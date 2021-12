Lebensversicherer setzen auf Fidelity-Fonds

Fidelity European Growth Fund ist zum fünften Mal in Folge das am häufigsten in Fondspolicen gewählte Produkt, wie das Analysehaus Finanz Research in seinem aktuellen Fondspolicen-Report 2011 ermittelt hat.Hatten im letzten Jahr noch 45 Versicherer den Fonds in ihrem Sortiment, sind es nun 49. Auf die Fidelity Gesamtpalette setzten im Vorjahr 48 Versicherer, dieses Jahr sind es 51. Dafür zeichnete das Analysehaus Fidelity mit einem Finanz Research Award 2011 in der Kategorie "Fonds mit Top-Listing in deutschen Fondspolicen" mit der Bestnote "Hervorragend" aus.Seit dem Start des European Growth Fund im Oktober 1990 erzielten Anleger eine jährliche Rendite von 10,4 Prozent. Der Vergleichsindex liegt im gleichen Zeitraum bei 8,9 Prozent pro Jahr.