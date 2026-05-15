Von der Kamera bis zum Kampfjet: Stephan Wittwer erklärt, wie der LBBW Sicher Leben Sicherheit denkt, welche Rolle Nachhaltigkeit spielt – und warum ETFs teils zu kurz greifen.

Stephan Wittwer: „Rüstungsaktien können sehr gut laufen – aber es wird auch Phasen geben, in denen das nicht so ist.“

DAS INVESTMENT: Herr Wittwer, viele Anleger greifen bei Verteidigung und Sicherheit zu reinen Rüstungs-ETFs. Sie sagen, das greife zu kurz. Warum?

Stephan Wittwer: Reine Rüstungs-ETFs sind vielleicht ein wenig zu eng gedacht. Als wir im Frühjahr 2024 von ersten Sparkassen angesprochen wurden, die ein Produkt mit Rüstungsbezug wollten, haben wir uns gefragt: Macht es wirklich Sinn, das Thema so zu begrenzen? Rüstungsaktien können sehr gut laufen – aber es wird auch Phasen geben, in denen das nicht so ist. Deswegen haben wir das Thema weiter gefasst und uns gefragt: Was bedeutet Sicherheit heute eigentlich? Da gehört für uns Cybersicherheit dazu, öffentliche Sicherheit, persönliche Sicherheit. Der Marktplatz in meiner Heimatstadt Heilbronn wird heute mit Kameras überwacht. Vor zehn Jahren hätte das noch einen Aufschrei ausgelöst. Das zeigt, wie stark sich das Sicherheitsbedürfnis der Menschen verändert hat.

Wie ist der LBBW Sicher Leben konkret aufgebaut?

Wittwer: Es gibt drei Säulen:

Verteidigung,

digitale Sicherheit sowie

öffentliche und persönliche Sicherheit.

Aus einem Anlageuniversum von rund 440 Unternehmen können wir auswählen. Das Entscheidende ist aber: Diese Säulen sind nicht starr gewichtet. Der Fondsmanager kann je nach Einschätzung die Gewichte deutlich verschieben. Das ist der wesentliche Unterschied zu einem ETF, der seine Gewichte eher nicht aktiv steuert. Wir haben drei Wachstumsbranchen – aber die laufen nicht alle gleichzeitig gut beziehungsweise synchron. Genau dafür braucht es aktives Management.

Können Sie Beispielunternehmen aus jeder Säule nennen?

Wittwer: Ja, die drei Säulen lassen sich gut mit konkreten Beispielen illustrieren: In der sicherheits- und verteidigungsbezogenen Industrie etwa RTX, GE Aerospace oder Mitsubishi Heavy Industries. Im Bereich digitale Sicherheit sind es Unternehmen wie Crowdstrike, Palantir Technologies und Broadcom. Und bei öffentlicher und persönlicher Sicherheit sprechen wir über Unternehmen wie Assa Abloy, Allegion und Securitas – also Anbieter von Lösungen rund um Zutritt, Gebäudeschutz und Sicherheitsdienstleistungen.

Wie oft wird das Portfolio angepasst?

Wittwer: Im Prinzip täglich, wenn sich etwas verändert. Wir sind ein aktiv gemanagter Fonds – dafür zahlt der Kunde auch eine im Vergleich zu ETFs höhere Gebühr. Wir wollen nach oben partizipieren, aber vor allem gut aussehen, wenn es nach unten geht. Seit Auflegung haben wir die unterschiedliche Gewichtung der drei Säulen dokumentiert. Die Schwankungsbreite bei Verteidigung lag beispielsweise zwischen 28 und 45 Prozent, bei digitaler Sicherheit zwischen 21 und 31 Prozent.

Und wie läuft der Fonds bisher?

Wittwer: 2025 hat der LBBW Sicher Leben (ISIN: DE000LB6B0M7) rund 26 Prozent an Wert zugelegt, der MSCI World kam auf etwa 22 Prozent. Aber wir sehen das nur als grobe Orientierung – ein wirklich passender Vergleichsindex existiert nicht. Interessanter ist vielleicht der direkte Vergleich mit dem ähnlichsten Wettbewerbsprodukt, das einen Monat nach uns aufgelegt wurde. Der Performanceabstand liegt bei weit über 20 Prozent.

Warum genau, kann ich nicht abschließend beantworten, weil wir nur die Top-10-Positionen des Konkurrenzprodukts sehen. Aber unsere Portfoliomanager – beide mit Performanceverantwortung und erfahrenen Analysten im Rücken – arbeiten sehr ehrgeizig. Und das schlägt sich offenbar positiv nieder. Noch etwas: Wir haben in unserer Geschichte zuvor noch kein Produkt gehabt, das innerhalb eines Jahres allein aufgrund des Themas und der Kompetenzvermutung über 200 Millionen Euro eingesammelt hat – ohne jeden Track Record.

Gibt es Ausschlüsse?

