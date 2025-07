Die BW-Bank, eine Tochter der LBBW, erlebt einen größeren Personalwechsel im Wealth Management München: Standortleiter Matthias Böhmer verlässt zum 31. Dezember 2025 das Institut und nimmt vier Berater mit. Das bestätigte eine LBBW-Sprecherin gegenüber DAS INVESTMENT.

Vier Berater folgen Böhmer

Mit Böhmer verlassen auch Michael Fischer, Tobias Stanner, Michael Thorwarth und Jan Willuhn die Münchner Niederlassung. Das Quintett repräsentiert damit mehr als ein Viertel des bisher 18-köpfigen Wealth-Management-Teams am Standort.

Böhmer war im April 2022 von der Hypovereinsbank zur BW-Bank gewechselt und hatte das Münchner Wealth Management ausgebaut. Unter ihm wuchs das Team deutlich an.

Der 42-Jährige berichtete direkt an Oliver Neckel, der seit dem 1. Juli 2025 das Wealth Management der BW-Bank bundesweit verantwortet. Dem Vernehmen nach wird Böhmer zeitnah freigestellt, jedoch wollten dies weder er noch die LBBW bestätigen.

Dieter Knoll übernimmt kommissarisch

Dieter Knoll übernimmt die kommissarische Leitung der LBBW-Niederlassung München © LBBW

Die Bank reagiert schnell auf den Abgang: „Unser Standortleiter Wealth Management in Nürnberg, Dieter Knoll, übernimmt nahtlos die kommissarische Leitung", teilte die LBBW gegenüber DAS INVESTMENT mit. Dies sei „eine ebenso zügige wie kompetente Lösung, denn Herrn Knoll sind sowohl die Region als auch die Kundenstruktur bestens bekannt“.

Die Bank betonte, dass trotz der umfangreichen Abgänge „Kontinuität, Verlässlichkeit und Qualität am Standort gesichert" seien. Das bestehende Team vor Ort sei „unverändert gut aufgestellt, sodass unsere Kundinnen und Kunden weiterhin auf eine hohe Qualität und Verlässlichkeit vertrauen können".

Die Bank befinde sich „bereits in der Nachbesetzung der Standortleitung„ und kündigte an „das aktuelle Team mit weiteren kompetenten Beraterinnen und Berater verstärken“ zu wollen. Der LBBW zufolge habe „der Standort München für das Wealth Management der BW-Bank eine hohe strategische Relevanz“.

Kein Zusammenhang mit LBBW-Umstrukturierungen

Der Personalwechsel in München soll jedoch in keinem Zusammenhang stehen mit dem Abgang von Uwe Adamla, der wenige Tage zuvor bekannt gegeben wurde. Dessen Vorsitz der Geschäftsführung der LBBW Asset Management hat am 1. Juli Karen Armenakyan übernommen. Die Bereiche Wealth Management berichten derzeit einstweilig an Konzernvorstand Andreas Götz.

Wohin Matthias Böhmer und sein Team wechseln, ist bislang nicht bekannt – dass sie in München bleiben hingegen gewiss. Der Münchner Wealth-Management-Sektor ist derzeit von einer hohen Dynamik geprägt:

Über die BW-Bank

Die BW-Bank betreibt neben München deutschlandweit neun weitere Wealth-Management-Standorte: Bielefeld, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Mainz, Mannheim, Nürnberg und Stuttgart. Insgesamt arbeiten über 80 Berater im Wealth Management der Bank, das zusammen mit der LBBW Asset Management ein verwaltetes Vermögen von über 120 Milliarden Euro betreut.