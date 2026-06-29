Zehn Jahre lang war der Leading Cities Invest , kurz LCI, ein Liebling der Branche: Bestnote bei der Ratingagentur Scope, hochwertige Büros in europäischen Metropolen, gute Vermietung, viele Nachhaltigkeitszertifikate. Am 26. Juni 2026 kündigt die Kanam Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft seine Abwicklung an . Es ist der erste deutsche offene Immobilien-Publikumsfonds der neuen, seit 2013 strenger regulierten KAGB-Generation, der geordnet aufgelöst wird. Seit der Abwicklungswelle nach der Finanzkrise 2008 musste kein deutscher Publikumsfonds mehr diesen Weg gehen. Für Berater und ihre Kunden steht damit eine unbequeme Frage im Raum: Wenn das einem einstigen Musterprodukt widerfährt, wer wackelt als Nächstes?

Der Niedergang des LCI beginnt an einem einzigen Tag. Am 25. November 2023 fällt der Anteilspreis über Nacht von 104,76 auf 93,21 Euro, rund elf Prozent, weil externe Bewerter die Verkehrswerte des Immobilienportfolios um rund zehn Prozent zurücknehmen. Es war kein lauter Knall, keine große Schlagzeile, nur eine korrigierte Kennziffer im Kurszettel. Sie war der erste Dominostein.

Vom Musterschüler zum Mahnmal

Dabei war der LCI über Jahre alles andere als ein Wackelkandidat. 2013 aufgelegt, war er so begehrt, dass Kanam den Zustrom zeitweise drosselte, um die Liquiditätsquote nicht zu verwässern. Ende 2022 knackte das Fondsvermögen die Milliardenschwelle und erreichte gut 1 Milliarde Euro. Die mitunter genannten 1,2 Milliarden bezeichnen dagegen das Brutto-Immobilienvermögen. Dass ein Haus ohne eigenen Bankvertrieb sein Wachstum bremst, um sauber zu investieren, ist das Gegenteil des Anlagedrucks, den Kritiker der Branche gern anlasten.

Und doch fiel ausgerechnet dieser Fonds zuerst. Bis Mitte 2026 schrumpfte das Fondsvermögen auf rund 317 Millionen Euro. Das einst bei Scope mit a+ bewertete Produkt rutschte Stufe um Stufe ab: 2023 auf a-, 2024 auf b, 2026 schließlich auf ccc, das Schlusslicht unter 19 bewerteten Fonds.

Anatomie der Todesspirale

Den Auslöser lieferte die Zinswende. Als die Europäische Zentralbank ihren Hauptrefinanzierungssatz ab Juli 2022 von null in der Spitze auf 4,50 Prozent anhob, verteuerte sich die Immobilienfinanzierung binnen Monaten. Der Transaktionsmarkt fror ein, Käufer zahlten weniger, Verkäufer warteten ab. Zwar senkte die EZB ab Juni 2024 wieder, doch die erhoffte Erholung blieb aus. Im Juni 2026 hob sie den Leitzins erstmals seit September 2023 sogar wieder an. Für offene Immobilienfonds, die ihren Anlegern nach 24-monatiger Mindesthaltedauer und zwölfmonatiger Kündigungsfrist doch einen Ausstieg versprechen, war das der Stresstest.

Die Spirale dreht sich häufig nach demselben Muster, und der LCI hat es nahezu vollständig durchlaufen. Erst die Abwertung, weil sich Objekte nicht mehr zum Buchwert verkaufen lassen. Dann die Kündigungswelle, weil sinkende Anteilspreise das Vertrauen erschüttern. Dann die Verkäufe. Um die Rückgaben zu bedienen, veräußerte Kanam seit 2022 rund 70 Prozent der ursprünglich mehr als 40 Objekte.

Damit schließt sich der Kreis. Unter Verkaufsdruck gehen zuerst die leichter handelbaren, gut vermieteten Objekte weg. Das Restportfolio schrumpft, die laufenden Erträge sinken, die Rendite fällt und nährt die nächste Kündigung. Auf Jahressicht bis Ende Mai 2026 verlor der Fonds nach Scope-Daten 24,6 Prozent, in den beiden Jahren davor 12,7 und 14,7 Prozent. Er steht am sichtbaren Ende eines Massenrückzugs. 2025 flossen netto 7,6 Milliarden Euro aus offenen Immobilienfonds ab, nach 5,9 Milliarden im Jahr davor; das Nettovermögen der Branche sank von 131 Milliarden Euro Ende 2022 auf rund 110 Milliarden.

Was bleibt, ist durchaus solide. Für die zwölf verbliebenen Objekte in sieben Städten und fünf Ländern weist Kanam per Ende Mai 2026 eine Vermietungsquote von 93,8 Prozent aus, 49,5 Prozent der Mieter stammen aus der öffentlichen Hand, und etwa 70 Prozent der Mietverträge laufen über 2032 hinaus. Am Ende stand also weniger ein Qualitätsverfall als der Verlust kritischer Masse. Eine bloße Pause hätte den Verkaufsdruck nur konserviert. Die geordnete Abwicklung erlaubt es Kanam, das rund 350 Millionen Euro schwere Immobilienvermögen über Jahre in besseren Marktphasen zu veräußern.

