Die Lebensversicherung steht wegen der 2027 kommenden Änderungen unter Transformationsdruck. Eine Umfrage zeigt, wie die geschäftliche Stimmung nach Produktarten derzeit aussieht.

Die deutschen Lebensversicherer sind optimistisch – und stehen gleichzeitig vor einem fundamentalen Umbau ihres Kerngeschäfts. Das jedenfalls legt das Stimmungsbild über Geschäftslage und -erwartungen in den einzelnen Produktbereichen der deutschen Lebensversicherer nahe, welches das Analysehaus Assekurata in seiner „Marktstudie zu Überschussbeteiligungen und Garantien 2026“ abgefragt hat. Die Kölner greifen diesen Aspekt der Untersuchung in einem aktuellen Blogbeitrag auf. Autor Lars Heermann spricht darin von positiven, aber keinen euphorischen Signalen.

Leicht positive Bewertung der Leben-Sparte

Auf einer Skala von -2 bis +2 bewerten die Anbieter ihre aktuelle Geschäftslage insgesamt mit +0,33 im positiven Bereich (2025: +0,18). Auch die Erwartungen für 2026 liegen mit +0,26 höher als im Vorjahr mit +0,19.

Heermann: „Wir erkennen darin eine realistische Einschätzung der Marktverfassung. Die Branche hat sich stabilisiert, rechnet aber nicht mit einem breiten, dynamischen Aufschwung. Die entscheidende Entwicklung spielt sich ohnehin nicht auf der Ebene des Gesamturteils ab, sondern in den einzelnen Produktsegmenten. Hier zeigen sich wesentliche Unterschiede.“

Fondspolicen dominieren im Vergleich der Produktbereiche

Fondspolicen ohne Garantie sind mit Abstand das Segment mit den stärksten Wachstumsimpulsen. Sie erreichen sowohl bei der Geschäftslage (+1,22) als auch bei den Erwartungen (+1,30) die höchsten Werte. Auch hybride fondsgebundene Produkte mit Garantie haben klar positive Vorzeichen (+0,56/+0,67), liegen aber hinter den garantiefreien Varianten. Darin drückt sich laut Heermann ein verändertes Kunden- und Marktverständnis aus: Garantien blieben relevant, aber nicht mehr um jeden Preis und nicht mehr als dominierende Leitidee. Stattdessen sei mehr Kapitalmarktbeteiligung gefragt.

Klassik, Neue Klassik und Indexpolicen unter Druck

Auf der anderen Seite werde der Druck auf klassische Garantiekonzepte deutlich. Die klassische kapitalbildende Lebensversicherung ist mit -1,15 (Lage) und -1,07 (Erwartung) das schwächste Segment der Umfrage. Auch die Produktkategorie Neue Klassik tendiert ins Negative (-0,37/-0,30), wenn auch deutlich weniger. Bemerkenswert sei die mittlerweile skeptische Einordnung der Indexpolicen (-0,85/-0,81). Mit einer deutlich negativen Bewertung fallen auch die Pflegeversicherung (-0,72/-0,44) und die Dread-Disease-Versicherung (-0,50/-0,80) auf.

BU und bAV tragen die Branche

Neben den fondsgebundenen Lösungen stechen aus Sicht der Analysten in der Studie auch die betriebliche Altersversorgung (bAV) und die Berufsunfähigkeitsversicherung hervor. So gehört die bAV aus Sicht der befragten Unternehmen zu den stärksten Geschäftsfeldern. Die aktuelle Lage wird bereits mit +0,59 positiv eingeschätzt, die Erwartungen steigen sogar auf +0,85.

Laut dem Blogbeitrag dürfte auch das zweite Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG II), das im Dezember 2025 vom Bundestag beschlossen wurde, dazu beigetragen haben. Gleichzeitig profitiere die bAV strukturell von ihrem Stellenwert in der Arbeitgeberbindung, von kollektivfähigen Lösungen und von ihrer Skalierbarkeit im Vertrieb.

Auch die BU-Versicherung bestätige mit +0,59/+0,59 ihre Rolle als stabile Säule des Neugeschäfts. Dies sei ein solides Ergebnis, das auf die Kernkompetenz der Lebensversicherer ziele. „Dort, wo die Branche ihre Risikoexpertise, Underwriting-Kompetenz und Kollektivmechanik einbringt, kann sie ihre Stärken ausspielen“, schreibt Heermann. Dies gelte auch für die Risikolebens- und Grundfähigkeitsversicherung, wobei die Einschätzungen hier nur moderat positiv ausfallen.

Quelle: Assekurata Rating-Agentur GmbH

Neuausrichtung der Sparte erforderlich

Zu den Aussichten der Sparte vor dem Hintergrund des gerade verabschiedeten Gesetzes zur Reform der privaten Altersvorsorge schreibt Heermann: „Dies erhöht den Transformationsdruck und wird direkte Auswirkungen auf die Produktgestaltung, Garantiekonzepte und die strategische Bedeutung der Überschussbeteiligung haben.“

Die Wettbewerbsfähigkeit der Branche werde künftig stark davon abhängen, ob es ihr gelingt, das Versicherungsmodell auch in einer veränderten Vorsorgelogik überzeugend zu verorten und sich gegenüber Banken, Fondsanbietern und digitalen Plattformen zu behaupten, so der Autor weiter.

An der jährlichen Marktstudie zu Überschussbeteiligungen und Garantien deutscher Lebensversicherer nahmen 37 Lebensversicherer mit einem Marktanteil von 64 Prozent teil. Auf welchen Referenzwert sich der Marktanteil bezieht, ist nicht bekannt. Die Untersuchung fand zum 24. Mal statt. Angaben zur Methodik der Untersuchung liegen nicht vor.