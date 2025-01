Lebenswerteste Stadt der Welt: Aktuelles Ranking 2025

Kopenhagen – und nicht etwa das hochgelobte Wien – führt das Ranking der lebenswertesten Städte der Welt an. Das ergibt eine Auswertung dreier Studien durch DAS INVESTMENT. Die dänische Hauptstadt überzeugt durch ihre hervorragende Lebensqualität, nachhaltige Stadtentwicklung und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit.

Bemerkenswert ist sicherlich auch das starke Abschneiden deutscher Städte: Gleich sechs deutsche Metropolen schaffen es unter die Top 25. Frankfurt am Main belegt als bestplatzierte deutsche Stadt den achten Rang, gefolgt von München (17.), Düsseldorf (19.), Hamburg (20.), Berlin (21.) und Stuttgart (23.).

Lebenswerteste Städte 2025: Drei Studien, ein Ranking

Für dieses Ranking wurden drei der renommiertesten internationalen Studien zur Lebensqualität in Städten ausgewertet und zusammengeführt. Die Ergebnisse des Global Liveability Index der Economist Intelligence Unit (EIU) sowie des Mercer Quality of Living Rankings wurden dabei doppelt gewichtet, da diese auf besonders umfangreichen Datenerhebungen basieren. Ergänzend flossen die Bewertungen des Numbeo Quality of Life Index in die Gesamtwertung ein.

Für das Ranking von DAS INVESTMENT wurden nur Städte berücksichtigt, die in allen drei Studien bewertet wurden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Auf den weiteren Seiten dieses Artikels stellen wir die Erfolgsfaktoren der lebenswertesten Städte vor. Zunächst aber die Details zu den Studien.

Global Liveability Index der Economist Intelligence Unit (EIU)

Der EIU-Index (Stand: Juni 2024) gilt als einer der maßgeblichsten Gradmesser für urbane Lebensqualität weltweit. Die jährliche Untersuchung von 173 Städten basiert auf 30 qualitativen und quantitativen Indikatoren in fünf Hauptkategorien: Stabilität, Gesundheitswesen, Kultur und Umwelt, Bildung und Infrastruktur. Die doppelte Gewichtung des EIU-Rankings in unserer Auswertung trägt der methodischen Tiefe und Breite der Studie Rechnung.

Mercer Quality of Living Ranking

Das Mercer-Ranking (Stand: Dezember 2024) hat besondere Relevanz für international tätige Unternehmen und deren Mitarbeiter. Die Studie analysiert 39 Faktoren in zehn Kategorien, darunter politische und soziale Umgebung, Wirtschaftsbedingungen, Gesundheit, Bildung sowie Wohnen und Naturumgebung. Die Ergebnisse dienen häufig als Basis für die Gestaltung von Vergütungspaketen für ins Ausland entsandte Mitarbeiter.

Numbeo Quality of Life Index

Als weltweit größte Datenbank für nutzergenierte Daten zu Lebenshaltungskosten und Lebensqualität bietet Numbeo eine wertvolle Ergänzungsperspektive. Der Index berücksichtigt acht Hauptkategorien, wobei besonders die Kaufkraft, das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Immobilien sowie die Umweltqualität ins Gewicht fallen. Die Einbeziehung von Nutzererfahrungen verleiht diesem Index eine praktische, alltagsnahe Komponente.

Einige der top-platzierten Städte wie Den Haag und Groningen (beide Niederlande) wurden aufgrund ihrer Größe in den beiden anderen Untersuchungen nicht bewertet – und schaffen es daher auch nicht in unser Ranking.

Was macht eine Stadt lebenswert?

Die Analyse der drei Studien zeigt deutlich: Eine hohe Lebensqualität basiert auf dem Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Zentral sind:

Politische und wirtschaftliche Stabilität spielen eine Schlüsselrolle. Städte in politisch stabilen Demokratien mit funktionierenden Rechtssystemen schneiden durchweg besser ab.

spielen eine Schlüsselrolle. Städte in politisch stabilen Demokratien mit funktionierenden Rechtssystemen schneiden durchweg besser ab. Die Qualität der öffentlichen Infrastruktur, von Gesundheitsversorgung bis öffentlichem Nahverkehr , ist entscheidend. Die Top-Städte zeichnen sich durch exzellente öffentliche Dienstleistungen aus.

, ist entscheidend. Die Top-Städte zeichnen sich durch exzellente öffentliche Dienstleistungen aus. Umweltqualität und Nachhaltigkeit gewinnen zunehmend an Bedeutung. Vorreiter wie Kopenhagen und Wien punkten mit ambitionierten Klimazielen und großzügigen Grünflächen.

gewinnen zunehmend an Bedeutung. Vorreiter wie Kopenhagen und Wien punkten mit ambitionierten Klimazielen und großzügigen Grünflächen. Der soziale Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt einer Stadt tragen wesentlich zur Lebensqualität bei. Eine ausgewogene soziale Durchmischung und ein reichhaltiges Kulturangebot kennzeichnen die Spitzenreiter.

Weshalb hat es keine US-Stadt ins Ranking geschafft?

Das Fehlen US-amerikanischer Städte in den Top 25 erklärt sich durch mehrere Faktoren: Die zunehmende soziale Ungleichheit in vielen US-Metropolen, die im internationalen Vergleich hohen Gesundheitskosten sowie die oft autozen­trierte Stadtplanung wirken sich negativ auf die Gesamtbewertung aus.

Auch die in vielen US-Städten gestiegene Kriminalitätsrate und die vergleichsweise schwache öffentliche Infrastruktur beeinflussen das Ranking. Boston schafft es im Mercer-Ranking immerhin auf Rang 32, vor San Francisco (36.), Honolulu (39.) und Los Angeles (44.).

Deutsche Städte verlieren an Lebensqualität

Ein genauerer Blick auf die jüngste EIU-Studie zeigt einen besorgniserregenden Trend für die deutschen Städte. Sie gehören im Vorjahresvergleich zu den größten Verlierern.

