Der französische Vermögensverwalter eröffnet eine Niederlassung in Frankfurt. Der Fokus liegt auf Private Market Debt und der Finanzierung des Mittelstands.

LBP AM betritt den deutschen Markt. Der europäische Vermögensverwalter eröffnet eine Niederlassung in Frankfurt am Main. Peter Arnold leitet die neue Einheit. Die Gesellschaft verwaltet ein Vermögen von 75 Milliarden Euro und beschäftigt rund 350 Mitarbeiter.

Schwerpunkt auf Private Markets

Die deutsche Niederlassung konzentriert sich auf Strategien zur Finanzierung der europäischen Realwirtschaft. Diese sind auf der Plattform LBP AM European Private Markets gebündelt. Das Unternehmen hat seit 2012 europaweit mehr als neun Milliarden Euro im Rahmen von fast 320 Transaktionen investiert. Seit mehr als zehn Jahren investiert LBP AM EPM bereits in Deutschland.

Aufbau eines lokalen Teams

Peter Arnold baut ein lokales Investment- und Vertriebsteam auf. Alexander Schätzerwechsel übernimmt die Position des Investment Director für Corporate Direct Lending. Er kam von Hayfin Capital Management. Isabelle Leclef leitet den Bereich Infrastructure Private Debt. Sie wechselte von Crédit Agricole Assurances. Beide berichten an Arnold.

Arnold übernahm im November 2024 die Position des Head of Private Assets bei LBP AM. Zuvor war er knapp fünf Jahre bei Schroders Capital tätig. Dort verantwortete er als Global Head of Private Asset Business Development den Vertrieb an institutionelle Anleger.

LBP AM EPM deckt vier Kompetenzbereiche ab: Infrastruktur und Private Debt, Corporate Direct Lending, Real Estate Private Debt sowie maßgeschneiderte Finanzierungen. Das Unternehmen positioniert sich als langfristiger Finanzierungspartner für Unternehmen und Projekte. Die Portfolios orientieren sich an internationalen Nachhaltigkeitszielen und den Anforderungen institutioneller Anleger.