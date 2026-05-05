Die Solvenzquote deutscher Lebensversicherer kletterte auf 374 Prozent – deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr. Als Grund nennt der GDV vor allem den Anstieg langfristiger Zinsen.

Die deutschen Versicherer sind mit einer deutlich gestärkten Kapitalbasis ins Jahr 2026 gestartet.

Die deutschen Versicherer sind mit einer deutlich gestärkten Kapitalbasis ins Jahr 2026 gestartet. Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilt, stieg die durchschnittliche Solvenzquote der Lebensversicherer zum Jahresende 2025 auf 374 Prozent – nach 295 Prozent im Vorjahr.

Zinsentwicklung als Treiber

Die Solvenzquote – fachlich SCR-Bedeckungsquote (Solvency Capital Requirement) – gibt an, wie gut ein Versicherer sein regulatorisch vorgeschriebenes Mindestkapital mit tatsächlich vorhandenem Kapital abdeckt. Ein Wert von 100 Prozent entspricht der gesetzlichen Untergrenze; höhere Werte signalisieren größere Sicherheitspuffer. Die ausgewerteten Daten decken laut GDV den deutschen Lebensversicherungsmarkt vollständig ab.

Als wesentlicher Treiber gilt die Zinsentwicklung: Insbesondere steigende langfristige Zinsen wirkten sich positiv auf die Solvenzquoten aus. Hinzu kämen die langfristig ausgerichtete Kapitalanlagepolitik der Unternehmen sowie eine konsequente Risikosteuerung, so der Verband.

Auch Schaden- und Unfallversicherer steigerten Solvenzquote

Auch die Schaden- und Unfallversicherer bleiben nach GDV-Angaben solide aufgestellt. Ihre durchschnittliche Solvenzquote lag Ende 2025 bei 272 Prozent, leicht über dem Vorjahreswert von 261 Prozent. Die Ergebnisse basieren auf einer Marktabdeckung von rund 92 Prozent. Trotz anhaltender Herausforderungen durch steigende Schadenskosten und geopolitische Unsicherheiten verfügten die Unternehmen weiterhin über erhebliche Kapitalpuffer, so der GDV.