Wittwer: Ausschlüsse haben wir, und das Thema meinen wir auch sehr ernst. Keine Unternehmen, die sich mit Streumunition oder Antipersonenminen beschäftigen – damit fällt zum Beispiel Lockheed Martin heraus. Dazu kommen Unternehmen, die biologische oder chemische Waffen herstellen. Bei Atomwaffen gibt es eine Ausnahme: Wenn das Unternehmen in einem Nato-Staat ansässig ist, ist es grundsätzlich investierbar. Außerdem schließen wir Unternehmen aus Russland, China und den Vereinigten Arabischen Emiraten aus.

Und schließlich: schwere Verstöße gegen den UN Global Compact. Das ist kein Feigenblatt. Wenn ein Unternehmen in die Presse gerät, weil sich mehrere Mitarbeiter wegen der Unternehmensführung das Leben genommen haben – wie es einmal bei France Télécom der Fall war –, dann wäre das ein Grund zum Verkauf. Marktschonend, aber konsequent.

Wie sieht es mit Palantir aus – ein Unternehmen, das in der Branche umstritten ist?

Wittwer: Generell äußern wir uns nicht zu Einzeltiteln. Aber ich kann bestätigen, dass wir in Palantir investiert sind, das Unternehmen war auch schon in den Top Ten. Ich verstehe jeden, der sagt, so ein Unternehmen kommt ihm nicht ins Depot. Aber wir bewerten nach den üblichen Parametern: Geschäftsmodell, UN Global Compact, unsere weiteren Kriterien. Das Land Baden-Württemberg hat Palantir mandatiert – das zeigt, dass es keine einfache Antwort gibt. Was wir nicht machen: Unternehmen aufnehmen, die nur opportunistisch auf den Rüstungstrend aufspringen. Das muss schon glaubwürdig sein.

Der Fonds heißt nicht „Verteidigung” oder „Rüstung”, sondern „Sicher Leben”. Warum?

Wittwer: Der Name „LBBW Sicher Leben“ beschreibt unseren Ansatz bewusst breiter. Denn es geht nicht um ein reines Rüstungsthema, sondern um Sicherheit in einem umfassenderen Sinn – also auch um digitale, öffentliche und persönliche Sicherheit. Uns war wichtig, das im Namen abzubilden und gleichzeitig verständlich zu bleiben. Der Fonds investiert letztlich in zentrale Bereiche, die für das Funktionieren moderner Gesellschaften unverzichtbar sind.

Warum läuft der Fonds nicht als Artikel-8-Produkt – andere Anbieter haben ihre Verteidigungs-ETFs inzwischen entsprechend umklassifiziert?

Wittwer: Das hat für uns ein Geschmäckle. Wir haben GE Aerospace im Portfolio – ein Unternehmen, das amerikanische Atomraketen wartet. Wenn man das als nachhaltig im Sinne von Artikel 8 verkaufen will, mag das technisch möglich sein. Aber wir wollen das nicht. Das wäre unglaubwürdig, und Glaubwürdigkeit ist für eine Landesbank mit 10.000 Mitarbeitern keine Floskel. Wenn wir uns bei einem Produkt verbiegen, werden wir dafür zur Rechenschaft gezogen – zu Recht.

Wie gehen Sie bei Ihren anderen Fonds mit den ESG-Vorgaben um?

Wittwer: Wir haben alle Artikel-8-Fonds behalten und keinen zu Artikel 9 hochgestuft. Der Aufwand für Artikel 9 ist erheblich, und die Nachfrage unserer Kunden danach war schlicht nicht vorhanden. Wir haben stattdessen früh gemerkt, dass zu strenge Nachhaltigkeitsvorgaben Performance kosten – und das wollen Anleger nicht. Sie wollen Nachhaltigkeit, aber keine Renditeeinbußen. Was wir auch nicht machen: unsere Nachhaltigkeitsquoten so rechnen, dass wir besser dastehen, als wir sind. Es gibt zwei Berechnungsmethoden – eine schönere und eine ehrlichere. Wir nehmen die ehrlichere.

Sie haben auch einen Global-Warming-Fonds. Wie passt das zur aktuellen politischen Stimmung gegenüber dem Nachhaltigkeitsthema?

Wittwer: Der Global-Warming-Fonds ist seit 19 Jahren sehr breit aufgestellt. Wir begleiten dort die Transformation zu weniger CO2-Ausstoß – das schließt auch Unternehmen ein, die gerade dabei sind, sich zu verbessern. Wind und Solar sind Teil des Portfolios, aber nicht der einzige Teil. Was viele nicht wissen: Die großen Tech-Konzerne gehören heute zu den größten Treibern erneuerbarer Energien – nicht aus Überzeugung, sondern aus Notwendigkeit.

“ Wir haben stattdessen früh gemerkt, dass zu strenge Nachhaltigkeitsvorgaben Performance kosten – und das wollen Anleger nicht. Stephan Wittwer

Wie meinen Sie das?