München und Hamburg verzeichneten mit einem Rückgang um sechs beziehungsweise fünf Ränge die stärksten Einbußen unter den europäischen Top-Standorten. Auch Stuttgart (-5 Ränge), Berlin (-4) und Düsseldorf (-4) rutschten deutlich ab.

Dies deutet auf strukturelle Herausforderungen hin, die das gesamte Land betreffen – von steigenden Lebenshaltungskosten über Infrastrukturmängel bis hin zu wachsenden sozialen Spannungen.

Dennoch bleiben die deutschen Metropolen mit Index-Werten zwischen 91,9 und 93,6 auf einem sehr hohen Niveau und zählen weiterhin zu den attraktivsten Standorten weltweit.

Lohnen sich Immobilien-Investitionen in Top-Städten?

Die Top 25 der lebenswertesten Städte bieten für Anleger interessante Investmentmöglichkeiten, insbesondere im Immobiliensektor. Die Analyse zeigt, dass diese Standorte durch mehrere Faktoren überzeugen:

Stabile Nachfrage: Die hohe und weiter steigende Lebensqualität in Städten wie Kopenhagen, Zürich oder Frankfurt sorgt für eine kontinuierliche Nachfrage nach Wohnraum. Dies reduziert das Leerstandsrisiko und verspricht stabile Cashflows.

Die hohe und weiter steigende Lebensqualität in Städten wie Kopenhagen, Zürich oder Frankfurt sorgt für eine kontinuierliche Nachfrage nach Wohnraum. Dies reduziert das Leerstandsrisiko und verspricht stabile Cashflows. Wertsteigerungspotenzial: Die ausgezeichnete Infrastruktur und stetige Weiterentwicklung der Städte lässt eine positive Wertentwicklung erwarten. Investments in nachhaltige Immobilienprojekte können dabei von den ambitionierten Klimazielen vieler Top-Städte profitieren.

Die ausgezeichnete Infrastruktur und stetige Weiterentwicklung der Städte lässt eine positive Wertentwicklung erwarten. Investments in nachhaltige Immobilienprojekte können dabei von den ambitionierten Klimazielen vieler Top-Städte profitieren. ESG-Konformität: Die Ausrichtung der führenden Städte auf Nachhaltigkeit und soziale Balance entspricht den wachsenden ESG-Anforderungen institutioneller Investoren. Städte wie Kopenhagen oder Amsterdam sind Vorreiter bei Smart-City-Konzepten und nachhaltiger Stadtentwicklung.

Allerdings gilt es, die spezifischen Marktbedingungen genau zu analysieren:

Die hohe Nachfrage führt zu entsprechend hohen Einstiegspreisen.

Die Anfangsrenditen fallen oft niedriger aus als in B- oder C-Städten.

Regulatorische Eingriffe in den Wohnungsmarkt können die Rendite-Aussichten beeinflussen.

Für langfristig orientierte Investoren überwiegen jedoch die Vorteile: Die Kombination aus politischer Stabilität, wirtschaftlicher Stärke und hoher Lebensqualität macht die lebenswertesten Städte zu vergleichsweise sicheren Standorten für Immobilieninvestments.

Lebenswerte Städte in der Einzelanalyse

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die Top 10 der lebenswertesten Städte im Detail vor. Sie erfahren, was diese Metropolen so besonders macht und welche Lehren andere Städte daraus ziehen können.

Zudem gehen wir auch auf die starke Performance der sechs deutschen Städte, die es in die Top 25 geschafft haben, ein.

Platz 23: Stuttgart

Der Brunnen am Schlossplatz in Stuttgart © IMAGO / Dreamstime

Stuttgart, die Landeshauptstadt Baden-Württembergs, beweist mit Platz 23 im Gesamt-Ranking der lebenswertesten Städte der Welt ihre hohe Lebensqualität. Mit rund 630.000 Einwohnern ist sie die sechstgrößte Stadt Deutschlands.

Platzierungen in den Einzelrankings:

Global Liveability Index (EIU): Rang 30

Mercer Quality of Living Ranking: Rang 46

Numbeo Quality of Life Index: Rang 41

Was macht Stuttgart zu einer lebenswerten Stadt?

Die baden-württembergische Metropole punktet durch ihre Kombination aus Wirtschaftskraft und Lebensqualität. Als Sitz von Global Playern wie Daimler, Porsche und Bosch bietet die Stadt hochqualifizierte Arbeitsplätze und überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten.

Besonders hervorzuheben sind:

Die landschaftlich reizvolle Lage im Talkessel, umgeben von Weinbergen

Eine der niedrigsten Kriminalitätsraten unter deutschen Großstädten

Exzellente Gesundheitsversorgung mit mehreren Universitätskliniken

Reichhaltiges Kulturangebot mit Staatsoper, Ballett und zahlreichen Museen

Hervorragende Verkehrsanbindung durch ICE-Knotenpunkt und internationalen Flughafen

Hohe Dichte an Forschungseinrichtungen und Hochschulen

Immobilienmarkt und Preisniveau

Der Stuttgarter Immobilienmarkt zeichnet sich durch ein hohes, aber im internationalen Vergleich noch moderates Preisniveau aus. Die besondere topografische Lage im Talkessel begrenzt das Angebot an Bauland, was sich preissteigernd auswirkt.

Für Investoren relevant:

Kaufpreise für Wohnimmobilien liegen deutlich über dem deutschen Durchschnitt, aber noch unter dem Niveau von München oder Frankfurt

Stabile Wertsteigerung durch konstante Nachfrage aus der Wirtschaft

Besonders gefragt sind Lagen in den Halbhöhenlagen und gehobenen Stadtbezirken wie Degerloch, Killesberg oder Sillenbuch

Hohe Nachfrage nach modernen Büroflächen durch die starke Wirtschaft

Wachsende Bedeutung nachhaltiger Immobilien aufgrund der städtischen Klimaziele

Die Kombination aus wirtschaftlicher Stärke, hoher Lebensqualität und vergleichsweise moderaten Immobilienpreisen macht Stuttgart zu einem interessanten Investitionsstandort mit gutem Wertsteigerungspotenzial.

