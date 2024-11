Der Fachkräftemangel in der Finanzbranche verschärft sich. Während viele Institute händeringend nach neuen Mitarbeitern suchen, geht die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) einen anderen Weg: Sie will mit einem innovativen Teilzeitmodell verhindern, dass Eltern nach der Geburt eines Kindes den Kontakt zur Bank verlieren.

In der Vergangenheit habe es Mitarbeiter gegeben, die nach der Elternzeit nicht mehr oder erst sehr spät zurückgekommen seien. „Das stellt uns in Zeiten des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels natürlich vor Herausforderungen“, sagt LBBW-Personalchefin Christine Neuberger im Interview mit „Bloomberg News“ in Stuttgart.

Das neue Programm mit dem Namen „Keep in Touch“ ermöglicht es Müttern und Vätern, während der Elternzeit auf einer 10-Prozent-Stelle zu arbeiten. Das entspricht etwa vier Stunden pro Woche. Die maximale Laufzeit beträgt zwölf Monate.

Der Ansatz kommt an: Seit Programmstart haben bereits rund 30 Mitarbeiter einen Antrag gestellt, darunter auch sechs Führungskräfte bis zur Abteilungsleiterebene. Etwa 90 Prozent der Interessenten sind Frauen. Wie LBBW-Personalchefin Christine Neuberger betont, seien alle bisherigen Anträge genehmigt worden.

Demografischer Wandel erhöht Handlungsdruck

Für die Bank ist das Programm eine strategische Investition. Der demografische Wandel erhöht den Druck auf die Personalabteilungen: Aktuelle Zahlen der Index-Gruppe zeigen, dass allein im dritten Quartal rund 42.000 Stellen bei Banken und Fintechs in Deutschland ausgeschrieben waren.

Aus Sicht der Personalchefin ist „Keep in Touch“ keine reine Sozialleistung, sondern ein echter Leistungsanreiz – trotz des hohen administrativen Aufwands für die Bank. Interessant ist auch der internationale Vergleich: Mitarbeiter der LBBW in den USA, Asien und Großbritannien kehren laut Neuberger meist schneller aus der Elternzeit zurück als ihre deutschen Kollegen.

Eltern an Unternehmen binden: Neuer Trend in der Arbeitswelt?

Die LBBW ist nicht das einzige Institut mit einem solchen Modell. Die Commerzbank bietet ihren Mitarbeitern in Elternzeit die Wahl zwischen 10, 20 und 30 Prozent Arbeitszeit. Allerdings ist dort die 10-Prozent-Option auf Qualifizierung, Kontaktpflege und Information beschränkt.

Auch das Start-up „Hey Parents“ hat erkannt, wie wichtig es ist, die Beziehung zwischen Mitarbeiter und Führungskraft während der Elternzeit zu pflegen. Um Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden, bietet das Start-up einen digitalen Assistenten an, der Eltern und Unternehmen dabei unterstützen soll, die Auszeit aus dem Beruf bestmöglich zu managen.