Fréderic v. Nerée 24.09.2012 Lesedauer: 2 Minuten

LBBW-Fonds ab Oktober nahrungsmittelfrei

Die LBBW kündigte bereits im Juni 2012 an, dass sie langfristig aus Agrarspekulationen aussteigen wolle. Am 4. Oktober ist es nun tatsächlich für die Fonds so weit.