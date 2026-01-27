Was tun, wenn Versicherer im Leistungsfall monatelang nicht reagieren? Ein Rechtsanwalt und der Vermittlerverband AfW erklären die Rechte der Versicherten und deren Makler.

Monatelanges Stillschweigen im Leistungsfall und eine Korrespondenzverweigerung: Was können Makler tun, um das Stillschweigen der Versicherer zu brechen und Antworten für ihre Kunden zu bekommen?

Versicherungsmakler sollten bei der Auswahl von Berufsunfähigkeitsversicherungen nicht nur auf die Qualität der Bedingungswerke achten, sondern auch die Leistungspraxis der Versicherer berücksichtigen. Dazu rät Rechtsanwalt Björn Thorben M. Jöhnke von der Hamburger Kanzlei Jöhnke & Reichow.

„Das beste Bedingungswerk verliert seinen Zweck, wenn der Versicherer Leistungsprüfungsverfahren nicht vorantreibt und deswegen auch nicht leistet“, erklärt der Fachanwalt für Versicherungsrecht.

Elf Monate ohne Reaktion

Hintergrund ist ein aktueller Fall aus der Praxis der Kanzlei: Eine examinierte Altenpflegerin wartet seit Dezember 2023 auf eine Entscheidung der Generali Deutschland Lebensversicherung über ihren Antrag auf Berufsunfähigkeitsrente. Die Versicherte leidet nach eigenen Angaben seit November 2019 unter einem Erschöpfungssyndrom, Konzentrations- und Gedächtnisproblemen sowie starken Stimmungsschwankungen. Seit Februar 2020 kann sie ihre Tätigkeit nicht mehr ausüben.

Nach der Antragstellung im Dezember 2023 forderte die Generali zunächst mehrfach weitere Unterlagen an. Seit Februar 2025 – nach einer letzten Mitteilung, mehr Zeit für die Prüfung zu benötigen – reagiert der Versicherer laut Jöhnke nicht mehr. Zwölf Erinnerungsschreiben mit Fristsetzung über einen Zeitraum von elf Monaten blieben unbeantwortet.

Keine gesetzliche Frist, aber Grenzen

Wie lange ein Leistungsprüfungsverfahren dauern darf, ist gesetzlich nicht konkret geregelt. Paragraph 14 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) bestimmt lediglich, wann eine Versicherungsleistung fällig wird. „Der Versicherer ist verpflichtet, seine Leistungsentscheidung so zügig wie möglich zu treffen und unnötige Verzögerungen zu vermeiden“, erklärt Jöhnke.

Eine rechtliche Grenze sei die Unzumutbarkeit für den Versicherungsnehmer, übermäßig lange auf eine Entscheidung zu warten. Dies könne einen Verstoß gegen Treu und Glauben darstellen, insbesondere wenn der Versicherer gar nicht reagiere oder nicht transparent darlege, warum noch keine Entscheidung getroffen werden könne.

Schadensersatzansprüche möglich

Bei einer derartigen Untätigkeit könne sich der Versicherer im Einzelfall schadensersatzpflichtig machen, so Jöhnke. Wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer mehrfach in Verzug gesetzt habe, müsse der Versicherer in der Regel auch die vorgerichtlichen Rechtsverfolgungskosten tragen. Auch Beschwerden bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) seien eine Option.

AfW veröffentlicht Leitfaden gegen Korrespondenzverweigerung

Das Problem ist im Maklermarkt offenbar weit verbreitet: Der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW erhält nach eigenen Angaben regelmäßig Anfragen von Mitgliedern, deren Versicherer die Kommunikation mit ihnen verweigern. Um nicht jeden Fall einzeln beantworten zu müssen, hat der Verband nun einen Leitfaden entwickelt und per Rundschreiben an seine Mitglieder verschickt.

„Im November haben uns viele von Ihnen konkrete Beispiele übersandt, wie bestimmte Versicherer die Arbeit von Ihnen behindern“, schreibt der Rechtsanwalt und AfW-Geschäftsführer Norman Wirth in dem Schreiben. Typisch seien die Verweigerung der Korrespondenz trotz Vollmacht, vorgeschobene Ablehnungsgründe wie „nicht umfassend bevollmächtigt“ oder „unzumutbarer Mehraufwand“, Forderungen nach hauseigenen Vollmachtformularen oder Entgelt für Auskünfte.

