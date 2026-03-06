Das Neugeschäft in der Lebensversicherung verlagert sich zunehmend hin zu kapitalmarktnahen Produkten mit weniger Garantien. Nebenbei bauen die Anbieter die Zinsreserve weiter ab.

Nach Einschätzung der Ratingagentur Assekurata wird die lebenslange (Leib)-Rente für den Vertrieb von Lebensversicherungen künftig eine zentrale Bedeutung spielen. „Studien zeigen immer wieder, dass Verbraucher eine vermeintlich höhere Zeitrente wählen, wenn sie sich zwischen dieser Variante und einer Leibrente entscheiden sollen“, sagte Geschäftsführer Reiner Will bei der Vorstellung der „Marktstudie zu Überschussbeteiligungen und Garantien 2026“ der Lebensversicherer.

Branche muss lebenslange Rente besser erklären

Tatsächlich hatte unlängst erst eine Studie der Fachhochschule Dortmund genau dieses Ergebnis hervorgebracht. Doch bevorzugten viele Kunden die Zeitrente aus einer Fehleinschätzung über die eigene Lebenserwartung heraus. Wie auch die Studienautoren konstatierte Will, dass Menschen diese in der Regel deutlich unterschätzen. „Das Phänomen, dass die Leibrente nicht gewählt wird, kann die Branche nur mit Aufklärung und Beratung ändern“, so Will. Diese sei natürlich nicht umsonst.

Das Thema steht im Zusammenhang mit derzeit im Bundestag debattierten Reform der geförderten privaten Altersvorsorge. Ein Ziel ist, mehr Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Anbietern zuzulassen. Bisher mussten Verkäufer einer Riester-Rentenversicherung sicherstellen, dass die Rente lebenslänglich gezahlt wird. Dieser Zwang zur Verrentung soll durch das neue Gesetz und ein Standarddepot als Nachfolgeprodukt mit stärkerer Renditeorientierung entfallen.

Mehr Konkurrenz – einfacheres Produkt

Mit dem Start der sogenannten „Klingbeil-Rente“ werden sich die Lebensversicherer dann dem Wettbewerb von Banken und Neobrokern stellen müssen. Damit die Gesellschaften hier mithalten könnten, bedarf es flexibler Produkte, die junge Menschen erreichen, forderte Lars Heermann, Bereichsleiter für Analyse und Bewertung bei Assekurata. Die Produkte müssten zudem über digitale Plattformen abschließbar sein.

Es gebe erste Innovationen auf dem Markt – Fondspolicen, bei denen ein Teil des angesparten Vermögens in der Phase des Rentenbezugs weiterhin am Kapitalmarkt investiert ist und so höhere Renditechancen bietet. Heermann: „Problematisch ist, dass steuerlich noch hohe Auflagen bestehen. So darf die Rente nicht sinken“. Hier gebe es noch Reformbedarf, da diese Regelung die Renditemöglichkeiten der Anlage laut Heermann deutlich schmälert.

Zwischen Stablisierung und Strukturwandel

Was den Status Quo des deutschen Lebensversicherungsmarktes angeht, diagnostizieren die Analysten den Unternehmen derzeit eine „stabile“ Verfassung. Gleichzeitig befinde sich die Branche aber an einem Scheideweg zwischen Stabilisierung und strukturellem Wandel. Regulatorische Anforderungen, veränderte Kundenpräferenzen und der zunehmende Wettbewerb mit renditeorientierten Anlageformen setzen traditionelle Lebensversicherungsprodukte unter Druck. „Das Zins- und Inflationsumfeld hat sich für Lebensversicherer zwar entspannt, aber die Branche ist noch längst nicht in einer neuen Komfortzone angekommen“, sagt Will.

Konkret beleuchtet die Untersuchung Verzinsungen, Renditeperspektiven sowie Garantien in den Produktsegmenten Klassik, Neue Klassik, Index- und Fondspolicen des deutschen Lebensversicherungsmarktes. An der Assekurata-Studie nahmen 37 Lebensversicherer mit einem Marktanteil von 64 Prozent teil.

Überschussbeteiligungen steigen moderat

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass sich das Geschäft bei leicht steigenden Überschussbeteiligungen in den einzelnen Produktsegmenten zunehmend hin zu kapitalmarktnahen Produkten mit weniger Garantien verlagert.

So erhöht sich in der klassischen privaten Rentenversicherung die laufende Verzinsung für 2026 im Branchendurchschnitt auf 2,62 Prozent (Vorjahr: 2,53 Prozent). Inklusive Schlussüberschüssen liegt die in Aussicht gestellte Gesamtverzinsung bei durchschnittlich 3,23 Prozent (Vorjahr: 3,19 Prozent), so die Analysten. Dabei lässt die Mehrheit der Anbieter ihre Deklaration gegenüber dem Vorjahr allerdings unverändert.

