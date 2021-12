Legg Mason: Bill Miller stellt zukünftigen Nachfolger ein

Verschicken Sie diesen und viele weitere Artikel als Newsletter an Ihre Kunden!

Auch Millers Legg-Mason-Karriere habe auf eine ähnliche Weise begonnen, so die Investmentgesellschaft weiter. 1981 trat der heutige Star-Investor dem Team des damaligen Fonds-Veteranen Ernest Kiehne bei. Neun Jahre später, im Jahr 1990, übernahm Miller den Fonds, den er bis 2008 sehr erfolgreich managte. So konnte Miller in 15 aufeinanderfolgenden Jahren den S&P 500-Index schlagen – eine Leistung, mit der er zu einem der bekanntesten Fondsmanager weltweit wurde. Im Krisenjahr 2008 stürzte der Fonds dann um 55 Prozent ab