Leading Cities Invest: Anatomie einer Abwicklung
Zehn Jahre lang war der Leading Cities Invest, kurz LCI, ein Liebling der Branche: Bestnote bei der Ratingagentur Scope, hochwertige Büros in europäischen Metropolen, gute Vermietung, viele Nachhaltigkeitszertifikate. Am 26. Juni 2026 kündigt die Kanam Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft seine Abwicklung an. Es ist der erste deutsche offene Immobilien-Publikumsfonds der neuen, seit 2013 strenger regulierten KAGB-Generation, der geordnet aufgelöst wird. Seit der Abwicklungswelle nach der Finanzkrise 2008 musste kein deutscher Publikumsfonds mehr diesen Weg gehen. Für Berater und ihre Kunden steht damit eine unbequeme Frage im Raum: Wenn das einem einstigen Musterprodukt widerfährt, wer wackelt als Nächstes?