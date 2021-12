LBB Invest mit neuem Bereichsleiter

Martin Ottmann wird die neu geschaffene Position eines Bereichsleiters Deutschland bei der LBB Invest besetzen. Er soll den Kundenkontakt zu Sparkassen und anderen Finanzdienstleistungsinstituten in Deutschland pflegen und dem Publikums- und Spezialfondsgeschäft neue Impulse geben. Der 44-jährige Ottmann berichtet direkt an die Geschäftsführung der LBB Invest.Zuvor war der Bankkaufmann und Diplom-Volkswirt Ottmann bei der Weberbank und der LGT Bank Deutschland und schwerpunktmäßig in der Vermögensverwaltung und im Kapitalmarktgeschäft tätig.