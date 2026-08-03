René Frick hat schon für einige bekannte Namen der Fondsbranche gearbeitet. Jetzt zieht es ihn zu Lazard Asset Management. Was er dort machen wird und wen er künftig betreut.

Lazard Asset Management baut sein Team im Drittvertrieb aus: Seit dem 3. August arbeitet René Frick als Senior Vice President in Frankfurt für den Vermögensverwalter. Er tritt dort in das Team von Andreas Rau ein, der den Drittkundenvertrieb (Third Party Distribution) leitet. Zusammen kümmern sich die beiden künftig um Dachfonds-Selektoren, Privatbanken, große unabhängige Vermögensverwalter und Multi Family Offices.

Frick kennt den Vertrieb von Investmentprodukten aus 17 Jahren Berufspraxis. Zuletzt betreute er bei Laiqon Bestands- und Neukunden im Privatkunden- und Wholesale-Geschäft in Zentral- und Westdeutschland. Vorher arbeitete er mehrere Jahre für Fenthum, den gemeinsamen Vertriebsverbund von Mainfirst und Ethenea, und sammelte dort Erfahrung im Wholesale-Vertrieb und in der Kundenbetreuung. Davor war er bei der Mainfirst Bank und im Bereich Multi Asset Solutions der Deutschen Bank tätig.

Deutscher Markt hat strategische Bedeutung

Andreas Rau verweist auf die große strategische Bedeutung, die Lazard dem Drittvertrieb im deutschen Markt beimisst. „Große Asset Allokatoren und Private-Wealth-Management-Einheiten wollen zunehmend differenzierte Anlagelösungen und einen engen Austausch mit ihren Asset Managern. Mit René Frick können wir diese Kundengruppen künftig noch intensiver betreuen.“

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Lazard Asset Management und die mit ihr verbundenen Vermögensverwaltungsgesellschaften der Lazard-Gruppe verwalten für ihre Kunden ein Vermögen von knapp 285 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2026).