Die Lebensversicherer und privaten Krankenversicherer haben Anfang April ihre aktuellen SFCR-Berichte für 2023 über die Eigenmittelausstattung (Solvabilität) und Finanzlage (SFCR) vorgelegt, die zur Herstellung der Transparenz über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens dienen.

Auf Basis dieser Veröffentlichungen hat Franke & Bornberg (F&B) auch dieses Jahr im „Map-Report 934 - Solvabilität im Vergleich 2014 bis 2023“ (Basisinformation hier) die Finanzstärke der Unternehmen unter dem EU-Regelwerk Solvency II analysiert. Berücksichtigt wurden 80 Lebensversicherer und 37 PKV-Anbieter.



Aufsichtsquote sinkt auf hohem Niveau

Die für die Aufsicht relevante durchschnittliche SCR-Quote der Lebensversicherer, inklusive Übergangsmaßnahmen und Volatilitätsanpassungen, beläuft sich auf 663,6 Prozent. Im Vergleich zum Jahresende 2022 (711,2 Prozent) ist die Kennzahl damit um rund 48 Prozentpunkte gesunken. Maßgeblich daran beteiligt ist laut F&B das gegenüber dem Jahr 2022 gefallene Zinsniveau, das zu einer Erhöhung der Solvenzkapitalanforderungen geführt habe. Zusätzlich nehme der Einfluss der bis zum Jahr 2023 geltenden Übergangsnahmen jedes Jahr etwas ab.

Signal Iduna führt Feld der Lebensversicherer an

Die Spannweite zwischen den einzelnen Anbietern ist dabei noch immer sehr breit. Den höchsten Wert verzeichnete die Signal Iduna mit einer Quote von 1.317,1 Prozent. Auch die R+V (1.266,8 Prozent), SV Sparkassenversicherung (1.164,3 Prozent), Münchener Verein (1.113,3 Prozent), Provinzial Rheinland (1.102,7 Prozent), und Süddeutsche (1.059,6 Prozent) notierten über dem Zehnfachen der geforderten Bedeckung von 100 Prozent. Die niedrigsten Quoten unter Berücksichtigung sämtlicher Übergangsmaßnahmen veröffentlichten BL die Bayerische (192,8 Prozent), Gothaer (278,5 Prozent) und die Öffentlichen Versicherungen Oldenburg (305,1 Prozent).

Durchschnittliche Basis-SCR-Quote steigt leicht

Dagegen stiegen marktweit die Basis-Quoten geringfügig. In der Berechnung ohne Hilfsmaßnahmen ging es für die durchschnittliche Solvenzquote von 317,4 Prozent im Vorjahr auf 320,8 Prozent rauf. Auch bei dieser Kennzahl zeigte sich laut F&B eine enorme Streuung der Ergebnisse. Die höchste Quote hatte die Europa mit 893,2 Prozent, gefolgt von der LVM mit 767,5 Prozent und der Provinzial Rheinland (718,6 Prozent). Vielfach beträgt der Unterschied zwischen der Basis-Quote und dem aufsichtsrechtlichen Nachweis mehr als 300 Prozentpunkte, nicht selten sogar weit über 500 bis hin zu 1.100 Prozentpunkten. Durchschnittlich lag die Abweichung bei 342,9 Prozentpunkten.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Nur drei Lebensversicherer erfüllen Anforderungen nicht

Die geringsten Werte verzeichneten die LPV mit 11,7 Prozent, die Öffentliche Versicherungen Oldenburg mit 87,0 Prozent und Cosmos Direkt mit 91,7 Prozent. Damit erreichten drei Lebensversicherer zum Jahresende 2023 die maßgebliche Bedeckungsquote ohne Hilfs- und Übergangsmaßnahmen von 100 Prozent nicht. Bei der erstmaligen Berichterstattung nach Solvency II zum Jahresende 2016 waren es noch 21 Gesellschaften, denen diese nicht gelang. „Aber genau für diese Situation wurden die Hilfsmaßnahmen erarbeitet, um den Gesellschaften den Übergang vom alten ins neue Aufsichtsregime zu erleichtern“, wie die Autoren erklären.

PKV ist gut gerüstet

Die privaten Krankenversicherer zeigten sich bei ähnlich breiter Streuung der Ergebnisse wie in der Lebensversicherung durchweg solvent, wie F&B feststellt. Die Ergebnisse der Basis-Solvenzquote schwanken zwischen 1.047,3 Prozent (Union Krankenversicherung) und 192,5 Prozent (Ergo). Top-Werte knapp unter 1000 Prozent weisen in der Sparte auch der Münchener Verein, die Alte Oldenburger und die Universa auf. Insgesamt steigerten 16 Anbieter ihre Netto-SCR-Quote, während sie sich bei 21 Gesellschaften verschlechterte. Besonders starke Rückgänge mussten Landeskrankehilfe und die Inter verkraften.

Andere Bedingungen

Insgesamt hat sich im Markt die SCR-Bedeckung dennoch von 521,7 Prozent 2022 auf 527,4 Prozent im Jahr 2023 erhöht. Von Veränderungsraten wie in der Lebensversicherung ist die PKV dabei weit entfernt, wie die Analysten feststellen. Ein sehr hoher Wert könne in der Krankenversicherung auch bedeuten, dass es für einen Anbieter gilt, eine schlechte Risikosituation innerhalb und zwischen den Tarifwerken zu kompensieren. Auch haben es natürlich kleine Krankenversicherer schwerer, Risiken über die Tarifwerke auszugleichen. Grundsätzlich zu berücksichtigen ist laut der Autoren auch, dass in der PKV die Beiträge angepasst werden können und dadurch ein Großteil des Risikos von den Kunden getragen wird.

F&B sieht wachsenden Zeitdruck auf Konsolidierung bei Leben-Anbietern

Noch bis 2023 dürfen die Versicherer Übergangsmaßnahmen gemäß der Solvency II-Vorgaben nutzen. Das setze die Branche unter Zeitdruck. Acht Jahre erscheinen zunächst als ein vergleichsweise langer Zeitraum. Doch es gilt Milliardenbestände umzuschichten und das braucht Zeit. „Ob die anstehenden Herausforderungen, sei es auf demografischer, regulatorischer oder zinstechnischer Ebene, von allen Anbietern bewältigt werden können, ist zweifelhaft. Insofern dürfte sich die Konsolidierung vor allem unter den Lebensversicherern weiter beschleunigen“, sagt Michael Franke, geschäftsführender Gesellschafter von Franke und Bornberg und Herausgeber des „Map-Report“.