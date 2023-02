Wie der Lehrermangel der Wirtschaft schadet

Neben allen schlechten Nachrichten der letzten Monate – und es gab bekanntermaßen viele – ist diese besonders deprimierend, weil selbstverschuldet und absehbar: Der heute schon akute Mangel an Lehrkräften wird sich in den kommenden Jahren dramatisch verschärfen. Und es gibt eigentlich nichts, was jetzt noch getan werden könnte, um diese Entwicklung abzuwenden. Es ist wie in dem Film Titanic, als der Kapitän nach der Kollision mit dem Eisberg sagt: „Egal, was wir ab jetzt noch tun: Die Titanic wird untergehen.“

Kein Geld für Bildung zu haben, ist für eine Gesellschaft nichts anderes, als sich auf Kollisionskurs mit der eigenen Zukunft zu begeben. Wir spielen mit ihr wie an einem Roulettetisch, der auf der Titanic steht. Ganze Jahrgänge von Schülerinnen und Schülern werden wissentlich in einen lange bekannten chronischen Bildungsmangel geschickt, der ihr ganzes Leben prägen wird. Dabei wissen wir, dass gerade die frühkindliche Bildung die wichtigste Investition des Lebens ist.

Das Versprechen von Bildung ist indes nicht Wohlstand allein, sondern vor allem Selbstbestimmung und Teilhabe, was in einer zunehmend fragmentierten Gesellschaft und im Zeitalter von ChatGPT und Fake News die vielleicht wichtigsten Errungenschaften sind.

Deutschland investiert zu wenig in Bildung

Der Umstand, dass wir an dem Bildungsmangel kurzfristig nichts ändern können, sollte dieses Mal aber nicht zu der Reaktion der vergangenen Jahre und Jahrzehnte führen, nämlich tatsächlich nichts dagegen zu tun.

Im Gegenteil: Die ökonomische Rationalität verhält sich diametral zur menschlichen Psychologie: Gerade das, was lange dauert, muss man so früh wie möglich beginnen. Es ist eine ökonomische Banalität: Wenn wir wissen, dass es in Zukunft eine Knappheit geben wird, müssen wir heute in diese Knappheit investieren, damit sie nicht eintritt.

Es ist geradezu absurd, dass heute so viel über Resilienz und Nachhaltigkeit gesprochen wird, aber dieses einfachste und wirksamste Instrument politisch kaum Beachtung findet. So verwundert es nicht, dass uns heute eine Krise nach der anderen ereilt. In fast allen wichtigen Bereichen sind wir unterinvestiert. Es gibt keine Resilienz im dauerhaften Mangel, keine Nachhaltigkeit in andauernden Krisen. Gut durch Krisen zu kommen, scheint die einzig verbliebene Ambition zu sein.