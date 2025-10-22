Seit Mitte Oktober hat Lazard Asset Management in Deutschland einen neuen Leiter Drittvertrieb. Er ist für das Unternehmen bereits seit mehreren Jahren tätig.

Leitet seit Kurzem den Drittvertrieb bei Lazard AM in Deutschland: Andreas Rau.

Seit dem 15. Oktober leitet Andreas Rau den Drittvertrieb bei Lazard Asset Management in Deutschland. Rau ist seit 2021 im Unternehmen tätig. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung im Asset Management mit. Zuvor war er in leitenden Funktionen bei BMO Global Asset Management, Oddo BHF Asset Management, Allianz Global Investors und Thomson Financial tätig.

„Die Beförderung würdigt seine hervorragenden Leistungen, insbesondere die erfolgreiche Erweiterung unseres Drittvertriebs und seinen Beitrag zum Wachstum des verwalteten Anlagevermögens“, sagt Andreas Hübner, Chef von Lazard Asset Management (Deutschland).

Über Lazard Asset Management

Lazard AM ist eine indirekte Tochtergesellschaft von Lazard Ltd und verwaltet zusammen mit verbundenen Vermögensverwaltungsgesellschaften der Lazard-Gruppe ein Kundenvermögen von rund 248 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2025). Das Unternehmen bietet weltweit Aktien-, Anleihen- und alternative Investmentprodukte an.