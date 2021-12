LBBW Andrea Bauer neue Geschäftsführerin der LBBW Asset Management

„Mit Frau Bauer konnten wir eine ausgewiesene Investmentexpertin gewinnen, die am Markt einen sehr guten Ruf genießt und bewiesen hat, dass sie Investmentgesellschaften strategisch weiterentwickeln kann“, sagt Ingo Mandt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der LBBW Asset Management und im Vorstand der LBBW zuständig für Financial Markets, Asset Management und Internationales Geschäft. Andrea Daniela Bauer kommt von der Landesbank Berlin Investment (LBB-INVEST), wo sie seit 2011 als Sprecherin der Geschäftsführung die Bereiche Fondsmanagement, Vermögensverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit und Personal geleitet hat. Zuvor war Andrea Daniela Bauer ab 1996 in verschiedenen Führungspositionen für die Landesbank Berlin tätig, seit 2006 als Bereichsleiterin des kundenorientierten Kapitalmarktgeschäfts. Ihre Berufslaufbahn begann sie nach dem Studium der Mathematik und der Betriebswirtschaftslehre 1993 im Derivatehandel bei der Commerzbank in Frankfurt. Der Geschäftsführung der LBBW Asset Management gehören außerdem Achim Koch (Vorsitzender), Nicolas Themistocli und Jürgen Zirn an.