Platz 21: Berlin

Die deutsche Hauptstadt ist ein attraktiver Standort © IMAGO / Dirk Sattler

Berlin, Deutschlands pulsierende Hauptstadt, sichert sich Platz 21 im Gesamt-Ranking der lebenswertesten Städte. Mit rund 3,7 Millionen Einwohnern ist sie die größte Stadt Deutschlands und die zweitgrößte Stadt der Europäischen Union.

Platzierungen in den Einzelrankings:

Global Liveability Index (EIU): Rang 21

Mercer Quality of Living Ranking: Rang 19

Numbeo Quality of Life Index: Rang 91

Was macht Berlin zu einer lebenswerten Stadt?

Die deutsche Hauptstadt besticht durch ihre einzigartige Mischung aus Geschichte, Kultur und Modernität. Als politisches Zentrum und aufstrebender Technologie-Standort zieht die Stadt kontinuierlich internationale Talente und Unternehmen an.

Besonders hervorzuheben sind:

Außergewöhnlich große Grünflächen und Erholungsgebiete (etwa 30 Prozent der Stadtfläche)

Vielfältiges kulturelles Angebot mit über 180 Museen und drei Opernhäusern

Dynamische Start-up-Szene und wachsender Tech-Hub

Hervorragende öffentliche Verkehrsinfrastruktur

Internationale Atmosphäre mit Menschen aus über 190 Nationen

Vergleichsweise moderate Lebenshaltungskosten für eine Hauptstadt

Hohe Dichte an Forschungseinrichtungen und Universitäten

Immobilienmarkt und Preisniveau

Der Berliner Immobilienmarkt hat in den letzten Jahren eine dramatische Entwicklung durchlaufen, bleibt aber im internationalen Vergleich der Hauptstädte noch moderat.

Für Investoren relevant:

Kontinuierlicher Preisanstieg in den letzten Jahren, aber noch deutlich unter dem Niveau anderer europäischer Hauptstädte

Starke Nachfrage nach Wohnraum durch stetigen Zuzug

Besonders gefragt sind Lagen in Mitte, Prenzlauer Berg, Charlottenburg und Friedrichshain

Wachsender Bedarf an modernen Büroflächen durch die expandierende Tech-Szene

Regulatorische Eingriffe wie der Mietendeckel haben zu Unsicherheiten im Markt geführt

Großes Potenzial für Entwicklungsprojekte in den Außenbezirken

Steigende Nachfrage nach nachhaltigen Immobilien und innovativen Wohnkonzepten

Die Kombination aus politischer Bedeutung, kultureller Strahlkraft und wirtschaftlicher Dynamik macht Berlin trotz regulatorischer Herausforderungen zu einem interessanten Investitionsstandort mit langfristigem Wertsteigerungspotenzial.

Platz 20: Hamburg

Der Hamburger Hafen am Abend. © Imago Images / Steinsiek.ch

Die Hansestadt Hamburg, mit rund 1,9 Millionen Einwohnern Deutschlands zweitgrößte Stadt, erreicht im Gesamt-Ranking der lebenswertesten Städte den 20. Platz. Als wichtigster Seehafen des Landes verbindet sie maritime Tradition mit moderner Urbanität.

Platzierungen in den Einzelrankings:

Global Liveability Index (EIU): Rang 27

Mercer Quality of Living Ranking: Rang 28

Numbeo Quality of Life Index: Rang 51

Was macht Hamburg zu einer lebenswerten Stadt?

Die Elbmetropole überzeugt durch ihre einzigartige Mischung aus wirtschaftlicher Stärke, kulturellem Angebot und hoher Lebensqualität. Als „Tor zur Welt“ verbindet sie hanseatische Tradition mit internationaler Offenheit.

Besonders hervorzuheben sind:

Die einzigartige Lage an Elbe und Alster mit maritimem Flair

Überdurchschnittlich viele Grün- und Wasserflächen

Kulturelle Highlights wie die Elbphilharmonie und über 60 Theater

Starker Wirtschaftsstandort mit Fokus auf Handel, Logistik und Medien

Exzellente Bildungseinrichtungen und Forschungsinstitute

Hohe Kaufkraft und überdurchschnittliche Lebensqualität

Attraktive Wohnlagen von der Hafencity bis zu den Elbvororten

Immobilienmarkt und Preisniveau

Der Hamburger Immobilienmarkt zeichnet sich durch seine Stabilität und anhaltend hohe Nachfrage aus.

Für Investoren relevant:

Preisniveau deutlich über dem deutschen Durchschnitt, aber unter München

Besonders nachgefragt sind Lagen an Alster und Elbe

Die Hafencity als Europas größtes innerstädtisches Stadtentwicklungsprojekt bietet interessante Investitionsmöglichkeiten

Stabile Nachfrage nach hochwertigen Büroflächen durch diverse Wirtschaftszweige

Wachsender Bedarf an nachhaltigen Immobilien und innovativen Wohnkonzepten

Besondere Chancen durch Stadtentwicklungsprojekte wie den Grasbrook

Hohe Nachfrage nach Mikroapartments durch Studierende und Young Professionals

Die Kombination aus wirtschaftlicher Stärke, hoher Lebensqualität – Hamburg belegt den Spitzenplatz im deutschen Glücks-Ranking – und der Status als wichtigster deutscher Hafenstandort macht Hamburg zu einem stabilen und attraktiven Investitionsstandort.

Allerdings spiegelt sich der jüngste Rückgang im EIU-Ranking (-5 Plätze) auch in einer gewissen Verunsicherung am Immobilienmarkt wider, besonders im Hinblick auf steigende Baukosten und Zinsen.

Platz 19: Düsseldorf

Die Rheinuferpromenade in Düsseldorf. © Imago Images / Peter Schickert

Die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt Düsseldorf, mit rund 620.000 Einwohnern, erreicht im Gesamt-Ranking der lebenswertesten Städte den 19. Platz. Als internationaler Wirtschaftsstandort und Zentrum der japanischen Community in Deutschland verbindet sie rheinische Lebensart mit globaler Ausrichtung.

