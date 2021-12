Lebensversicherer: Geschäftsklima 2008

Die deutschen Lebensversicherungsgesellschaften blicken mit gemischten Gefühlen in das Versicherungsjahr 2008. Größere Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern beurteilen ihre Geschäftsaussichten auf einer Skala von null (schlecht) bis drei (sehr gut) im Schnitt mit einem Wert zwischen 0,8 und 0,9.Kleinere Unternehmen sind pessimistischer, sie siedeln ihre Marktaussichten nur zwischen 0,3 und 0,5 an. Das hat der Deutsche Ring zusammen mit dem Institut für Versicherungswirtschaft in St. Gallen herausgefunden. Für den „Vertriebsmonitor für die Assekuranz 2008“ wurden 242 Fach- und Führungskräfte im Innen- und Außendienst befragt.Potenzial wird hauptsächlich in der Einführung der Abgeltungssteuer im kommenden Jahr gesehen: Anders als beispielsweise Investmentfonds sind Lebensversicherungspolicen begünstigt. Zinsen, Dividenden und realisierte Kursgewinne müssen nämlich nicht jedes Jahr mit dem pauschalen Satz von 25 Prozent plus Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer versteuert werden. Erst bei der Auszahlung der Versicherungsleistung greift der Fiskus zu.