Rechtslage ist eindeutig

Der Leitfaden führt zunächst die rechtlichen Grundlagen auf: Bei einer umfassenden Vollmacht muss der Versicherer mit dem Makler kommunizieren. Dies sei durch ein höchstrichterliches Urteil des Bundesgerichtshofs geklärt (BGH, Urteil vom 29.05.2013, Aktenzeichen: IV ZR 165/12) in einem Prozess, den die Kanzlei Wirth Rechtsanwälte für ein AfW-Mitglied gegen die LVM Versicherung geführt hatte. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherer dem Makler keine Courtage zahlen muss.

Zudem gelte: Es besteht kein Zwang zu versicherereigenen Vollmachtformularen – maßgeblich sei ausschließlich eine wirksame Vollmacht nach Paragraphen 164 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches. Der Maklervertrag gehe den Versicherer nichts an, Prüfungsmaßstab sei nur die Kundenvollmacht. Das Alter der Vollmacht sei irrelevant – sie gelte bis zum Widerruf.

Nach Paragraph 7 Absatz 4 VVG könne der Versicherungsnehmer während der Vertragslaufzeit die Übersendung der Vertragsbestimmungen einschließlich AVB verlangen; die erste Übermittlung sei kostenfrei. Zusätzlich könne mit Vollmacht das Auskunftsrecht nach Artikel 15 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geltend gemacht werden.

Was Versicherer nicht ablehnen dürfen

Pauschalablehnungen wie „nicht umfassend bevollmächtigt“ oder „unzumutbarer Mehraufwand“ sind also laut dem AfW-Rundschreiben unzulässig. Der Versicherer müsse konkret darlegen, was fehle oder warum der Einzelfall unzumutbar sein solle. Auch Argumente wie „Wir arbeiten nicht mit Maklern“ seien unzulässig – Vertriebspolitik könne Kundenrechte nicht aushebeln.

Die Behauptung, Schadeninformationen seien interne Daten, lasse der Verband ebenfalls nicht gelten: Vertrags- und Schadendaten seien kundenbezogen, Auskunft sei geschuldet. Versicherer könnten für geschuldete Auskünfte und Unterlagen in der Regel keine pauschalen Gebühren verlangen.

Dreistufiges Eskalationsverfahren

Der AfW empfiehlt Maklern ein Vorgehen in drei sogenannten Eskalationsstufen. Zuerst sollten sie dem Versicherer die Vollmacht zusenden und klar und freundlich die Korrespondenz über den Makler verlangen und konkret benennen, welche Unterlagen benötigt werden – mit einer Frist von sieben bis 14 Tagen und konkretem Datum.

In der zweiten Stufe werde die Argumentation rechtlich geschärft: Das BGH-Urteil (Az.: IV ZR 165/12) zur Korrespondenzpflicht, Paragraph 7 Absatz 4 VVG und falls erforderlich Artikel 15 DSGVO sollten genannt werden. Es sei eine konkrete Begründung zu verlangen, wenn die Korrespondenz abgelehnt werde.

In der dritten Stufe – die auch mit Stufe 2 kombiniert werden könne – sollten Druckmittel benannt werden. Die Makler sollten eine letzte Frist setzen und Beschwerden bei der Bafin, beim Versicherungsombudsmann sowie gegebenenfalls bei der Datenschutzaufsicht ankündigen. „In der Praxis reicht oft schon die Ankündigung“, schreibt Wirth.

Musterschreiben für Mitglieder

Für seine Mitglieder hat der AfW Musterschreiben entwickelt – vom ersten Anschreiben an den Versicherer über Erinnerungs- und Mahnschreiben bis hin zu Beschwerden an Ombudsmann und Bafin.

„Die Korrespondenzverweigerung einzelner Versicherer gegenüber Maklern ist ärgerlich und rechtlich kaum haltbar“, resümiert Wirth. Die höchstrichterliche Rechtsprechung stehe aufseiten der Kunden und Makler. „Im Zweifel lohnt sich Hartnäckigkeit: Viele Kollegen berichten, dass nach ein, zwei deutlichen Schreiben – oder der Drohung mit offiziellen Beschwerden – die Unterlagen plötzlich doch kommen.“