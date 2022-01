Gestörter Warenverkehr Leichte Entspannung bei den Lieferketten absehbar

Gene Podkaminer

Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds erreichten die fiskalischen Anreize im Jahr 2020 rund 15 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP). Infolgedessen kam es unter anderem in den USA zu einem sprunghaften Anstieg der Käufe von langlebigen Gütern (Grafik 1).

Grafik 1: Die Ausgaben für langlebige Wirtschaftsgüter erholten sich in den USA schneller als in jeder anderen Nachrezessionsphase seit dem Zweiten Weltkrieg.

Verhakte Lieferketten

Containerhäfen: Die von Covid-19 ausgelösten globalen Lieferkettenprobleme halten an. In den USA sind die Containerhäfen Los Angeles und Long Beach (LA/LB) die größten des Landes und damit für den Warenverkehr ganz besonders wichtig. Zugleich sind die beiden Häfen die wichtigsten Umschlagplätze für in Asien produzierte Güter. Rund 40 Prozent aller US-Importe werden laut Bloomberg über diese beiden Häfen abgewickelt. Eine Reihe von Faktoren belasten deren Kapazität, um die eingehenden Güter zu entladen und zu transportieren.

Grafik 2: Schiffe verbringen viel mehr Zeit im Hafen von Los Angeles

Lkw-Fahrer: Die American Trucking Association schätzt, dass in den USA derzeit rund 80.000 Fahrer fehlen. Lange Arbeitszeiten und teils unzumutbare Arbeitsbedingungen führen dazu, dass sich Lkw-Fahrer anderen Berufen zuwenden. Zum Vergleich: Allein in Kalifornien sind nach Angaben des Department of Motor Vehicles 640.445 Personen im Besitz eines aktiven Führerscheins, der zum Fahren von Lkws berechtigt. Derzeit sind jedoch nur 140.000 Jobs im Lkw-Transport in Kalifornien besetzt, wie das Nachrichtenmagazin Time recherchiert hat.

Volle und leere Container: Unmengen von Containern bleiben auf den Docks stehen, weil sie wegen des Mangels an Lkw-Fahrern nicht schnell genug abtransportiert werden können. Da die vollen und leeren Container wegen mangelnder Transportkapazitäten nirgendwo zwischengelagert werden können, werden die Docks als Containerlager zweckentfremdet. Dies hat dazu geführt, dass die Schiffe viel langsamer als üblich entladen werden, weil viele volle und leere Container den begrenzten Platz auf den Docks beanspruchen.