„Lebensversicherungskunden müssen mit weiter sinkenden Renditen rechnen“

Dabei zeigt sich, dass der Trend, die laufenden Überschüsse zu senken und dafür die Schlussüberschüsse zu erhöhen, sich weiter fortsetzt. Bei allen Produktarten kommen im Schnitt 15 Prozent der Überschüsse über den Schlussüberschuss. Bein manchen Anbietern liegt dieser Wert sogar bei bis zu 50 Prozent. Die Bewertungsreserven haben gegenüber dem Vorjahr deutlich zugenommen, so die Assekurata-Studie. Die Beteiligung an den endfälligen Reserven steigt von 0,1 Prozent auf 0,36 Prozent.Die Beitragsrendite einer privaten Rentenversicherung liegt im Schnitt bei 3,37 Prozent (bei Bewertungsreserven von null). 2012 waren es noch 2,65 Prozent. „Die Attraktivität für Neukunden, sich langfristig zu binden, geht weiter zurück“, heißt es in der Analyse. Allerdings zeigt sich auch, dass sich 30-jährige Verträge mit einer Rendite von 5,21 Prozent eher rentiert haben, als 12-jährige (3,45 Prozent).Die Lebensversicherer müssen rund zwei Dritteln ihrer Kunden noch einen Garantiezins von mindestens 3,00 Prozent erwirtschaften. Neuverträge mit Rechnungszins von 1,75 Prozent machen derzeit einen Anteil an den Gesamtverpflichtungen von weniger als 2 Prozent aus. Die durchschnittliche Garantiezinsforderung in den Beständen liegt bei 3,15 Prozent (ein Rückgang um 8 Basispunkte).