Platzierungen in den Einzelrankings:

Global Liveability Index (EIU): Rang 33

Mercer Quality of Living Ranking: Rang 16

Numbeo Quality of Life Index: Rang 44

Was macht Düsseldorf zu einer lebenswerten Stadt?

Die Rheinmetropole besticht durch ihre Kombination aus wirtschaftlicher Stärke, kultureller Vielfalt und hoher Lebensqualität. Als Standort zahlreicher globaler Unternehmen und größte japanische Gemeinde Deutschlands bietet sie ein besonders internationales Ambiente.

Besonders hervorzuheben sind:

Attraktive Lage am Rhein mit der berühmten Rheinuferpromenade

Hohe Dichte an internationalen Unternehmen und Headquarters

Exzellente Verkehrsanbindung mit internationalem Flughafen

Vielfältige Kulturszene mit renommierter Kunstakademie

Überdurchschnittlich hohe Kaufkraft

Große Auswahl an internationalen Schulen

Ausgezeichnete gastronomische Szene mit starken japanischen Einflüssen

Immobilienmarkt und Preisniveau

Der Düsseldorfer Immobilienmarkt zeichnet sich durch seine Stabilität und konstant hohe Nachfrage aus.

Für Investoren relevant:

Preisniveau im oberen Segment deutscher Großstädte, aber noch moderat im internationalen Vergleich

Besonders nachgefragt sind Lagen in Oberkassel, Carlstadt und dem Zooviertel

Starke und stabile Nachfrage nach hochwertigen Büroflächen

Wachsender Bedarf an internationalen Wohnkonzepten

Interessante Entwicklungsprojekte im Medienhafen und am Hauptbahnhof

Hohe Nachfrage durch internationale Fachkräfte

Stabiler Markt für hochwertige Mietwohnungen

Die Kombination aus wirtschaftlicher Stärke, internationaler Ausrichtung und rheinischer Lebensqualität macht Düsseldorf zu einem verlässlichen Investitionsstandort. Trotz des jüngsten Rückgangs im EIU-Ranking (-4 Plätze) bleibt die Stadt besonders für internationale Investoren attraktiv, nicht zuletzt wegen ihrer Rolle als wichtiger Standort für asiatische Unternehmen in Europa.

Platz 17: München

Auch im Zentrum von München gibt es rege Bautätigkeiten © Imago Images / Christian Offenberg

Die bayerische Landeshauptstadt München, mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt Deutschlands, belegt im Gesamt-Ranking der lebenswertesten Städte den 17. Platz. Als „nördlichste Stadt Italiens“ verbindet sie bayerische Tradition mit südländischem Lebensgefühl.

Platzierungen in den Einzelrankings:

Global Liveability Index (EIU): Rang 27

Mercer Quality of Living Ranking: Rang 11

Numbeo Quality of Life Index: Rang 42

Was macht München zu einer lebenswerten Stadt?

Die Isarmetropole überzeugt durch ihre einzigartige Mischung aus Hightech-Standort und kultureller Tradition. Als Stadt mit der höchsten Lebensqualität Deutschlands laut vieler Rankings der vergangenen Jahre muss sie nun allerdings Einbußen hinnehmen (-6 Plätze im EIU-Ranking).

Besonders hervorzuheben sind:

Hohe Wirtschaftskraft mit Fokus auf Technologie und Innovation

Nähe zu den Alpen und zahlreiche Grünflächen wie der Englische Garten

Exzellente Bildungseinrichtungen mit zwei Elite-Universitäten

Ausgezeichnete Gesundheitsversorgung

Sehr niedrige Kriminalitätsrate

Vielfältiges Kulturangebot mit Weltklasse-Museen und Theatern

Hervorragende öffentliche Infrastruktur

Immobilienmarkt und Preisniveau

Der Münchner Immobilienmarkt gilt als einer der teuersten in Deutschland, was zunehmend auch zu sozialen Spannungen führt.

Für Investoren relevant:

Höchstes Preisniveau aller deutschen Großstädte

Anhaltend hohe Nachfrage durch kontinuierlichen Zuzug

Besonders gefragt sind Lagen in Bogenhausen, Schwabing und Nymphenburg

Starke Nachfrage nach Büroflächen durch Tech-Unternehmen

Wachsender Bedarf an bezahlbarem Wohnraum

Innovative Stadtentwicklungsprojekte wie die Werksviertel-Mitte

Hohe Standards bei Nachhaltigkeit und Energieeffizienz

Trotz der hohen Preise bleibt München ein attraktiver Investitionsstandort, was sich in der anhaltend starken Nachfrage und stabilen Wertentwicklung zeigt. Allerdings stellen die extrem hohen Einstiegspreise und der zunehmende politische Druck für mehr bezahlbaren Wohnraum neue Herausforderungen für Investoren dar.

Der deutliche Rückgang im EIU-Ranking könnte ein Indikator dafür sein, dass die Stadt an ihre Wachstumsgrenzen stößt. Dass München nicht als lebenswerteste Stadt Deutschlands gilt, wurmt das Selbstverständnis sicherlich.

Platz 10: Auckland, Neuseeland

Auckland liegt auf der Nordinsel Neuseelands © IMAGO / Newscom World

Die größte Stadt Neuseelands mit rund 1,7 Millionen Einwohnern sichert sich im Gesamt-Ranking der lebenswertesten Städte den zehnten Platz. Die „City of Sails“ besticht durch ihre einzigartige Lage zwischen Pazifischem Ozean und Tasmansee.

2021 belegte Auckland sogar den Spitzenplatz im EIU-Ranking – ist nun aber abgerutscht.

Platzierungen in den Einzelrankings:

Global Liveability Index (EIU): Rang 10

Mercer Quality of Living Ranking: Rang 5

Numbeo Quality of Life Index: Rang 62

Was macht Auckland zu einer lebenswerten Stadt?

Die Metropole Neuseelands überzeugt durch ihre perfekte Balance zwischen urbanem Leben und Naturverbundenheit. Als wichtigster Wirtschaftsstandort des Landes verbindet sie polynesische Tradition mit moderner Stadtkultur.

