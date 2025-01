Lebenswerteste Stadt der Welt: Aktuelles Ranking 2025

Kopenhagen – und nicht etwa das hochgelobte Wien – führt das Ranking der lebenswertesten Städte der Welt an. Das ergibt eine Auswertung dreier Studien durch DAS INVESTMENT. Die dänische Hauptstadt überzeugt durch ihre hervorragende Lebensqualität, nachhaltige Stadtentwicklung und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit.

Bemerkenswert ist sicherlich auch das starke Abschneiden deutscher Städte: Gleich sechs deutsche Metropolen schaffen es unter die Top 25. Frankfurt am Main belegt als bestplatzierte deutsche Stadt den achten Rang, gefolgt von München (17.), Düsseldorf (19.), Hamburg (20.), Berlin (21.) und Stuttgart (23.).

Lebenswerteste Städte 2025: Drei Studien, ein Ranking

Für dieses Ranking wurden drei der renommiertesten internationalen Studien zur Lebensqualität in Städten ausgewertet und zusammengeführt. Die Ergebnisse des Global Liveability Index der Economist Intelligence Unit (EIU) sowie des Mercer Quality of Living Rankings wurden dabei doppelt gewichtet, da diese auf besonders umfangreichen Datenerhebungen basieren. Ergänzend flossen die Bewertungen des Numbeo Quality of Life Index in die Gesamtwertung ein.

Für das Ranking von DAS INVESTMENT wurden nur Städte berücksichtigt, die in allen drei Studien bewertet wurden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Global Liveability Index der Economist Intelligence Unit (EIU)

Der EIU-Index (Stand: Juni 2024) gilt als einer der maßgeblichsten Gradmesser für urbane Lebensqualität weltweit. Die jährliche Untersuchung von 173 Städten basiert auf 30 qualitativen und quantitativen Indikatoren in fünf Hauptkategorien: Stabilität, Gesundheitswesen, Kultur und Umwelt, Bildung und Infrastruktur. Die doppelte Gewichtung des EIU-Rankings in unserer Auswertung trägt der methodischen Tiefe und Breite der Studie Rechnung.

Mercer Quality of Living Ranking

Das Mercer-Ranking (Stand: Dezember 2024) hat besondere Relevanz für international tätige Unternehmen und deren Mitarbeiter. Die Studie analysiert 39 Faktoren in zehn Kategorien, darunter politische und soziale Umgebung, Wirtschaftsbedingungen, Gesundheit, Bildung sowie Wohnen und Naturumgebung. Die Ergebnisse dienen häufig als Basis für die Gestaltung von Vergütungspaketen für ins Ausland entsandte Mitarbeiter.

Numbeo Quality of Life Index

Als weltweit größte Datenbank für nutzergenierte Daten zu Lebenshaltungskosten und Lebensqualität bietet Numbeo eine wertvolle Ergänzungsperspektive. Der Index berücksichtigt acht Hauptkategorien, wobei besonders die Kaufkraft, das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Immobilien sowie die Umweltqualität ins Gewicht fallen. Die Einbeziehung von Nutzererfahrungen verleiht diesem Index eine praktische, alltagsnahe Komponente.

Einige der top-platzierten Städte wie Den Haag und Groningen (beide Niederlande) wurden aufgrund ihrer Größe in den beiden anderen Untersuchungen nicht bewertet – und schaffen es daher auch nicht in unser Ranking.

Was macht eine Stadt lebenswert?

Die Analyse der drei Studien zeigt deutlich: Eine hohe Lebensqualität basiert auf dem Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Zentral sind:

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem täglichen Newsletter – gratis direkt in Ihr Postfach. Jetzt abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Politische und wirtschaftliche Stabilität spielen eine Schlüsselrolle. Städte in politisch stabilen Demokratien mit funktionierenden Rechtssystemen schneiden durchweg besser ab.

spielen eine Schlüsselrolle. Städte in politisch stabilen Demokratien mit funktionierenden Rechtssystemen schneiden durchweg besser ab. Die Qualität der öffentlichen Infrastruktur, von Gesundheitsversorgung bis öffentlichem Nahverkehr , ist entscheidend. Die Top-Städte zeichnen sich durch exzellente öffentliche Dienstleistungen aus.

