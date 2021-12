Branchenumfrage Lehren des Lockdowns für Krankenversicherer

Thomas Wiesemann,

Makler-Vorstand

Allianz Private Krankenversicherung:

„Gesundheitsthemen sind durch die Pandemie für die Menschen noch wichtiger geworden. Wir machen die Erfahrung, dass Kunden, wenn es um ihre Gesundheit geht, jemanden an ihrer Seite haben wollen, der sie versteht, ihre Bedürfnisse kennt und auf den sie sich in jeder Situation verlassen können. Nach diesen Wünschen richten wir unsere Produkte und Leistungen sowohl in der Voll- als auch in der Zusatzversicherung aus.

Neben der reinen finanziellen Absicherung spielen Services inzwischen eine große Rolle. Wenn Menschen krank werden, fragen sie sich: Zu welchem Arzt gehe ich am besten? Wie bekomme ich schnell einen Termin? Welche Behandlung empfehlen die Topexperten? Bei all dem unterstützen wir unsere Versicherten mit den entsprechenden Services. In der Corona-Pandemie sind stark Dienste gefragt, die von Zuhause nutzbar sind, zum Beispiel unsere Coachings zur Gesundheitsvorsorge, unsere Tools bei Rücken-, Knie- und Schulterschmerzen, die online Tinnitus Therapie und unser medizinisches Experten-Telefon 'Doc on Call', das 24/7 erreichbar ist.“