Besonders hervorzuheben sind:

Spektakuläre Lage auf einer Landenge zwischen zwei Hafenbuchten

Hervorragende Work-Life-Balance

Multikulturelle Atmosphäre mit starken polynesischen Einflüssen

Zahlreiche Strände und Naturerholungsgebiete in direkter Stadtnähe

Hohe Umweltqualität und ambitionierte Klimaziele

Ausgezeichnete Bildungseinrichtungen mit der Top-Universität Neuseelands

Lebendige Kultur- und Sportszene

Immobilienmarkt und Preisniveau

Der Immobilienmarkt Aucklands hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen.

Für Investoren relevant:

Eines der höchsten Preisniveaus im pazifischen Raum außerhalb Australiens

Starke Nachfrage durch kontinuierliche Immigration

Besonders gefragt sind Lagen in den Eastern Suburbs und am Hafen

Wachsender Bedarf an nachhaltigen Wohnkonzepten

Strenge Regulierungen für ausländische Investoren

Fokus auf erdbebensichere Bauweise

Hohe Standards bei Energieeffizienz und Nachhaltigkeit

Die Kombination aus politischer Stabilität, hoher Lebensqualität und der Status als wirtschaftliches Zentrum Neuseelands macht Auckland zu einem interessanten, wenn auch streng regulierten Investitionsstandort. Besonders die Nähe zu den asiatischen Märkten und die stabile politische Lage sorgen für anhaltende Nachfrage.

Platz 9: Sydney, Australien

Auch bei Nacht schön: die Skyline von Sydney © IMAGO / Wirestock

Die größte Stadt Australiens mit rund 5,3 Millionen Einwohnern erreicht im Gesamt-Ranking der lebenswertesten Städte den neunten Platz. Die Metropole an der Ostküste gilt mit ihrer ikonischen Oper und der Harbour Bridge als eines der bekanntesten Stadtbilder weltweit.

Platzierungen in den Einzelrankings:

Global Liveability Index (EIU): Rang 7

Mercer Quality of Living Ranking: Rang 12

Numbeo Quality of Life Index: Rang 49

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem täglichen Newsletter – gratis direkt in Ihr Postfach. Jetzt abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Was macht Sydney zu einer lebenswerten Stadt?

Die australische Metropole besticht durch ihre einzigartige Kombination aus pulsierendem Stadtleben und entspanntem Beach-Lifestyle. Als wichtigstes Wirtschaftszentrum der südlichen Hemisphäre verbindet sie wirtschaftliche Stärke mit außergewöhnlicher Lebensqualität.

Besonders hervorzuheben sind:

Spektakuläre Lage am Pazifik mit zahlreichen Buchten und Stränden

Exzellentes Klima mit durchschnittlich 340 Sonnentagen im Jahr

Multikulturelle Atmosphäre mit Einflüssen aus ganz Asien und dem Pazifikraum

Hervorragende Bildungseinrichtungen von Weltrang

Dynamischer Arbeitsmarkt mit Schwerpunkt auf Finanzdienstleistungen

Außergewöhnlich hohe Umwelt- und Luftqualität

Vielfältiges Kultur- und Freizeitangebot

Immobilienmarkt und Preisniveau

Der Immobilienmarkt Sydneys zählt zu den teuersten weltweit.

Für Investoren relevant:

Eines der höchsten Preisniveaus im asiatisch-pazifischen Raum

Besonders nachgefragt sind Lagen in Harbour-Nähe und den Eastern Suburbs

Strenge Regulierungen für ausländische Investoren zum Schutz des lokalen Marktes

Stabiler Markt für hochwertige Büroflächen im CBD

Wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Gebäuden

Hoher Bedarf an studentischem Wohnen durch internationale Studierende

Innovative Stadtentwicklungsprojekte wie Barangaroo

Die Kombination aus wirtschaftlicher Stärke, politischer Stabilität und außergewöhnlicher Lebensqualität macht Sydney zu einem premium Investitionsstandort. Allerdings erschweren hohe Einstiegspreise und strenge Regulierungen den Marktzugang für internationale Investoren.

Platz 8: Frankfurt

Die Hochhäuser Frankfurts stechen heraus © Imago / Jan Eifert

Die Mainmetropole Frankfurt, mit rund 750.000 Einwohnern, erreicht im Gesamt-Ranking der lebenswertesten Städte den achten Platz und ist damit die bestplatzierte deutsche Stadt. Als Sitz der Europäischen Zentralbank und wichtigstes kontinentaleuropäisches Finanzzentrum verbindet sie globale Wirtschaftskraft mit hoher Lebensqualität.

Platzierungen in den Einzelrankings:

Global Liveability Index (EIU): Rang 17

Mercer Quality of Living Ranking: Rang 7

Numbeo Quality of Life Index: Rang 29

Was macht Frankfurt zu einer lebenswerten Stadt?

Die Mainmetropole überzeugt durch ihre einzigartige Mischung aus internationaler Finanzwelt und lebenswerter Großstadt. Als einzige deutsche Stadt mit einer markanten Skyline verbindet sie Weltstadt-Flair mit überschaubaren Dimensionen.

Besonders hervorzuheben sind:

Hervorragende internationale Verkehrsanbindung mit einem der größten Flughäfen Europas

Hohe Wirtschaftskraft als führendes Finanzzentrum der Eurozone

Multikulturelle Atmosphäre mit Menschen aus über 180 Nationen

Ausgezeichnete kulturelle Infrastruktur mit wichtigen Museen und Opernhaus

Hohe Lebensqualität durch extensive Grünflächen wie den Grüngürtel

Überdurchschnittliche Kaufkraft und hohe Gehälter

Effiziente öffentliche Verkehrsinfrastruktur

Immobilienmarkt und Preisniveau in Frankfurt

Der Frankfurter Immobilienmarkt zeichnet sich durch seine internationale Ausrichtung und hohe Dynamik aus.