, ist entscheidend. Die Top-Städte zeichnen sich durch exzellente öffentliche Dienstleistungen aus. Umweltqualität und Nachhaltigkeit gewinnen zunehmend an Bedeutung. Vorreiter wie Kopenhagen und Wien punkten mit ambitionierten Klimazielen und großzügigen Grünflächen.

gewinnen zunehmend an Bedeutung. Vorreiter wie Kopenhagen und Wien punkten mit ambitionierten Klimazielen und großzügigen Grünflächen. Der soziale Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt einer Stadt tragen wesentlich zur Lebensqualität bei. Eine ausgewogene soziale Durchmischung und ein reichhaltiges Kulturangebot kennzeichnen die Spitzenreiter.

Weshalb hat es keine US-Stadt ins Ranking geschafft?

Das Fehlen US-amerikanischer Städte in den Top 25 erklärt sich durch mehrere Faktoren: Die zunehmende soziale Ungleichheit in vielen US-Metropolen, die im internationalen Vergleich hohen Gesundheitskosten sowie die oft autozen­trierte Stadtplanung wirken sich negativ auf die Gesamtbewertung aus.

Auch die in vielen US-Städten gestiegene Kriminalitätsrate und die vergleichsweise schwache öffentliche Infrastruktur beeinflussen das Ranking. Boston schafft es im Mercer-Ranking immerhin auf Rang 32, vor San Francisco (36.), Honolulu (39.) und Los Angeles (44.).

Deutsche Städte verlieren an Lebensqualität

Ein genauerer Blick auf die jüngste EIU-Studie zeigt einen besorgniserregenden Trend für die deutschen Städte. Sie gehören im Vorjahresvergleich zu den größten Verlierern.

München und Hamburg verzeichneten mit einem Rückgang um sechs beziehungsweise fünf Ränge die stärksten Einbußen unter den europäischen Top-Standorten. Auch Stuttgart (-5 Ränge), Berlin (-4) und Düsseldorf (-4) rutschten deutlich ab.

Dies deutet auf strukturelle Herausforderungen hin, die das gesamte Land betreffen – von steigenden Lebenshaltungskosten über Infrastrukturmängel bis hin zu wachsenden sozialen Spannungen.

Dennoch bleiben die deutschen Metropolen mit Index-Werten zwischen 91,9 und 93,6 auf einem sehr hohen Niveau und zählen weiterhin zu den attraktivsten Standorten weltweit.

Lohnen sich Immobilien-Investitionen in Top-Städten?

Die Top 25 der lebenswertesten Städte bieten für Anleger interessante Investmentmöglichkeiten, insbesondere im Immobiliensektor. Die Analyse zeigt, dass diese Standorte durch mehrere Faktoren überzeugen:

Stabile Nachfrage: Die hohe und weiter steigende Lebensqualität in Städten wie Kopenhagen, Zürich oder Frankfurt sorgt für eine kontinuierliche Nachfrage nach Wohnraum. Dies reduziert das Leerstandsrisiko und verspricht stabile Cashflows.

Die hohe und weiter steigende Lebensqualität in Städten wie Kopenhagen, Zürich oder Frankfurt sorgt für eine kontinuierliche Nachfrage nach Wohnraum. Dies reduziert das Leerstandsrisiko und verspricht stabile Cashflows. Wertsteigerungspotenzial: Die ausgezeichnete Infrastruktur und stetige Weiterentwicklung der Städte lässt eine positive Wertentwicklung erwarten. Investments in nachhaltige Immobilienprojekte können dabei von den ambitionierten Klimazielen vieler Top-Städte profitieren.

Die ausgezeichnete Infrastruktur und stetige Weiterentwicklung der Städte lässt eine positive Wertentwicklung erwarten. Investments in nachhaltige Immobilienprojekte können dabei von den ambitionierten Klimazielen vieler Top-Städte profitieren. ESG-Konformität: Die Ausrichtung der führenden Städte auf Nachhaltigkeit und soziale Balance entspricht den wachsenden ESG-Anforderungen institutioneller Investoren. Städte wie Kopenhagen oder Amsterdam sind Vorreiter bei Smart-City-Konzepten und nachhaltiger Stadtentwicklung.

Allerdings gilt es, die spezifischen Marktbedingungen genau zu analysieren:

Die hohe Nachfrage führt zu entsprechend hohen Einstiegspreisen.

Die Anfangsrenditen fallen oft niedriger aus als in B- oder C-Städten.

Regulatorische Eingriffe in den Wohnungsmarkt können die Rendite-Aussichten beeinflussen.

Für langfristig orientierte Investoren überwiegen jedoch die Vorteile: Die Kombination aus politischer Stabilität, wirtschaftlicher Stärke und hoher Lebensqualität macht die lebenswertesten Städte zu vergleichsweise sicheren Standorten für Immobilieninvestments.