Analyse von HQ Trust Laufen Börsenzwerge wirklich besser als Aktien-Dickschiffe?

Welche Aktien bringen die höhere Rendite: Small Caps oder Large Caps? Wenn Anleger an die vergangene Dekade zurückdenken, dürfte ihnen die Antwort ziemlich leichtfallen: die großen Dickschiff-Aktien! Doch stimmt das auch auf lange Sicht? In seiner Berechnung analysierte der Fondsmanager des HQT Megatrends Marcel Müller die relative Entwicklung von Small und Large Caps über knapp 100 Jahre. Dazu teilte er die Aktien in Phasen ein, in denen kleine beziehungsweise große Unternehmen besser liefen. Eine Phase endete, wenn ein relativer Verlust von 15 Prozent eingetreten war. Die neue Phase startete dann zum Zeitpunkt des relativen Maximums der vorherigen. Die Renditen stammen aus der Datenbank von Finanzprofessor Kenneth French, die Analyse umfasst den Zeitraum von 1926 bis Mitte 2022.

Marcel Müller kam zu folgenden Erkenntnissen:

„Auf lange Sicht funktionierte der sogenannte Size Effect: Nebenwerte erzielen eine höhere Rendite als große Unternehmen. Seit dem Jahr 1926 kamen kleine Unternehmen auf ein Plus von 12,1 Prozent pro Jahr. Mit den Großen konnten Anleger aber immerhin auch 10,8 Prozent pro Jahr erzielen. Blickt man auf die Anzahl der Monate sind die Werte allerdings nahezu ausgeglichen: Den 579 Small-Cap-Monaten stehen 573 Monate mit einer Outperformance der Large Caps gegenüber. Zuletzt hatten die großen Unternehmen aber eindeutig die Nase vorne: Seit März 2011 gab es 124 Large-Cap-Monate und gerade einmal 11 Monate gingen zugunsten kleiner Gesellschaften.“

Doch wer wird künftig die Nase vorn haben? Das meint Müller:

„Auf lange Sicht erwarten wir eine Fortsetzung der historischen Small-Cap-Outperformance. Kleinere Unternehmen sollten eine höhere Rendite erzielen als Ihre großen Brüder. Der Grund liegt vor allem in den höheren Wachstumsraten und der höheren Profitabilität bei kleineren Unternehmen. Im Gegenzug steht ein höheres Ausfallrisiko bei kleineren Unternehmen, das jedoch durch Diversifikation und aktives Management deutlich reduziert werden kann. Besonders interessant im aktuellen Umfeld ist, dass sich Small-Cap-Aktien in Zeiten hoher Inflation, wie etwa in den 1970er Jahren, in der Vergangenheit besser entwickelten als Large-Cap-Aktien.

Es scheint, dass Small-Cap-Unternehmen mehr Flexibilität haben, sich an die Inflation anzupassen und entsprechende Preissteigerungen weitergeben können. Ein Beispiel der höheren Flexibilität ist das schnellere Wechseln von Bezugsquellen für Waren und Materialen. Aktuell erscheinen zudem die relativen Bewertungen von Small-Cap-Aktien im Vergleich zu Large Caps sehr attraktiv und bieten langfristig betrachtet gute Einstiegschancen.“