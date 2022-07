Corona-Pandemie Lebenserwartung in Deutschland stark gesunken

Die durchschnittliche Lebenserwartung betrug im Jahr 2021 nach Destatis-Angaben für neugeborene Mädchen 83,2 Jahre und für neugeborene Jungen 78,2 Jahre. Damit hat sich die Lebenserwartung von Neugeborenen im Vergleich zu 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie, deutlich verringert.

2019 hatten Jungen statistisch gesehen 0,6 Jahre, Mädchen 0,4 Jahre mehr zu leben. Den Hauptgrund für diese Entwicklung sehen die Analysten in den außergewöhnlich hohen Sterbefallzahlen während der Corona-Pandemie.

Ostdeutsche Jungen sterben 1,3 Jahre früher

Besonders hart traf die Pandemie demnach Ostdeutschland: Hier war der Rückgang der Lebenserwartung besonders deutlich. So werden Jungen, die 2021 geboren wurden, im Schnitt 1,3 Jahre früher sterben als 2019 geborene. Bei Mädchen beträgt diese Differenz 0,9 Jahre. In Westdeutschland betrug der Rückgang bei den Jungen 0,4 Jahre und bei den Mädchen 0,3 Jahre.

„Die ostdeutschen Bundesländer waren ab der zweiten Welle besonders stark von der Pandemie betroffen“, erklären Destatis-Forscher. Die Lebenserwartung bei Geburt für Jungen beträgt nun 76,4 Jahre in Ost- und 78,6 Jahre in Westdeutschland – für Mädchen 82,7 Jahre im Osten und 83,3 Jahre im Westen.

115.000 Covid-19-Todesfälle

Insgesamt ist die Zahl der Sterbefälle in Deutschland zwischen 2019 und 2021 um 9 Prozent gestiegen. Bezogen auf die beiden Pandemiejahre 2020 und 2021 gab es demnach etwa 70.000 bis 100.000 zusätzliche Sterbefälle. Beim Robert Koch-Institut wurden in diesen beiden Jahren fast 115.000 Covid-19-Todesfälle gemeldet. Allerdings starben 2020 und 2021 weniger Menschen an anderen Infektionskrankheiten wie beispielsweise der Grippe. Grund dafür dürften die Maßnahmen und Verhaltensänderungen im Zuge der Pandemie gewesen sein.