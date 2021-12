Aktienfonds aufgelegt LBBW AM setzt aufs gesunde Leben

Beim LBBW Gesund Leben (ISIN: DE000A2QDRU6) geht es um die zwei Themenfelder gesund werden und gesund bleiben. Den Kern des Portfolio macht der Bereich gesund werden aus. Hier wird in Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Pharma und Pflege investiert. „Gesundheit ist allerdings viel mehr und sollte ganzheitlich betrachtet werden“, erklärt Christine Walter, die den Fonds zusammen mit Lorenz Blume managt. Daher investieren sie zusätzlich in Unternehmen mit Produkten und Dienstleistungen, die helfen, gesund zu bleiben. Das Spektrum reicht dabei von Sport und Fitness über gesunde Ernährung bis hin zu Outdoor-Aktivitäten in der Natur.

Das Fondsmanagement sucht über den Bottom-up-Ansatz der LBBW Asset Management nach Titeln mit überdurchschnittlich guten Wachstums- und Ertragsperspektiven in diesem Segment. Berücksichtigt werden bei der Auswahl der rund 70 Aktien zudem die Nachhaltigkeitskriterien der LBBW.