Quelle: Assekurata

Fokus auf Abbau von stillen Lasten

Dies sei vor allem auf weiterhin vorhandene stille Lasten in den Kapitalanlagen sowie vorsichtige Prognosen zur Zinsentwicklung zurückzuführen. Die meisten Versicherer hätten ihre Überschüsse an Kunden nicht erhöht, weil sie auch im Einvernehmen mit der Bafin vorab ihre stillen Lasten abbauen wollen. „Die Versicherer profitieren in der Kapitalanlage zwar von höheren Erträgen, agieren bei der Überschusspolitik aber weiterhin mit Bedacht“, sagt Lars Heermann, Bereichsleiter Analyse und Bewertung bei Assekurata.

Mit Blick auf das Neugeschäft bestätigt die Studie laut der Autoren die rückläufige Marktbedeutung klassischer Garantieprodukte. So bieten nur noch elf der untersuchten Gesellschaften überhaupt klassische private Rentenversicherungen im Neugeschäft an. „Die Klassik bleibt damit zwar ein wichtiger Bestandteil des Bestandes, entwickelt sich im Wettbewerb mit renditeorientierteren Lösungen jedoch zu einem Nischenprodukt“, so Heermann.

Zumindest leicht höhere Renditen verspreche die Neue Klassik, die aktuell eine laufende Verzinsung von durchschnittlich 2,65 Prozent und eine Gesamtverzinsung von 3,32 Prozent aufweist, wie es in der begleitenden Studienveröffentlichung heißt.

Bei Fondspolicen ist die Überschussbeteiligung nicht entscheidend

Bei kapitalmarktnahen Produkten zeige die Studie ein differenziertes Bild. Indexpolicen bieten mit einem laufenden Überschusszins von durchschnittlich 3,07 Prozent, was etwa dem Vorjahresniveau entspricht, weiterhin eine deutlich höhere Überschussbeteiligung als klassische Produkte.

Bei Fondspolicen mit Garantien beträgt die laufende Überschussdeklaration aktuell nur 2,49 Prozent (Vorjahr: 2,37 Prozent). Doch spielt laut der Autoren bei dieser Produktkategorie die Kapitalmarktentwicklung eine größere Rolle, sodass für die langfristige Renditeperspektive vielmehr die Fondsallokation als die Überschussbeteiligung entscheidend ist.

Die untersuchten Fondspolicen böten dabei eine hohe Flexibilität hinsichtlich Garantieniveau und Investmentauswahl. So könnten Kunden je nach Anbieter und Tarif aus einer breiten Investmentpalette wählen, die in der Spitze bis zu 280 frei wählbare Fonds und ETFs umfasst, mehr als im Vorjahr.

Rückflüsse aus der Zinszusatzreserve schaffen Spielräume

Eine weitere wichtige Entwicklung ist der Abbau der Zinszusatzreserve in der Bilanzen der Lebensversicherer. Der Bestand fiel Ende 2025 branchenweit unter die Grenze von 80 Milliarden Euro, nach einem Höchststand von 96 Milliarden Euro im Jahr 2021. Für das laufende Bilanzjahr rechnet Assekurata mit weiteren Rückflüssen von rund fünf Milliarden Euro, ab 2027 dann sogar mit zweistelligen Milliardenbeträgen.

„Die Zinszusatzreserve hat ihren Charakter als Belastungsfaktor verloren und wird zunehmend zum Erfolgspuffer“, erklärt Heermann. „Dies eröffnet den Unternehmen Spielraum für höhere Überschüsse, wovon mittelfristig auch die Kunden profitieren werden.“

Große Spanne bei den Geschäftserwartungen

Der Ausblick auf die Geschäftserwartungen für das Jahr 2026 zeigt eine verhalten positive Branchenstimmung, so Assekurata. Während die Unternehmen fondsgebundene Produkte und die betriebliche Altersversorgung als wachstumsstark einstuften, seien die Erwartungen für klassische Garantie- und Select-Produkte pessimistischer.

So bewerten die Lebensversicherer die Geschäftserwartung für 2026 bei Fondspolicen ohne Garantien in einem Index von minus zwei („sehr negativ“) bis plus zwei („sehr positiv“) mit einem Wert von 1,30 sehr optimistisch. Noch „positiv“ schneiden mit einem Wert von 0,67 Fondspolicen mit Garantien ab, während klassische Lebensversicherungen mit -1,07 deutlich negativ sind. Angebote der Neuen Klassik liegen bei -0,30.