Das Frühwarnraster

Das eigentlich Tückische ist, dass sich das Muster selbst verstärkt. Die Abwertung ist nicht nur Folge des Marktes, sie wird zur Ursache des nächsten Schadens. Sie treibt Anleger hinaus, deren Rückgaben neue Verkäufe erzwingen. Die bestätigen die niedrigeren Werte und lösen die nächste Kündigungswelle aus. Erkennen Anleger die scheibchenweisen Korrekturen früh, steigen sie aus, bevor die volle Wahrheit im Anteilspreis steht.

Sechs Signale zeigen, wie gefährdet ein Fonds ist. Das erste und wichtigste: Wie verhalten sich die Mittelabflüsse zum Liquiditätspuffer? Brisant wird das, weil Kündigungen aus 2025 wegen der Zwölf-Monats-Frist erst 2026 fällig werden. Hinzu kommt die Fondsgröße, denn kleine Fonds müssen verkaufen und trennen sich zuerst von ihren besten Objekten. Auch die Vermietungsquote gehört in den Blick, sie ist die Ertragsbasis.

Drei weitere Signale vervollständigen das Bild: Sektor- und Regionalklumpen, vor allem reines Büro und ein hoher US-Anteil. Wichtiger als die Rating-Momentaufnahme ist deren Richtung, der Trend. Und schließlich das Notfall-Instrument – ob ein Fonds eines scharf gestellt hat und, entscheidender noch, ob er es bereits gezogen hat.

Wer wackelt als Nächstes?

Legt man dieses Raster an die 26 von Scope analysierten offenen Immobilien-Publikumsfonds an, sortieren sich die Kandidaten rasch. Drei haben die Rücknahme bereits eingefroren: der Wertgrund Wohnselect D Mitte Januar 2026, der Fokus Wohnen Deutschland Ende Februar, der UBS (D) Euroinvest Immobilien im März. Anders als der LCI pausieren sie vorerst nur, statt abgewickelt zu werden. Ein Aufschub, keine Entwarnung.

Der UBS Euroinvest ist der erste Gewerbefonds, der in der jüngsten Krise die Rücknahme aussetzen musste, und ein Lehrbeispiel für Klumpenrisiko: 85 Prozent Büro und eine Vermietungsquote, die Ende 2025 nur bei 77 Prozent lag. „Die hohe Leerstandsquote und die eingeschränkte Objektdiversifikation belasten das Produkt“, urteilt Scope-Analystin Sonja Knorr. Bei den Wohnfonds spricht die Wohnungsknappheit zwar grundsätzlich für eine stabilere Mietnachfrage. Die Aussetzung beim Fokus Wohnen Deutschland zeigt aber, dass dort ebenso Liquiditäts- und Verkaufsrisiken akut werden können.

Dass eine gezogene Notbremse nicht das Ende bedeutet, zeigt der Habona Nahversorgungsfonds: klein mit 104 Millionen Euro und 14 Objekten, aber solide mit „bbb-“ bewertet. Er aktivierte mit Wirkung zum 11. Mai 2026 die Rückgabegebühr von bis zu 5,5 Prozent, weil die Bruttoliquidität unter 7,5 Prozent fiel. Sein Schwerpunkt jedoch, Nahversorgungsimmobilien wie Lebensmittelmärkte, gilt als vergleichsweise stabiles Segment. Auf der Beobachtungsliste stehen Fonds mit hohem US-Leerstand. Der Uniimmo Europa weist im US-Segment 32 Prozent Leerstand aus, Grundbesitz Fokus Deutschland und Deka-Immobilien Nordamerika kommen nach aktuellen Scope-Daten nur auf Vermietungsquoten von 83 bis 86 Prozent.

Entscheidend ist am Ende das sechste Signal. Seit dem 16. April 2026 müssen offene Immobilienfonds zusätzlich zu Mindesthalte- und Kündigungsfrist ein aktiv steuerbares Liquiditätswerkzeug in ihren Bedingungen verankern, eine Vorgabe aus der AIFMD-II-Richtlinie, in Deutschland umgesetzt durch das Fondsrisikobegrenzungsgesetz. Die meisten haben dafür eine Rückgabegebühr oder ein Gating gewählt, bisher ohne sie einzusetzen. Tatsächlich angewendet, also eine Gebühr erhoben oder Rückgaben gestoppt, haben das erst zwei: der Leading Cities Invest und der Habona-Fonds. Abgewickelt wird am Ende nur einer. Ein Instrument bloß vorzuhalten ist eben noch kein Einsatz, und ein Einsatz noch keine Abwicklung.

Warum Riesen standhalten

Den Unterschied zwischen Abwicklung und Stabilität macht nicht allein die Objektqualität. Größe, Liquiditätssteuerung und Vertriebsmacht zählen ebenso. Die fünf Schwergewichte mit jeweils über zehn Milliarden Euro, Deka-Immobilien Europa, Hausinvest, Westinvest Interselect sowie Uniimmo Deutschland und Uniimmo Europa, schnitten zuletzt spürbar besser ab, mit minus 0,75 Prozent auf Jahressicht (zum 30. April 2026) gegenüber minus 1,65 Prozent im Segment. Unmittelbare Liquiditätsrisiken sieht Scope dort nicht, schließt weitere Schließungen kleinerer Fonds aber ausdrücklich nicht aus.

