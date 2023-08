Leitmesse Bestimmt wieder laut, aber kürzer: Das erwartet die DKM-Besucher 2023

Wer vergangenes Jahr die wohl größte Messe der Finanz- und Versicherungsbranche in Dortmund besucht hat, der versteht, dass dieser Name Geschichte ist. „Deckungskonzeptmesse“: Aus diesem sperrigen Wort einer Veranstaltung, deren Anfänge im Jahr 1995 in Bayreuth liegen, ist die heutige sogenannte Leitmesse DKM entstanden.

Der große Jahrmarkt DKM

Sie wird von den Veranstaltern gerne auch als Klassentreffen der Branche bezeichnet, in dessen Zentrum neben Gesprächsrunden und Fachvorträgen ein Jahrmarkt-ähnlicher Messeplatz für über 250 Aussteller steht. Dort tummeln sich vor allem Versicherer, Pools und Dienstleister. Auch DAS INVESTMENT wird natürlich wieder mit einem Stand vertreten sein. Gerade die großen Konzerne liefern sich in den Hallen der Messe Dortmund einen Überbietungswettbewerb im Standbau, servieren Cocktails oder an Ort und Stelle zubereitete kulinarische Spezialitäten, während verkleidete Mitarbeiter im Getümmel Giveaways verteilen.

Gestrafftes Programm an zwei Messetagen

So laut und bunt dürfen die Fachbesucher die DKM sicherlich auch in diesem Jahr am 24. und 25. Oktober in Dortmund erwarten. Im Vordergrund soll wie immer der persönliche Austausch der Branchenangehörigen stehen. Und dennoch gibt es eine wesentliche Neuerung. Statt an drei Tagen mit einer Warm-up-Veranstaltung am Dienstagabend wird die Messe auf zwei Tage komprimiert. Veranstalter ist die BBG Betriebsberatung.



Die DKM startet am Dienstag, 24. Oktober mit den sogenannten Entscheider-Lounges ab 9 Uhr und dem Messe-Marktplatz ab 12 Uhr. Die begleitenden Fachkongresse erwarten die Besucher am ersten Tag ab 13 Uhr und von 9 bis 17 Uhr am zweiten Messetag. Frühere Formate zum Netzwerken wie die Makler-Roundtables bleiben erhalten. Durch die Straffung des Programms gibt es nur noch eine Abendveranstaltung am Dienstag, der Donnerstag fällt ganz weg.

Vergangenes Jahr waren die Hallen in Dortmund am zweiten Messetag ab mittags bereits auffallend leer. Offensichtlich war dies einer der Gründe für die Anpassung, die von teilnehmenden Branchenvertretern im Vorfeld schon gelobt wurde. Vor seinem Abschied als Messechef in diesem Jahr sagte BBG-Geschäftsführer Konrad Schmidt: „Wir beobachten, dass aufgrund des gewandelten Informations- und Kommunikationsverhaltens in den letzten Jahren der Wunsch nach komprimierten Präsenzveranstaltungen zunimmt.“



Namhafte, aber auch kontroverse Gäste

Auch mit dem neuen Chef Christian Duchholz will die DKM weiterhin Impulsgeber der Finanz- und Versicherungswirtschaft sein. Dabei hat das Thema Weiterbildung beziehungsweise IDD-konforme Weiterbildungszeit traditionell einen hohen Stellenwert. Teil des Messemarktplatzes werden somit auch wieder verschiedene Themenparks sowie ein Rahmenprogramm aus 16 Fachkongressen und prominenten Gästen in der sogenannten „Speaker’s Corner“ sein.

Zu den bekannten Vortragsrednern zählen fast traditionell auch kontroverse Persönlichkeiten, wie in diesem Jahr der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg und Bundesliga-Schiedsrichter Deniz Aytekin. Deutschlands wohl bester Unparteiischer ist auch als Digitalunternehmer erfolgreich. Fragen wirft allerdings sein Engagement als Mitgesellschafter beim Esoterikanbieter Adviqo auf, dessen Marken wie Astro TV wegen Abzocke-Vorwürfen seit Jahren in der Kritik stehen.

Diskussionsrunden versprechen Spannung

Während die Vortragsredner sich auch mal auch geopolitischen Fragen oder Themen abseits der Branche zuwenden, kommt bei der traditionellen Elefantenrunde mit den Vorstandsvorsitzenden mehrerer Großversicherer die Binnensicht der Assekuranz zum Tragen. Das Thema 2023: „Treiber oder Getriebene? Die Multi-Transformation der Versicherungsbranche“. Als Teilnehmer angekündigt sind die Chefs von Allianz Leben, Axa, Barmenia und Gothaer.



Inhaltlich besonders spannend dürfte die diesjährige Auftaktveranstaltung sein: „Liegt die Zukunft des Finanz- und Versicherungsvertriebs in Maklerhand?“ Zu diesem Thema diskutieren untern anderem der BVK-Vorsitzende Michael H. Heinz und Norbert Porazik, Geschäftsführer des Maklerpools Fonds Finanz, der Fördermitglied im AfW Bundesverband Finanzdienstleistung ist. Die beiden Verbände streiten derzeit um die Deutungshoheit eines möglichen Provisionsverbots in den Plänen zur EU-Kleinanlegerstrategie.

Neue Formate für Frauen und Nachwuchskräfte

Die DKM bietet 2023 auch neue Formate. Dazu zählt „FemSurance“ mit Vorträgen und sogenannten „Speed-Networking-Slots“. Sie soll laut des Veranstalters eine Plattform zur Vernetzung sein, die die Rolle von Frauen in der Versicherungsbranche in den Mittelpunkt stellt. Denn noch immer entgehe der Branche viel Potenzial, weil die Beratung, die Ansprache und Karriereprogramme zu sehr auf männliche Kunden und Mitarbeiter ausgerichtet sei.

Neu ist auch die „Young DKM“. Studierende können dabei im Rahmen einer Kooperation am zweiten Messetag die DKM besuchen und durch den direkten Kontakt zu Entscheidern erfahren, wie die Versicherungswirtschaft tickt. Eine sicherlich interessante Plattform für die Branche, die bekanntlich ein großes Nachwuchsproblem hat. Am ersten Messetag richtet sich die „Young DKM“ an Professionals. Hierbei soll es um die Branchensicht, um die Positionierung als interessante Arbeitgeber und um neue HR-Anforderungen gehen.