Für Investoren relevant:

Zweitteuerster Immobilienmarkt Deutschlands nach München

Besonders nachgefragt sind Lagen im Westend, Nordend und Sachsenhausen

Starker Markt für hochwertige Büroflächen durch Finanzsektor

Wachsende Nachfrage durch Brexit-bedingte Verlagerungen aus London

Innovative Stadtentwicklungsprojekte wie das Europaviertel

Hoher Bedarf an temporärem Wohnen für internationale Fachkräfte

Steigende Nachfrage nach nachhaltigen Büroimmobilien durch ESG-Fokus

Die Kombination aus wirtschaftlicher Bedeutung, internationaler Ausrichtung und hoher Lebensqualität macht Frankfurt zu einem Premium-Investitionsstandort. Die Stadt profitiert dabei besonders von ihrer Rolle als wichtigstes kontinentaleuropäisches Finanzzentrum und den damit verbundenen Chancen im High-End-Segment.

Platz 7: Melbourne, Australien

Die Skyline von Melbourne beeindruckt © Imago / Wirestock

Die zweitgrößte Stadt Australiens mit rund 5,1 Millionen Einwohnern sichert sich im Gesamt-Ranking der lebenswertesten Städte den siebten Platz. Als kulturelles Zentrum Australiens verbindet Melbourne kosmopolitisches Flair mit entspanntem Lifestyle.

Platzierungen in den Einzelrankings:

Global Liveability Index (EIU): Rang 4

Mercer Quality of Living Ranking: Rang 20

Numbeo Quality of Life Index: Rang 28

Was macht Melbourne zu einer lebenswerten Stadt?

Die Metropole an der Südküste Australiens besticht durch ihre einzigartige Mischung aus kultureller Vielfalt, sportlicher Bedeutung und außergewöhnlicher Gastronomie. Als ehemalige Nummer 1 im EIU-Ranking (2011 bis 2017) gilt sie weiterhin als eine der attraktivsten Städte weltweit.

Besonders hervorzuheben sind:

Außergewöhnlich vielfältige Kunst- und Kulturszene

Weltberühmte Coffee-Kultur und innovative Gastronomie

Exzellente Bildungseinrichtungen mit hoher internationaler Reputation

Hervorragende Sport-Infrastruktur (Australian Open, Formel 1)

Effizientes öffentliches Verkehrssystem mit historischen Straßenbahnen

Hohe kulturelle Diversität mit starken europäischen und asiatischen Einflüssen

Ausgezeichnete Work-Life-Balance

Immobilienmarkt und Preisniveau

Der Melbourner Immobilienmarkt gehört zu den dynamischsten im asiatisch-pazifischen Raum.

Für Investoren relevant:

Moderatere Preise im Vergleich zu Sydney

Besonders nachgefragt sind Lagen in den Inner Suburbs

Starker Markt für studentisches Wohnen durch internationale Studierende

Wachsende Nachfrage nach innerstädtischen Apartments

Innovative Stadtentwicklungsprojekte wie Fishermans Bend

Strenge Regulierungen für ausländische Investoren

Hohe Standards bei Nachhaltigkeit und Energieeffizienz

Die Kombination aus kultureller Bedeutung, akademischer Exzellenz und hoher Lebensqualität macht Melbourne zu einem attraktiven Investitionsstandort. Besonders der große Zustrom internationaler Studierender und die starke Start-up-Szene sorgen für konstante Nachfrage im Immobilienmarkt.

Platz 6: Luxemburg

Luxemburg ist nicht nur ein wichtiger Finanzplatz © Pixabay / djedj

Die Hauptstadt des Großherzogtums Luxemburg mit rund 125.000 Einwohnern erreicht im Gesamt-Ranking der lebenswertesten Städte den sechsten Platz. Als Sitz wichtiger EU-Institutionen und bedeutender Finanzplatz verbindet sie internationale Bedeutung mit überschaubarer Größe.

Platzierungen in den Einzelrankings:

Global Liveability Index (EIU): Rang 18

Mercer Quality of Living Ranking: Rang 17

Numbeo Quality of Life Index: Rang 3

Was macht Luxemburg zu einer lebenswerten Stadt?

Die kleinste Stadt in unserem Ranking überzeugt durch ihre einzigartige Mischung aus historischem Charme und modernem Wirtschaftszentrum. Als einer der wichtigsten Finanzplätze Europas bietet sie außergewöhnlich hohe Lebensqualität.

Besonders hervorzuheben sind:

Unesco-Weltkulturerbe Altstadt mit beeindruckender Festungsanlage

Höchstes Pro-Kopf-Einkommen in der EU

Mehrsprachigkeit (Luxemburgisch, Deutsch, Französisch) als Normalität

Exzellente Bildungseinrichtungen mit internationalem Profil

Zentrale Lage im Herzen Europas

Hochmoderne Geschäftsviertel wie Kirchberg

Ausgezeichnete Work-Life-Balance

Immobilienmarkt und Preisniveau in Luxemburg

Der Luxemburger Immobilienmarkt zählt zu den teuersten in Europa.

Für Investoren relevant:

Eines der höchsten Preisniveaus in der Europäischen Union

Besonders nachgefragt sind Lagen in der Oberstadt und Kirchberg

Konstant hohe Nachfrage durch EU-Institutionen und Finanzsektor

Starker Markt für hochwertige Büroflächen

Wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Gebäuden

Hoher Bedarf an temporärem Wohnen für internationale Fachkräfte

Strenge Qualitätsstandards bei Neubauten

Die Kombination aus politischer Stabilität, wirtschaftlicher Stärke und internationalem Flair macht Luxemburg zu einem Premium-Investitionsstandort. Die Stadt profitiert dabei besonders von ihrer Rolle als EU-Standort und Finanzzentrum. Allerdings stellen die sehr hohen Einstiegspreise eine erhebliche Marktzutrittsbarriere dar.

Platz 5: Amsterdam, Niederlande

Amsterdam gilt als eine der attraktivsten Städte der Welt – ist aber noch lange nicht fertig © Imago / ANP

Die niederländische Hauptstadt mit rund 870.000 Einwohnern sichert sich im Gesamt-Ranking der lebenswertesten Städte den fünften Platz. Als historisches Handelszentrum verbindet Amsterdam jahrhundertealte Tradition mit moderner Urbanität.

