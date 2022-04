Teamausbau Legal & General IM holt Vertriebsexperten

Legal & General Investment Management, kurz LGIM, erhält durch Marc Albrecht ab Anfang April Verstärkung für die Wholesale-Vertriebsaktivitäten in Deutschland. Albrecht wird in seiner Funktion als Senior Sales Manager für die Region Norddeutschland zuständig sein.

In dieser neu geschaffenen Position wird Marc Albrecht neben der Neuakquise Kunden im Bereich Vermögensverwalter und Banken betreuen. Er ist Teil des in Frankfurt ansässigen Wholesale-Teams und berichtet an Philipp von Königsmarck, Head of Wholesale für Deutschland, Österreich und Luxemburg.

Albrecht war in der Asset Management-Branche bereits bei Loys und CAPInside als Sales Manager bzw. Senior Business Development Manager tätig. Als Versicherungsfachmann hat er hat bei der Allianz den Dual Studiengang “Betriebswirtschaftslehre und Versicherung” absolviert und ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth abgeschlossen.

Die Ernennung ist Teil der ehrgeizigen europäischen Wachstumsstrategie von LGIM, um die Präsenz des Unternehmens in Kontinentaleuropa weiter auszubauen.