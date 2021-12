Lehman Brothers: Citibank hätte Kunden über Interessenskonflikte informieren müssen

Die Citibank USA war als Hauptgläubigerin mit einem Forderungsbestand von umgerechnet rund 110 Milliarden Euro an Lehman Brothers beteiligt, so das Landgericht im Hinweisbeschluss. Daher habe sie ein erhebliches Eigeninteresse an dem Verkauf der Lehman-Zertifikate gehabt und hätte keine objektive, allein an den Kundeninteressen ausgerichtete Beratung gewährleisten können.„Der Hinweisbeschluss an sich hat zwar noch keine Rechtskraft“, erklärt Renner. Sollte sich diese Ansicht jedoch durchsetzen, können Anleger weitere Beratungsfehler vorbringen und damit ihre Rechtsposition erheblich verbessern.