Zwei Gründe wirken zusammen: schiere Größe, in der eine einzelne Kündigung kaum ins Gewicht fällt, und ein konzerneigener Vertrieb über Sparkassen, Volks- und Geschäftsbanken, der Mittelabflüsse eher abfedern kann. Ein garantierter Nettozufluss ist das aber nicht. Diesen Schutzwall hatte der LCI nie. Kanam besaß keinen eigenen Endkundenvertrieb, der die Abflüsse hätte auffangen können.

Doch was die Riesen stützt, steht selbst in der Kritik. Seit der Markt vor gut vier Jahren drehte, seien rund 20 Milliarden Euro zur Stützung der Fonds neu in diese Produkte hineinberaten worden, rechnet der frühere Fondsanalyst Stefan Loipfinger im Auftrag der Bürgerbewegung Finanzwende vor. Er nennt es „einen klaren Fall von massenhafter Fehlberatung“. Die Stabilität der Großen ruht damit teils auf genau jenem Vertrieb, der nun die Gerichte beschäftigt.

Berater in der Pflicht

Wie heikel die Vertriebsfrage ist, zeigt der Fall Uniimmo Wohnen ZBI. Der Union-Investment-Fonds wertete im Sommer 2024 um fast 17 Prozent ab. Seither streiten Gerichte, ob Banken ihn als sicheren Festgeldersatz fehlverkauft haben. Die Landgerichte Stuttgart und Münster verurteilten Volksbanken zu Schadensersatz und Rückabwicklung, beide Urteile noch nicht rechtskräftig. In Münster reichte nicht, dass die zwölfmonatige Rückgabefrist nur im Flyer stand. Sie hätte mündlich erklärt werden müssen. Das Oberlandesgericht Nürnberg legte die Grundsatzfrage dem Europäischen Gerichtshof vor (Rechtssache C-677/25): ob ein offener Immobilienfonds eine niedrige Risikoklasse im PRIIP-Basisinformationsblatt ausweisen darf, wenn seine Immobilienwerte nur periodisch gutachterlich aktualisiert werden.

Dazu kommt die Kostenfrage. Nach einem Finanzwende-Gutachten zehren jährliche Kosten von durchschnittlich 4,2 Prozent so stark an der Rendite, dass beim Anleger von der Bruttoerwartung wenig ankommt. Das Konstruktionsproblem aber bleibt: illiquide Immobilien mit dem Versprechen zeitnaher Rückgabe zu kombinieren. Wie es anders geht, zeigt die Schweiz. Dort sind viele Immobilienfonds börsennotiert; ihre Werte folgen nicht täglich dem Markt wie Aktienkurse, und der laufende Ausstieg führt über die Börse. Eine direkte Rückgabe ist meist nur mit zwölfmonatiger Kündigungsfrist zum Ende des Geschäftsjahres möglich.

Für Berater heißt das konkret: Kennzahlen prüfen statt Marken, allen voran den Abstand der Liquidität zur jeweiligen Auslöseschwelle. Größe und Streuung gehören ebenso auf den Prüfstand. Beim Ausstieg lohnt der Vergleich von Börse und Rückgabe, denn an der Börse notierten Anteile nach Finanzwende-Daten zuletzt im Schnitt 18,3 Prozent unter dem Rücknahmepreis. Und jedes Risiko- und Fristgespräch sollte protokolliert sein, weil im Streitfall die Beweislage entscheidet und eine lückenhafte Dokumentation zulasten der Bank wirken kann.

Ein Todesurteil für die Anlageklasse ist all das nicht. Eine IREBS-Studie der Universität Regensburg, erstellt im Auftrag von Union Investment, nennt offene Immobilienfonds „rechnerisch nachweisbar ein wesentlicher Bestandteil bei langfristiger Anlagestrategie“. Kurzfristige Anlagen aber lohnten nicht, so Studienleiter Steffen Sebastian. Scope erwartet für 2026 nur noch ein flaches Minus und sieht in den neuen Liquiditätsregeln langfristig ein Vertrauensplus. Loipfinger hält dagegen, die Werkzeuge machten die Produkte vorerst noch unattraktiver.

Bis sich das entscheidet, bleibt die Lehre des Leading Cities Invest. Er war kein Ausreißer, sondern ein lesbares Muster: wiederkehrende Abwertungen, anhaltende Abflüsse, ein schrumpfendes Volumen, fallende Ratings, eine gezogene Strafgebühr, ein Börsenkurs unter Anteilswert. Wer diese Signale früh zusammenliest, kann mit seinen Mandanten rechtzeitig prüfen, ob Halten, Börsenverkauf oder Rückgabe noch zum Risikoprofil und Liquiditätsbedarf passen. Wer wartet, bis die Abwicklung im Bundesanzeiger steht, hat zumindest die individuelle Rückgabe an die KVG verloren.