Platzierungen in den Einzelrankings:

Global Liveability Index (EIU): Rang 19

Mercer Quality of Living Ranking: Rang 6

Numbeo Quality of Life Index: Rang 12

Was macht Amsterdam zu einer lebenswerten Stadt?

Die Grachtenmetropole überzeugt durch ihre einzigartige Mischung aus historischem Erbe und zukunftsorientierter Stadtentwicklung. Als Pionier in Sachen Nachhaltigkeit und Fahrradmobilität setzt sie globale Maßstäbe für moderne Stadtplanung.

Besonders hervorzuheben sind:

Unesco-Weltkulturerbe Grachtengürtel

Vorbildliche Fahrradinfrastruktur und nachhaltige Mobilität

Hohe Digitalisierung und starke Start-up-Szene

Außergewöhnliche kulturelle Vielfalt mit weltberühmten Museen

Exzellente Work-Life-Balance

Führende Position bei Smart-City-Initiativen

Internationale Atmosphäre mit hoher Englisch-Kompetenz

Immobilienmarkt und Preisniveau in Amsterdam

Der Amsterdamer Immobilienmarkt gehört zu den dynamischsten in Kontinentaleuropa.

Für Investoren relevant:

Eines der höchsten Preisniveaus in Kontinentaleuropa

Besonders nachgefragt sind Lagen im historischen Zentrum und Süden

Stark regulierter Wohnungsmarkt zum Schutz der Bevölkerung

Profiteur der Brexit-bedingten Verlagerungen aus London

Wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Büroflächen

Innovative Stadtentwicklungsprojekte wie Amsterdam Noord

Strenge Regulierungen für touristische Vermietung

Die Kombination aus historischem Charme, wirtschaftlicher Innovationskraft und hoher Lebensqualität macht Amsterdam zu einem erstklassigen Investitionsstandort. Die Stadt profitiert dabei besonders von ihrer Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit und Digitalisierung.

Allerdings stellen strenge Regulierungen und hohe Preise Herausforderungen für Investoren dar.

Platz 4: Wien, Österreich

Der Immobilienmarkt in Wien wurde von der Zinswende besonders heftig getroffen © IMAGO / Volker Preußer

Die österreichische Hauptstadt mit rund 1,9 Millionen Einwohnern belegt im Gesamt-Ranking der lebenswertesten Städte den vierten Platz. Als ehemalige Kaiserstadt verbindet sie imperiales Erbe mit sozialer Innovation und modernem Städtebau.

Platzierungen in den Einzelrankings:

Global Liveability Index (EIU): Rang 1

Mercer Quality of Living Ranking: Rang 2

Numbeo Quality of Life Index: Rang 27

Was macht Wien zu einer lebenswerten Stadt?

Die Donaumetropole besticht durch ihre einzigartige Mischung aus historischer Pracht und sozialer Ausgewogenheit. Als langjährige Nummer 1 im EIU-Ranking (2018 bis 2020 und 2022 bis 2024) setzt Wien globale Maßstäbe für städtische Lebensqualität.

Besonders hervorzuheben sind:

Vorbildlicher sozialer Wohnungsbau mit langer Tradition

Außergewöhnlich hohe Dichte an Kultur- und Freizeitangeboten

Exzellente öffentliche Infrastruktur und Verkehrssystem

Hervorragendes Gesundheitssystem

Hohe Umweltqualität mit vielen Grünflächen

Ausgezeichnete Sicherheitslage

Innovative Smart-City-Strategie

Immobilienmarkt und Preisniveau in Wien

Der Wiener Immobilienmarkt zeichnet sich durch seine Stabilität und soziale Ausgewogenheit aus.

Für Investoren relevant:

Moderateres Preisniveau im Vergleich zu anderen Top-Metropolen

Besonders nachgefragt sind Lagen in den Innenbezirken und am Wasser

Starker kommunaler Wohnungssektor als Marktstabilisator

Wachsender Markt für nachhaltige Büroimmobilien

Innovative Stadtentwicklungsprojekte wie die Seestadt Aspern

Hohe Investitionssicherheit durch politische Stabilität

Strenge Qualitätsstandards bei Neubauten

Die Kombination aus kulturellem Reichtum, sozialer Balance und hoher Lebensqualität macht Wien zu einem attraktiven Investitionsstandort. Die Stadt profitiert dabei besonders von ihrer Rolle als Vorbild für sozialen Wohnungsbau und nachhaltiger Stadtentwicklung.

Der regulierte Markt bietet zwar geringere Renditen als andere Metropolen, dafür aber höhere Stabilität.

Platz 3: Zürich, Schweiz

Nicht nur die Lage am See macht Zürich zu einem besonderen Ort © Imago / Panthermedia

Die größte Stadt der Schweiz mit rund 400.000 Einwohnern erreicht im Gesamt-Ranking der lebenswertesten Städte den dritten Platz. Als globales Finanzzentrum verbindet Zürich wirtschaftliche Stärke mit außergewöhnlich hoher Lebensqualität.

Im Mercer-Ranking belegt Zürich 2024 den Spitzenplatz.

Platzierungen in den Einzelrankings:

Global Liveability Index (EIU): Rang 3

Mercer Quality of Living Ranking: Rang 1

Numbeo Quality of Life Index: Rang 22

Was macht Zürich zu einer lebenswerten Stadt?

Die Stadt an der Limmat überzeugt durch ihre einzigartige Kombination aus wirtschaftlicher Potenz und Naturverbundenheit. Als wichtigstes Finanzzentrum der Schweiz setzt sie Maßstäbe für urbane Lebensqualität.

Besonders hervorzuheben sind:

Exzellente Lage am Zürichsee mit hoher Umweltqualität

Höchstes Gehaltsniveau unter den europäischen Städten

Hervorragende öffentliche Infrastruktur und Verkehrssystem

Internationale Atmosphäre mit hohem Expatriate-Anteil

Top-Bildungseinrichtungen wie die ETH Zürich

Ausgezeichnete Work-Life-Balance

Hohe Sicherheit und politische Stabilität

Immobilienmarkt und Preisniveau in Zürich

Der Zürcher Immobilienmarkt gehört zu den teuersten weltweit.

