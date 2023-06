Scotch und Co. „Lebenswasser“: Die neue Whisky-Kolumne von DAS INVESTMENT

Liebe Whisky-Freunde,



ab sofort wollen wir mit Ihnen in die faszinierende Welt der Fässer, Flaschen und Finishs eintauchen. In jeder Ausgabe von DAS INVESTMENT widmen wir uns einem Schwerpunkt – das können kleine Hersteller sein, die wir für besonders innovativ und empfehlenswert halten. Tipps und Tricks, wie man seinen Whisky richtig genießt. Denn ein paar Tropfen stilles Wasser und das richtige Glas können den Geschmack komplett verändern, oft zum Besseren. Wir wollen aber auch mit Klischees und Mythen aufräumen. Wobei bei uns Geschmack und Genuss mehr als das Thema „Whisky als Investmentidee“ im Fokus stehen werden. Sorry ...

Frank Jerger ist Inhaber des Fachgeschäfts „Whisky For Life“ © Frank Jerger

Doch verzeihen Sie, wir haben uns ja noch gar nicht vorgestellt. Deshalb zunächst ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Frank Jerger, früher arbeitete ich bei Blackrock und war verantwortlich für den Fondsvertrieb im Südwesten der Republik.

2015 beschloss ich, meine zweite Leidenschaft zum Beruf zu machen: In Frankfurt eröffnete ich unweit des Kaiserdoms das Fachgeschäft „Whisky For Life“. Seitdem berate ich meine Kunden im Laden und auf elektronischem Wege, veranstalte Tastings und bin auf Messen unterwegs.

Nicht alles Scotchs schmecken rauchig

Doch wir wollen hier ja nicht über mich, sondern über Whisky reden. Für viele ist das gleichbedeutend mit Scotch. Technisch gesehen ist das mindestens drei Jahre in Eichenfässern gereifter Bierbrand.

Wenn die Grundlage vollständig aus gemälzter Gerste besteht, sprechen wir von einem Malt, wenn das Destillat aus nur einer Brennerei stammt, von einem Single Malt. Um ein Scotch zu werden, müssen alle Arbeitsschritte – also Destillation, Reifung und Abfüllung – in Schottland geschehen.

Das allein sagt jedoch wenig über den Geschmack aus. Denn der hängt von vielen Faktoren ab: der Wahl des Fasses, den verwendeten Rohstoffen wie Getreideart, Hefen und Wasser, Länge der Fermentation und auch Form und Größe der Brennblasen.

Und natürlich davon, ob die Gerste vor dem Einmaischen mehr, weniger oder gar nicht über Torfrauch getrocknet wurde. Im Übrigen ist es ein falsches Klischee, dass alle schottischen Malts rauchig schmecken, das gilt nur für etwa ein Viertel. Und die Rauchnote stammt auch nicht vom ausgebrannten Fass. Aber wie genau der Rauch in den Whisky kommt und ob „heavily peated“ von allen Whiskyfans gleichermaßen geliebt wird, darüber sprechen wir beim nächsten Mal.



Na, haben wir Ihr Interesse geweckt?