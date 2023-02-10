Den Fragebogen mit 22 nicht ganz so gewöhnlichen Fragen beantwortet dieses Mal Sarah George. Darin spricht die Wandelanleihen-Expertin von Lazard über Teamwork, ihre Lieblings-Schauspielerin und ein Streitthema, das 2022 in den eigenen vier Wänden besonders aktuell war.

22 Fragen an Sarah George „Meistens spielt Julia Roberts mit“

Lazard-Fondsmanagerin Sarah George: Ein Hoch auf Durchhaltevermögen und Eigeninitiative.

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Über Ziele, Streitthemen und die Zeit nach der Finanzbranche

Erfahrungen mit Geld und berufliche Vorbilder als Fondsmanagerin

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1. Ihre erste prägende Erfahrung zum Thema Geld?

Als ich meinen ersten Limonadenstand aufgemacht habe

2. Wären Sie nicht Fondsmanager geworden, wären Sie heute …

… Unternehmerin

3. Haben Sie ein berufliches Vorbild?

Unmittelbare Vorbilder nicht – einflussreiche Mentoren ja

4. Welche andere Persönlichkeit imponiert Ihnen oder fasziniert Sie?

Ich bewundere alle, die Durchhaltevermögen zeigen, ihren eigenen Erfolg herbeiführen und ihr Glück selbst in die Hand nehmen

5. Welches Buch sollte jeder Fondsmanager gelesen haben?

“Reminiscences of a Stock Operator” von Edwin LeFevre

6. Wie motivieren Sie sich, wenn Sie mit Ihrem Fonds einmal hinter der Konkurrenz zurückbleiben?

Indem wir als Team zusammenarbeiten, können wir die Dynamik, die im Spiel ist, besser verstehen

7. Und die Belohnung, wenn Sie alle anderen abgehängt haben?

Die Gewissheit, dass wir die Anlageziele unserer Kunden erreichen oder sogar übertreffen

8. Ihr bislang schönstes Erlebnis als Fondsmanager?

Als Team etwas aufgebaut zu haben, das reale, greifbare Lösungen für die Bedürfnisse der Investoren bietet

9. Welchem verpassten Investment trauern Sie noch heute nach?

In meinem Privatleben scheint die Antwort auf diese Frage immer etwas mit Immobilien zu tun zu haben

10. Worüber haben Sie sich in jüngster Zeit so richtig geärgert?

Als mein Keller überflutet war

11. Und wem würden Sie gern einmal gehörig die Meinung sagen?

Meinem Hund, wenn er wieder das Haus aufweckt, weil er Schatten anbellen muss