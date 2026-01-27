Das Asset Management der Landesbank Baden-Württemberg hat zwei neue Mitarbeiter für den Vertrieb gewonnen. Sie betreuen künftig Regional- und Privatbanken sowie Makler und Pools.

Daniel Röger und Daniela Watzal sind nun für LBBW Asset Management tätig. Watzal betreut den Süden Deutschlands, Röger den Norden, Osten und die Mitte.

LBBW Asset Management beschäftigt zwei neue Mitarbeiter für das Retail- und Wholesale-Geschäft. Daniela Watzal und Daniel Röger betreuen künftig Regional- und Privatbanken sowie Makler, Pools und freie Berater. Sie gehören zum Team um Stephan Wittwer, Leiter Vertrieb Retail.

Daniela Watzal ist bereits seit Oktober 2025 bei LBBW Asset Management tätig. Zuvor war sie als Key-Account-Managerin bei Morgenfund beschäftigt. Sie bringt Erfahrung aus dem Bereich Depotbanken mit. Zudem arbeitete sie als Vermögensberaterin.

Deutschlandweite Abdeckung

Daniel Röger war in den vergangenen Jahren als Vertriebsdirektor im Bereich Fondsboutiquen tätig. Von 2015 bis 2021 betreute er bei Union Investment Volksbanken. Auch er war zuvor als Vermögensberater tätig. Röger hat seine Position bei LBBW Asset Management zum Jahresbeginn 2026 angetreten.

Mit den beiden Neuzugängen ist das Vertriebsteam Retail der LBBW Asset Management seit Jahresbeginn in allen Regionen Deutschlands vertreten. Watzal betreut den Süden aus Augsburg, Röger den Norden, Osten und die Mitte Deutschlands von Hamburg aus.

Über LBBW Asset Management

Die Fondsgesellschaft LBBW Asset Management hat ihren Sitz in Stuttgart. Zu den Geschäftsfeldern zählen Spezialfonds für institutionelle Investoren sowie Publikumsfonds für institutionelle und private Anleger.