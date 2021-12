Lebensversicherer in der Kritik Teure Kredite für Töchter = niedrige Überschüsse für Kunden?

In Zeiten extrem niedriger Zinsen fürchten viele Versicherer, ihren Garantieverpflichtungen irgendwann nicht mehr nachkommen zu können. Um das zu vermeiden, erlaubt der Gesetzgeber den Gesellschaften, die Ausschüttungen an die Kunden zurückzuhalten, um einen Finanzpolster für künftige Garantiezahlungen zu bilden. In diesem Fall darf aber auch kein Geld an die Eigentümer fließen.

So weit, so logisch. Doch die Versicherer haben nun einen Weg gefunden, die Ausschüttungsperre an die Eigentümer zu umgehen. Denn die Konzernmütter vergeben an ihre Lebensversicherungstöchter Kredite zu Wucherzinsen. Das berichtet die Wirtschaftswoche.

Das Blatt hat stichprobenartig konzerninterne Kredite untersucht und mehrere Beispiele für Darlehen zu Zinsen, die weit über den marktüblichen liegen entdeckt.

Bis zu 6,5 Prozent Zinsen

Besonders gierig zeigt sich bei der untersuchten Stichprobe die Generali Deutschland Holding. Für die 382 Millionen Euro, die sie ihrer Tochter Generali Leben im Jahr 2012 für 30 Jahre geliehen hat, verlangt die Konzernmutter zunächst 6,5 Prozent Zinsen jährlich. Nach zehn Jahren tritt der variable Zins in Kraft.

HDI Leben muss der Muttergesellschaft Talanx jedes Jahr 6 Prozent auf die geliehenen 51 Millionen Euro zahlen, so das Ergebnis der Wirtschaftswoche-Recherchen. Die Swiss Life lieh ihrer Deutschland-Tochter unbefristet 100 Millionen Euro - zu einem Zinssatz von 4,3 Prozent. Die Lebensversicherung Provinzial Rheinland zahlt für den 125-Millionen-Euro Kredit mit einer Laufzeit von zehn Jahren 3,7 Prozent jährlich.

BdV-Chef: Eine hohe Überschussbeteiligung ist bei Versicherern mit hohen Darlehen nicht zu erwarten