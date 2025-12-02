Einfirmenvertreter haben laut WTW-Vertriebswegestudie 2024 ihre führende Rolle im Vertrieb von Lebensversicherungen behauptet. In einer Sparte übernahmen jedoch Makler die Führung.

Makler haben 2024 ihre Bedeutung beim Vertrieb von Lebensversicherungen leicht ausbauen können.

Einfirmenvermittler waren auch 2024 der führende Vertriebsweg für Lebensversicherungsprodukte in Deutschland. Das geht aus der jährlichen Untersuchung des Beratungs- und Dienstleistungsunternehmens WTW hervor, in der das eingelöste Neugeschäft jedes Lebensversicherers, aufgeteilt auf Produktkategorien und Vertriebswege, analysiert wird.

Die sogenannten Ausschließlichkeitsvertreter, deren Anzahl seit Jahren rapide zurückgeht, konnten 2024 ihren Status behaupten. Ihr Marktanteil betrug 34,9 Prozent und lag damit ein Prozent unter dem Vorjahr. Während Makler und Mehrfachagenten stabil bei 32 Prozent blieben, konnte der Bankvertrieb mit einem Vertriebsanteil von 25,9 Prozent deutlich zulegen. Andere Vertriebswege wie der Direktvertrieb spielten de facto keine nennenswerte Rolle.

Grundlage der Berechnungen ist das sogenannte Annual Premium Equivalent (APE). Dahinter verbirgt sich die Summe aus laufenden Beiträgen für ein Jahr und zehn Prozent der Einmalbeiträge.

Neugeschäft gegen Einmalbeitrag legt wieder zu

Insgesamt erreichte das Neugeschäft nach APE im vergangenen Jahr ein Volumen von rund sechs Milliarden Euro – ein Plus von 172 Millionen Euro beziehungsweise 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dieser Anstieg resultiert laut der WTW-Analysten aus positiven Entwicklungen sowohl im Neugeschäft mit Einmalbeiträgen als auch mit laufenden Beiträgen. Während Einmalbeiträge nach einem starken Einbruch 2023 im Jahr 2024 um 906 Millionen Euro zunahmen, wuchs auch das Neugeschäft mit laufenden Beiträgen nochmals um 81 Millionen Euro, beziehungsweise 2 Prozent.

Ein Wermutstropfen: Die Zunahme der Einmalbeiträge beschränkt sich laut WTW nur auf wenige Versicherer. Welche teilt das Unternehmen nicht mit. „Viele Gesellschaften haben Rückgänge beim Neugeschäft gegen Einmalbeitrag hinnehmen müssen – vor allem bei Produkten der privaten Altersvorsorge“, sagt Henning Maaß, Direktor für Versicherungsmanagementberatung bei WTW in Deutschland.

Einmalbeiträge: Banken profitieren stark

Nachdem der Vertriebsweg Banken 2023 beim Einmalbeitragsgeschäft am stärksten verloren hatte, erzielte er 2024 ein Plus von 1,1 Milliarden Euro. Dementsprechend stieg der Vertriebsanteil der Banken hier besonders dynamisch, von 37,1 Prozent im Vorjahr auf 41,3 Prozent im Jahr 2024

Die Einfirmenvermittler konnten im Vertrieb von Einmalbeiträgen erneut zulegen und verkauften 196 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Dennoch sank ihr Marktanteil leicht auf 32,5 Prozent. Die Makler und Mehrfachagenten verzeichneten hingegen ein Minus von 100 Millionen Euro. Ihr Anteil sank entsprechend deutlich auf nur noch 17,4 Prozent

Makler überholen AO-Vertreter beim Geschäft gegen laufenden Beitrag

Beim Geschäft mit laufenden Beiträgen fallen die Schwankungen deutlich geringer aus als beim Einmalbeitragsgeschäft. Der Beitragszuwachs der Lebensversicherer in diesem Geschäftsfeld ist vor allem den Maklern und Mehrfachagenten sowie den Banken zu verdanken, so die Studienautoren. Insbesondere haben erstere ihren Anteil zu Lasten der Einfirmenvermittler auf 38,1 Prozent erhöht.

„Makler und Mehrfachagenten konnten ihr Neugeschäft mit laufenden Beiträgen über Jahre hinweg steigern und sind nun erstmalig der Vertriebsweg mit dem höchsten Anteil“, sagt Maaß. „Einfirmenvermittler konnten vom Beitragswachstum nicht maßgeblich profitieren und verlieren aus diesem Grund Vertriebsanteile.“

Durchschnittsbeträge steigen über alle Vertriebswege hinweg

Ein weiteres Ergebnis: Seit mehreren Jahren gelingt es allen drei großen Vertriebswegen, den mittleren laufenden Beitrag pro Neuvertrag kontinuierlich zu erhöhen. Im Jahr 2024 erzielten Makler und Mehrfachagenten mit 1.484 Euro den höchsten Durchschnitt (2020: 1.244 Euro). Es folgen die Einfirmenvermittler mit 1.271 Euro sowie die Banken mit 1.189 Euro.

Die hohen Durchschnittsbeiträge bei den Maklern und Mehrfachagenten erklärt Maaß so: „Makler und Mehrfachagenten konzentrieren sich sehr auf Produkte der Altersvorsorge und Einkommenssicherung. Diese Produkte zeichnen sich durch höhere Prämien aus als Risikoversicherungen, die bei den anderen Vertriebswegen einen größeren Anteil ausmachen.“

Zur weiteren allgemeinen Geschäftsentwicklung sagt Maaß: „Wie sich die Einmalbeiträge entwickeln, lässt sich nur schwer prognostizieren. Ich rechne aber zumindest nicht mit einem Rückgang. Bei den laufenden Beiträgen bin ich deutlich zuversichtlicher.“