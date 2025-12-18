Eine Analyse der Solvenzberichte der Lebensversicherungs-Anbieter zeigt, dass die Branche weiter stabil aufgestellt ist. Allerdings nehmen die strukturellen Risiken zu.

Die deutschen Lebensversicherer verfügen weiterhin über eine insgesamt solide Eigenkapitalbasis. Gleichzeitig nimmt die Anfälligkeit gegenüber Zinsbewegungen zu und strukturelle Unterschiede zwischen den Unternehmen werden deutlicher. Zu diesem Ergebnis kommt das Beratungsunternehmen Zielke Research Consult in der aktuell veröffentlichten „Solvency-II-Studie 2024“, die auf einer Auswertung der Berichte über die Solvabilität und Finanzlage (SFCR) von 73 Lebensversicherern basiert.

Risiken durch zu staken Fokus auf Staatsanleihen

„Die Eigenkapitalstärke der Branche ist aktuell noch gegeben“, sagt Geschäftsführer Carsten Zielke. „Unsere Analyse zeigt jedoch, dass die Zinssensitivität erneut gestiegen ist.“ Das bedeutet, dass die Solvenzquoten in Stressszenarien stärker auf Zins- und Marktveränderungen reagieren als im Vorjahr.

„Einzelne Gesellschaften sind zunehmend in ein enges regulatorisches Korsett geraten“, erklärt Zielke das Problem hinter dieser Entwicklung. „Wer seine Solvenz nur noch über eine starke Umschichtung in Staatsanleihen sichern kann, verliert an Ertragskraft und Wettbewerbsfähigkeit.“ In einem Pressegespräch zur Studienveröffentlichung sprach der Studienleiter zudem von einer „Risikofalle“ für Unternehmen, die zu stark auf Staatsanleihen setzen.

Angaben zur Methodik

Die Analysten haben ein Bewertungsschema entwickelt, das auf mehreren Kennzahlen basiert. So sollen unterschiedliche Aspekte der finanziellen Lage der Gesellschaften in die Gesamtnote einfließen und finanzielle Gesundheit, Stabilität und Zuverlässigkeit der Versicherer beurteilt werden. Konkret berücksichtigt werden:

die reine Solvenzquote

das Ergebnis einer Transparenzanalyse

die Diversifikationsquote der Kapitalanlage

der Portfolioanteil von Staatsanleihen

das Marktrisiko im Portfoliomanagement

die Eigenmittel, die Ausgleichsrücklage, die Risikomarge und die Überschussfonds

das Ergebnis einer Sensitivitätsanalyse

die Bewertung der ESG -Risiken

Die berechnete Kennzahl „Solvency-II-Qualität“ gibt innerhalb der Studie einen Gesamtwert an, der sich aus der Summe der Teilbewertungen der einzelnen Kriterien zusammensetzt. Die Bewertungen reichen dabei von sechs Punkten für ausgezeichnete Qualität bis minus zwei für erhebliche Probleme.

Ergebnisse der Solvency-II-Studie

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Studie laut Zielke deutliche Unterschiede innerhalb der deutschen Lebensversicherungsbranche zwischen den Anbietern. Die Schere zwischen starken und schwachen Gesellschaften im Markt öffne sich weiter. Branchenweit hat sich die Bewertung der Lebensversicherer leicht verschlechtert. Der durchschnittliche Punktwert sinkt von rund 3,0 im Vorjahr auf etwa 2,7 für das Jahr 2024.

Die Mehrheit der Anbieter weist reine solide Quoten im Bereich von 250 bis über 350 Prozent aus. Diese Werte zeigten robuste Kapitalpuffer sowie eine weiterhin vorsichtige Bilanzpolitik. Der Anteil der Gesellschaften im Idealbereich von 125 bis 350 Prozent Solvenzquote ist von 51 auf 55 Prozent gestiegen ist. Der Anstieg deute auf eine breitere und strukturell gesündere Mittelschicht im Markt hin.

Gleichzeitig ist jedoch auch der Anteil der Versicherer mit Solvenzquoten unter 125 Prozent angewachsen, von 10 auf 14 Prozent. Trotz der insgesamt positiven Tendenz in der Marktmitte zeigt dieser Zuwachs am unteren Ende, dass einzelne Gesellschaften stärker unter Druck geraten und gezielte Sanierungs- oder Restrukturierungsmaßnahmen nötig werden könnten.

Axa und Deutsche Ärzteversicherung weiterhin top

Zu den führenden Anbietern zählen Axa und die Deutsche Ärzteversicherung mit dem Höchstwert von sechs Punkten. Die Zurich Deutscher Herold ist im Vorjahresvergleich aus der Spitzengruppe herausgefallen und zählt jetzt zu den zehn Gesellschaften mit fünf Punkten.

Am unteren Ende des Marktes liegt 2024 die Öffentliche Lebensversicherungsanstalt Oldenburg mit minus zwei Punkten, nach plus drei im Vorjahr ist dies auch die stärkste relative Verschlechterung zusammen mit der Bayerische Vorsorge. Der Münchener Verein und die Öffentliche Sachsen-Anhalt haben sich mit einem Plus um jeweils zwei Punkte am stärksten gegenüber ihrem Ergebnis im Vorjahr verbessert.

Die Studie samt Ergebnisübersicht kann hier heruntergeladen werden.