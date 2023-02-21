Volkswirt Henning Vöpel
Wie der Lehrermangel der Wirtschaft schadet
Neben allen schlechten Nachrichten der letzten Monate – und es gab bekanntermaßen viele – ist diese besonders deprimierend, weil selbstverschuldet und absehbar: Der heute schon akute Mangel an Lehrkräften wird sich in den kommenden Jahren dramatisch verschärfen. Und es gibt eigentlich nichts, was jetzt noch getan werden könnte, um diese Entwicklung abzuwenden. Es ist wie in dem Film Titanic, als der Kapitän nach der Kollision mit dem Eisberg sagt: „Egal, was wir ab jetzt noch tun: Die Titanic wird untergehen.“