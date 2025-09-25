Obwohl Alkoholsucht als Krankheit anerkannt ist, weigern sich BU-Versicherer oft, bei suchtbedingter BU zu leisten. Wie sie argumentieren und was Betroffene dagegen tun können.

Berufsunfähigkeit aufgrund von Alkoholsucht stellt Versicherte vor besondere Herausforderungen. Während die Erkrankung medizinisch anerkannt ist, kämpfen Betroffene häufig um die Anerkennung ihrer Ansprüche.

In Deutschland wird etwa jeder vierte Erwerbstätige im Laufe seines Lebens berufsunfähig. Psychische Erkrankungen und Suchterkrankungen wie Alkoholsucht gehören dabei zu den häufigsten Ursachen. Mit rund 1,6 Millionen Betroffenen zählt Alkoholsucht zu den häufigsten chronischen Erkrankungen in Deutschland.

Alkoholsucht als anerkannte Krankheit

Bereits 1968 stellte das Bundessozialgericht fest, dass Alkoholsucht eine Krankheit und keine Charakterschwäche sei. Die Weltgesundheitsorganisation WHO klassifiziert sie unter der ICD-10 als „Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol“.

„Alkoholsucht ist eine medizinisch anerkannte chronische Krankheit“, erklärt Björn Thorben M. Jöhnke, Fachanwalt für Versicherungsrecht der Hamburger Kanzlei Jöhnke & Reichow. „In schweren Fällen kann die Alkoholerkrankung zu erheblichen funktionellen Einschränkungen führen – bis hin zur völligen Arbeitsunfähigkeit.“

Voraussetzungen für BU-Leistungen erfüllt

Berufsunfähigkeit liegt in der Regel vor, wenn der Versicherte aus gesundheitlichen Gründen voraussichtlich dauerhaft seinen zuletzt ausgeübten Beruf zu mindestens 50 Prozent nicht mehr ausüben kann. Bei Alkoholsucht kann dies der Fall sein, wenn die Erkrankung zu kognitiven Einschränkungen, körperlichen Folgeerkrankungen oder psychischen Begleiterkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen führt.

Gerichte erkennen Alkoholsucht durchaus als möglichen Auslöser für eine Berufsunfähigkeit an, sagt Jöhnke. Entscheidend sei jedoch der konkrete Nachweis, dass die Suchterkrankung die Arbeitsfähigkeit in der ausgeübten Tätigkeit erheblich einschränkt, wie Urteile des OLG Frankfurt und des LG München zeigen.

Anzeigepflicht als Stolperfalle

Ein häufiger Streitpunkt betrifft laut dem Rechtexperten die vorvertragliche Anzeigepflicht. Versicherungsnehmer müssen beim Abschluss einer BU-Versicherung alle bekannten, gefahrerheblichen Vorerkrankungen wahrheitsgemäß angeben – auch frühere oder bestehende Suchterkrankungen.

„Wurde eine Alkoholsucht verschwiegen und stellt sich dies im Leistungsfall heraus, kann der Versicherer den Vertrag anfechten oder zurücktreten – selbst wenn die Berufsunfähigkeit auf einer anderen Ursache beruht“, warnt Jöhnke. Auch frühere Entzugsbehandlungen oder psychotherapeutische Maßnahmen müssten gegebenenfalls angegeben werden.

Risikoausschlüsse oft vorgeschoben

Versicherer versuchen bei alkoholbedingter Berufsunfähigkeit häufig, Leistungen mit dem Argument der vorsätzlichen Herbeiführung des Versicherungsfalls zu verweigern. Sie argumentieren, der Betroffene habe durch anhaltenden Alkoholkonsum seine Berufsunfähigkeit selbst verschuldet.

„Der Vorsatz muss sich aber auf die Herbeiführung der Berufsunfähigkeit richten, nicht nur auf die zugrunde liegende Gesundheitsbeeinträchtigung“, betont der Versicherungsrechtsexperte. Die Gerichte betonten häufig, dass bei Suchterkrankungen ein Kontrollverlust vorliege. „In diesen Fällen fehlt es in der Regel an dem für Vorsatz erforderlichen bewussten und gewollten Herbeiführen des Versicherungsfalls.“

Rechtliche Unterstützung empfohlen

Der Weg zur Anerkennung von BU-Ansprüchen bei Alkoholsucht sei besonders herausfordernd und oft langwierig, warnt Jöhnke. Neben der medizinischen Nachweisführung seien die Darlegung der ausgeübten Tätigkeit und der entsprechenden Einschränkungen entscheidend.

Jöhnke empfiehlt Betroffenen, frühzeitig rechtliche Beratung durch einen im Versicherungsrecht spezialisierten Anwalt zu suchen: „So können bestenfalls keine Ansprüche vereitelt werden.“

Die Rechtsprechung zeigt, dass Alkoholsucht durchaus zu berechtigten BU-Ansprüchen führen kann – vorausgesetzt, die medizinischen und berufsspezifischen Voraussetzungen sind erfüllt und die Anzeigepflichten wurden eingehalten.