35,92% Performance 10 Jahre: 24,26%

24,26% Sharpe Ratio 3 Jahre: -0,11

-0,11 Volatilität 3 Jahre: 19,55%

19,55% Volumen in Mio. EUR: 499

499 Währung: EUR

Platz 9: Blackrock Global Latin American

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds All Cap Lateinamerika

Aktienfonds All Cap Lateinamerika Auflegung: 19.01.2009

19.01.2009 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Blackrock Luxembourg

Blackrock Luxembourg ISIN: LU0408221785

Performance YTD: 20,80%

20,80% Performance 1 Jahr: 4,66%

4,66% Performance 3 Jahre: 19,63%

Performance 5 Jahre: 32,97%

32,97% Performance 10 Jahre: 15,04%

15,04% Sharpe Ratio 3 Jahre: -0,08

-0,08 Volatilität 3 Jahre: 22,56%

22,56% Volumen in Mio. EUR: 597

597 Währung: EUR

Platz 8: iShares MSCI EM Latin America ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds All Cap Lateinamerika

Aktienfonds All Cap Lateinamerika Auflegung: 11.10.2007

11.10.2007 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland

Blackrock Asset Management Ireland ISIN: IE00B27YCK28

Performance YTD: 15,85%

15,85% Performance 1 Jahr: 3,66%

3,66% Performance 3 Jahre: 20,29%

Performance 5 Jahre: 53,21%

53,21% Performance 10 Jahre: 27,42%

27,42% Sharpe Ratio 3 Jahre: -0,10

-0,10 Volatilität 3 Jahre: 19,05%

19,05% Volumen in Mio. EUR: 448

448 Währung: USD

Platz 7: Fidelity Latin America

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds All Cap Lateinamerika

Aktienfonds All Cap Lateinamerika Auflegung: 13.12.2017

13.12.2017 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: FIL Investment Management Luxembourg

FIL Investment Management Luxembourg ISIN: LU1731832835

Performance YTD: 16,22%

16,22% Performance 1 Jahr: 5,32%

5,32% Performance 3 Jahre: 21,24%

Performance 5 Jahre: 37,48%

37,48% Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 3 Jahre: -0,11

-0,11 Volatilität 3 Jahre: 20,20%

20,20% Volumen in Mio. EUR: 297

297 Währung: EUR

Platz 6: Larrain Vial Latin American Equity

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds All Cap Lateinamerika

Aktienfonds All Cap Lateinamerika Auflegung: 01.07.2013

01.07.2013 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Lemanik Asset Management

Lemanik Asset Management ISIN: LU0939495528

Performance YTD: 15,31%

15,31% Performance 1 Jahr: 7,65%

7,65% Performance 3 Jahre: 23,55%

Performance 5 Jahre: 45,38%

45,38% Performance 10 Jahre: -2,14%

-2,14% Sharpe Ratio 3 Jahre: -0,04

-0,04 Volatilität 3 Jahre: 19,65%

19,65% Volumen in Mio. EUR: 1161

1161 Währung: USD

Platz 5: Nordea Latin American Equity

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds All Cap Lateinamerika

Aktienfonds All Cap Lateinamerika Auflegung: 01.08.2007

01.08.2007 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Nordea Investment Funds

Nordea Investment Funds ISIN: LU0309468808

Performance YTD: 20,12%

20,12% Performance 1 Jahr: 9,04%

9,04% Performance 3 Jahre: 24,41%

Performance 5 Jahre: 51,42%

51,42% Performance 10 Jahre: 45,57%

45,57% Sharpe Ratio 3 Jahre: -0,01

-0,01 Volatilität 3 Jahre: 19,32%

19,32% Volumen in Mio. EUR: 29

29 Währung: EUR

Platz 4: Xtrackers MSCI Mexico ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds All Cap Lateinamerika

Aktienfonds All Cap Lateinamerika Auflegung: 26.03.2010

26.03.2010 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: DWS Investment

DWS Investment ISIN: LU0476289466

Performance YTD: 15,41%

15,41% Performance 1 Jahr: 2,40%

2,40% Performance 3 Jahre: 26,68%

Performance 5 Jahre: 100,66%

100,66% Performance 10 Jahre: 22,28%

22,28% Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,14

0,14 Volatilität 3 Jahre: 19,82%

19,82% Volumen in Mio. EUR: 408

408 Währung: USD

Platz 3: Amundi Latin America Equity

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds All Cap Lateinamerika

Aktienfonds All Cap Lateinamerika Auflegung: 29.10.2010

29.10.2010 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg

Amundi Luxembourg ISIN: LU0552029406

Performance YTD: 17,41%

17,41% Performance 1 Jahr: 7,64%

7,64% Performance 3 Jahre: 27,33%

Performance 5 Jahre: 58,30%

58,30% Performance 10 Jahre: 30,18%

30,18% Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,01

0,01 Volatilität 3 Jahre: 19,06%

19,06% Volumen in Mio. EUR: 84

84 Währung: EUR

Platz 2: DWS Invest Latin American Equities

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds All Cap Lateinamerika

Aktienfonds All Cap Lateinamerika Auflegung: 01.10.2012

01.10.2012 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: DWS Investment

DWS Investment ISIN: LU0399356780

Performance YTD: 21,22%

21,22% Performance 1 Jahr: 9,42%

9,42% Performance 3 Jahre: 27,50%

Performance 5 Jahre: 74,18%

74,18% Performance 10 Jahre: 97,64%

97,64% Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,00

0,00 Volatilität 3 Jahre: 20,96%

20,96% Volumen in Mio. EUR: 1.163

1.163 Währung: EUR

Platz 1: J.P. Morgan Latin America Equity

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025