Für Investoren relevant:

Eines der höchsten Preisniveaus global

Besonders nachgefragt sind Lagen am See und in Stadtquartieren wie Zürichberg

Konstant hohe Nachfrage durch Finanzsektor und internationale Unternehmen

Premium-Markt für nachhaltige Büroflächen

Strenge Regulierungen für ausländische Investoren

Hohe Qualitätsstandards bei Neubauten

Stabiler Markt für hochwertige Mietwohnungen

Die Kombination aus Finanzstärke, politischer Stabilität und außergewöhnlicher Lebensqualität macht Zürich zu einem Premium-Investitionsstandort. Allerdings erschweren hohe Einstiegspreise und strenge Regulierungen den Marktzugang für internationale Investoren erheblich.

Platz 2: Genf, Schweiz

Der Genfer See © Imago Images / Depositphotos

Die zweitgrößte Stadt der Schweiz mit rund 200.000 Einwohnern erreicht im Gesamt-Ranking der lebenswertesten Städte den zweiten Platz. Als Sitz zahlreicher internationaler Organisationen verbindet Genf diplomatische Bedeutung mit Schweizer Lebensqualität.

Platzierungen in den Einzelrankings:

Global Liveability Index (EIU): Rang 6

Mercer Quality of Living Ranking: Rang 3

Numbeo Quality of Life Index: Rang 11

Was macht Genf zu einer lebenswerten Stadt?

Die Stadt am Genfer See überzeugt durch ihre einzigartige Rolle als globales Zentrum der Diplomatie und internationalen Zusammenarbeit. Als Hauptsitz der Vereinten Nationen in Europa bietet sie ein außergewöhnlich internationales Ambiente.

Besonders hervorzuheben sind:

Spektakuläre Lage am Genfer See mit Blick auf den Mont Blanc

Hohe Konzentration internationaler Organisationen (UN, WHO, WTO)

Mehrsprachiges Umfeld mit Französisch als Hauptsprache

Exzellente Forschungseinrichtungen wie CERN

Außergewöhnlich hohe Kaufkraft und Gehaltsniveau

Hervorragende Gesundheitsversorgung

Hohe Sicherheit und politische Stabilität

Immobilienmarkt und Preisniveau in Genf

Der Genfer Immobilienmarkt zählt zu den exklusivsten in Europa.

Für Investoren relevant:

Premium-Preisniveau im globalen Vergleich

Besonders nachgefragt sind Lagen am See und im diplomatischen Viertel

Konstante Nachfrage durch internationale Organisationen

Streng regulierter Markt mit hohen Eintrittsbarrieren

Wachsender Bedarf an nachhaltigen Büroflächen

Hohe Nachfrage durch internationale Fachkräfte

Sehr niedrige Leerstandsquoten

Die Kombination aus internationaler Bedeutung, politischer Stabilität und exklusiver Lage macht Genf zu einem der begehrtesten Immobilienstandorte weltweit. Die Stadt profitiert dabei besonders von ihrer Rolle als diplomatisches Zentrum und der damit verbundenen konstanten Nachfrage im High-End-Segment.

Platz 1: Kopenhagen, Dänemark

Kopenhagen gilt als lebenswerteste Stadt der Welt © Imago / Panthermedia

Die dänische Hauptstadt mit rund 650.000 Einwohnern führt das Gesamt-Ranking der lebenswertesten Städte an. Als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Fahrradmobilität definiert Kopenhagen neu, was moderne Urbanität bedeutet.

Platzierungen in den Einzelrankings:

Global Liveability Index (EIU): Rang 2

Mercer Quality of Living Ranking: Rang 4

Numbeo Quality of Life Index: Rang 10

Was macht Kopenhagen zur lebenswertesten Stadt?

Die skandinavische Metropole überzeugt durch ihre wegweisende Kombination aus Nachhaltigkeit, sozialer Ausgewogenheit und wirtschaftlicher Innovation. Als selbsternannte „grünste Hauptstadt Europas“ setzt sie globale Standards für nachhaltige Stadtentwicklung.

Besonders hervorzuheben sind:

Vorbildliche Fahrradinfrastruktur mit über 45 Prozent Radverkehrsanteil

Ambitionierte Klimaziele (CO2-Neutralität bis 2025)

Ausgezeichnete Work-Life-Balance

Innovative Architektur und Stadtplanung

Lebendige Start-up- und Design-Szene

Hohe soziale Sicherheit und Gleichberechtigung

Exzellente öffentliche Infrastruktur

Immobilienmarkt und Preisniveau in Kopenhagen

Der Kopenhagener Immobilienmarkt zeichnet sich durch seine nachhaltige Ausrichtung und stabile Entwicklung aus.

Für Investoren relevant:

Hohes, aber im nordeuropäischen Vergleich moderates Preisniveau

Besonders nachgefragt sind Lagen in Christianshavn und Frederiksberg

Starker Fokus auf nachhaltige Gebäude und Quartiersentwicklung

Innovative Stadtentwicklungsprojekte wie Nordhavn

Wachsende Nachfrage durch internationale Tech-Unternehmen

Hohe Standards bei Energieeffizienz und Nachhaltigkeit

Stabiler rechtlicher Rahmen für Immobilieninvestments

Die Kombination aus Nachhaltigkeitsführerschaft, sozialer Balance und wirtschaftlicher Dynamik macht Kopenhagen zum Modell für die Stadt der Zukunft. Die dänische Hauptstadt profitiert dabei besonders von ihrer Vorreiterrolle in der grünen Transformation und der damit verbundenen Attraktivität für internationale Talente und Unternehmen.

Kopenhagens Spitzenposition im Ranking unterstreicht den Trend, dass Lebensqualität heute vor allem durch Nachhaltigkeit, soziale Ausgewogenheit und innovative Stadtplanung definiert wird. Die Stadt zeigt exemplarisch, wie der Wandel zu einer klimaneutralen Zukunft die urbane Lebensqualität steigern kann.