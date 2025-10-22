Andreas Rau wird Leiter Drittvertrieb bei Lazard AM Deutschland
Seit dem 15. Oktober leitet Andreas Rau den Drittvertrieb bei Lazard Asset Management in Deutschland. Rau ist seit 2021 im Unternehmen tätig. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung im Asset Management mit. Zuvor war er in leitenden Funktionen bei BMO Global Asset Management, Oddo BHF Asset Management, Allianz Global Investors und Thomson Financial tätig.
„Die Beförderung würdigt seine hervorragenden Leistungen, insbesondere die erfolgreiche Erweiterung unseres Drittvertriebs und seinen Beitrag zum Wachstum des verwalteten Anlagevermögens“, sagt Andreas Hübner, Chef von Lazard Asset Management (Deutschland).
Über Lazard Asset Management
Lazard AM ist eine indirekte Tochtergesellschaft von Lazard Ltd und verwaltet zusammen mit verbundenen Vermögensverwaltungsgesellschaften der Lazard-Gruppe ein Kundenvermögen von rund 248 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2025). Das Unternehmen bietet weltweit Aktien-, Anleihen- und alternative Investmentprodukte an.