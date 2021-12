Drei Risikoprofile Laureus erweitert Fonds-VV um nachhaltige Strategien

Laureus Private Finanz erweitert seine Fondsvermögensverwaltung Vermögen Plus um drei weitere Portfolios, die nachhaltige Kriterien explizit in ihrer Anlageausrichtung berücksichtigen. Die neuen ESG-Strategien achten auf ökologische und soziale Aspekte und verantwortungsvolle Unternehmensführung. „Dabei war uns von Beginn an wichtig, dass nur in Werte investiert wird, die unseren hohen Nachhaltigkeitsstandards gerecht werden“, sagt Anja Metzger, Vorstand der Laureus Private Finanz. Daher kommen nur Fonds in Frage, die bei der Auswahl ihrer Investments auf folgende Kriterien achten:

Die drei ESG-Strategien verfügen über drei unterschiedliche Risikoprofile: Die Variante „Vermögen Plus Nachhaltig Strategie 1“ richtet sich mit einem vergleichsweise hohen Renten- und geringen Aktienanteil eher an vorsichtige Anleger. Die Strategie 2 und 3 weisen einen zunehmend höheren Aktienanteil auf und könnten somit für risikofreudigere Anleger interessant sein“, erklärt Metzger. Die Fondsvermögensverwaltung Vermögen Plus hat Laureus Private Finanz im Juli 2020 in Kooperation mit Union Investment ins Angebot aufgenommen.