Wittwer: Nehmen Sie Microsoft. Das Unternehmen hatte 2024 eine installierte Solarkapazität von 34 Gigawatt. Zum Vergleich: Deutschland hat in den vergangenen Jahren rund 5,5 Millionen Photovoltaikanlagen mit zusammen etwa 106 Gigawatt Leistung aufgebaut – und Microsoft allein kommt auf knapp ein Drittel davon.

Der Grund ist simpel: Rechenzentren brauchen enorme Mengen Strom, und Strom ist in den USA teurer und knapper geworden. Da ist Solarenergie für ein Unternehmen wie Microsoft schlicht das wirtschaftlich sinnvollste Modell – innerhalb von eineinhalb Jahren installiert, ohne den langen Vorlauf eines Atomkraftwerks. Der Uranabbau für ein neues Kraftwerk dauert allein elf bis zwölf Jahre. Gleichzeitig sind Rechenzentren für schätzungsweise 7 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich – das entspricht etwa dem Zweieinhalbfachen des gesamten deutschen Ausstoßes.

Die Betreiber haben also ein handfestes Interesse daran, auf erneuerbare Energien umzustellen. Das ist kein Altruismus – aber für das Klima ist das Ergebnis dasselbe.

Das klingt fast so, als würde das Nachhaltigkeitsthema gerade über die Hintertür zurückkommen.

Wittwer: In gewisser Weise ja. Der Unterschied ist: Es kommt nicht mehr als politische Forderung, sondern als wirtschaftliche Notwendigkeit. Und ich glaube, das ist nachhaltiger – im wörtlichen Sinne. Was mich eher stört, ist die Art, wie das Thema in Deutschland lange kommuniziert wurde. Der erhobene Zeigefinger hat viele Anleger und Berater schlicht genervt. Die regulatorischen Vorgaben – Stichwort PAI-Kennzahlen oder die komplexen Offenlegungsanforderungen – sind so unverständlich geworden, dass selbst erfahrene Berater damit überfordert sind. Das schadet dem Thema mehr, als es nützt. Ich glaube nicht, dass Nachhaltigkeit als Investmentthema verschwindet. Aber es muss verständlicher und nachvollziehbarer werden – sonst verliert man die Anleger.

Sie haben über 200 Millionen Euro eingesammelt. Wer kauft den Fonds?

Wittwer: Über 90 Prozent sind Privatanleger, der Schwerpunkt liegt dabei primär im Private Banking. Wir sind bei der hauseigenen BW-Bank vertreten und wurden kürzlich von einer Versicherung aufgenommen, die ihren Bestand breiter aufstellen möchte.Das große Hindernis in unserem Sparkassen-Vertrieb ist, dass wir nicht in allen Depotplattformen gelistet sind. Das macht den Vertrieb natürlich etwas schwieriger. Die bisherigen Mittelzuflüsse untermauern allerdings das Interesse an dieser Anlagelösung. . Der LBBW Sicher Leben ist ein emotionales Satellitenprodukt. Der Berater hat damit immer etwas zu erzählen. Mehr soll es auch nicht sein.

Wird das Interesse an Sicherheits-Investments anhalten?

Wittwer: Ehrlich gesagt: Das lässt sich nicht prognostizieren. Wir sehen derzeit täglich Zuflüsse. Solange das Thema in den Medien präsent ist und die Kursentwicklung freundlich bleibt, kann das ein Dauerbrenner sein. Was strukturell dafür spricht: Wir erleben tektonische Verschiebungen der globalen Machtverhältnisse. Nato-Generalsekretär Rutte hat unlängst gesagt, Europa müsste eigentlich 10 Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung aufwenden. Selbst wenn der Ukraine-Konflikt zu einem Waffenstillstand käme – ich glaube nicht, dass sich dadurch grundlegend etwas an den geopolitischen Bedingungen ändert. Die Rüstungsaktien würden im ersten Moment wohl locker 20 Prozent fallen. Aber dann relativ schnell wieder anziehen. Weil sich an den Grundbedingungen nichts geändert hätte.

Wo sehen Sie neue Wachstumstreiber in der Branche?

Wittwer: Künstliche Intelligenz und Drohnen werden eine große Rolle spielen. Das Münchner Unternehmen Helsing hat die erste KI-Software zur Steuerung eines Kampfjets entwickelt, – ein beachtlicher Erfolg für Deutschland. Und wir werden neue Marktteilnehmer sehen. Nokia produzierte früher Gummistiefel, bevor das Unternehmen zu einem der größten Handyhersteller wurde. Bosch und andere Automobilzulieferer denken heute ernsthaft darüber nach, in das Verteidigungsgeschäft mit einzusteigen. Diese Verschiebungen zeigen: Die Grenzen zwischen klassischen Industrien und dem Sicherheitssektor werden durchlässiger. Die Welt ist gefährlicher geworden – und die Märkte reagieren darauf.