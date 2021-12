Legg Mason erweitert Vertriebsteam

Die amerikanische Investmentgesellschaft Legg Mason erweitert das Vertriebsteam. Christian Humlach ist neuer Direktor für Geschäftsentwicklung. Der 41-Jährige wird bei Legg Mason für ausgewählte Kunden in verschiedenen Sektoren verantwortlich zeichnen. Er berichtet an Klaus Dahmann, Vertriebschef Deutschland und Österreich.Humlach hat über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Er kommt vom österreichischen Finanzdienstleister Convertinvest. Zuvor war er unter anderem als Manager für Kundenbeziehungen im Publikumsfondsvertrieb bei UBS Global Asset Management tätig. Außerdem leitete er das Geschäft mit semi-institutionellen Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei Principal Global Investors.