Kommt von DZ Privatbank Plutos Vermögensverwaltung ernennt Leiter Portfoliomanagement

Ascan Iredi leitet ab dem 1. Juli das Portfoliomanagement von der Plutos Vermögensverwaltung. Das gab das Frankfurter Unternehmen bekannt. Die Position war zuletzt vakant und wurde kommissarisch von Plutos-Vorstand Kai Heinrich übernommen. Steffen Leditschke, der das Portfoliomanagement zuvor leitete, war im April als Portfoliomanager zur Deka Vermögensmanagement gewechselt.

Sein Nachfolger wechselt aus dem genossenschaftlichen Private-Banking-Segment zu Plutos: Iredi kommt von der DZ Privatbank, wo er als Portfoliomanager und Leiter Aktien tätig war. Nach ersten Kapitalmarkterfahrungen bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank wechselte er 1996 zur Postbank, wo er den Aufbau der Treasury-Aktivitäten des Konzerns mitgestalten konnte und ein Aktienteam aufbaute, das er über viele Jahre leitete. Danach arbeitete er fünf Jahre als Projektmanager in Selbständigkeit und zuletzt – von 2017 bis 2022 – im Private Banking als Portfoliomanager und Leiter Aktien bei der DZ Privatbank in Luxemburg und Frankfurt.

Die Plutos Vermögensverwaltung verwaltet ein Vermögen von über einer halben Milliarde Euro und hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Insgesamt beschäftigt die Vermögensverwaltung rund 25 Mitarbeitende. Das Unternehmen entstand aus der Käsdorf & Löber Vermögensverwaltung sowie der K.L.M. Vermögensverwaltung. Das Unternehmen bietet fünf verschiedene Fondsstrategien sowie eine digitale und klassische Vermögensverwaltung an.