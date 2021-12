Legal & General stoppt Fondspolicen-Neugeschäft

Gerade durch die immer weiter und immer schneller steigende Lebenserwartung sowie das unberechenbare Zinsumfeld über diesen Zeitraum ergäben sich Risiken. Die Kalkulationen von Legal & General hätten ergeben, dass die erforderlichen Risikokosten für garantierte Rentenfaktoren bis zu einem Mehrfachen der bisherigen Policengebühr von 1 Prozent pro Jahr für den Versicherungsbetrieb und die Fondsverwaltung betragen könnten – abhängig von Alter und Geschlecht der Versicherten. Unter solchen Rahmenbedingungen sei Legal & General jedoch nicht mehr in der Lage, eine konkurrenzfähige fondsgebundene Rentenversicherung anzubieten.Bereits in den 1980er Jahren hätten garantierte Rentenfaktoren in Großbritannien schon einmal zu hohen Verlusten für viele Versicherer geführt, da auf Basis der bei Rentenbeginn aktuellen Rechnungsgrundlagen nur sehr viel niedrigere Renten hätten gezahlt werden dürfen, als bei Vertragsbeginn garantiert worden waren. Und dass, obwohl die Experten bei der Kalkulation der Meinung waren, dass sie äußerst vorsichtige Annahmen für die Garantien getroffen hätten. „Bereits damals war Legal & General einer der ersten Versicherer, die dieses sogar existenzbedrohende Risiko erkannt haben und keine garantierten Rentenfaktoren mehr angeboten haben“, so der britische Anbieter weiter.Für Bestandskunden soll sich durch diesen Schritt nichts verändern: „Die Beiträge zu bestehenden Verträgen können wie gewohnt weiter gezahlt werden.“