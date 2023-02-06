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Marcel Müller verlässt das Multi Family Offce HQ Trust.

Wechsel zu Single Family Office Leiter Portfoliomanagement verlässt HQ Trust

Das Multi Family Office HQ Trust verliert seinen Leiter für das Portfoliomanagement: Marcel Müller ist neuer Investmentchef von Wirtgen Invest und verwaltet somit nur noch das Vermögen einer einzigen Familie.

Marcel Müller
Marcel Müller: Der Leiter Portfoliomanagement verlässt seinen Arbeitgeber HQ Trust. | Bildquelle: HQ Trust
Von  | ehem. Redakteur
Aktualisiert am:
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Marcel Müller hat das Multi Family Office HQ Trust verlassen und wechselt zu Wirtgen Invest. Das bestätigte ein Sprecher von HQ Trust gegenüber der Schwesterpublikation von DAS INVESTMENT, dem private banking magazin.

Reiner Dietz, Geschäftsführer von HQ Trust, bedauerte Müllers Abgang und dankte ihm „für seine wertvolle Arbeit“. Im Investmentkomitee des Multi Family Offices führen die vier verbleibenden Mitglieder die Arbeit fort: Neben den Geschäftsführern Jochen Butz und Reiner Dietz gehören Chefökonom Michael Heise und der Leiter der Strategischen Asset Allokation, Thomas Neukirch, dem Gremium an.

 

Müller arbeitete mehr als 14 Jahre bei HQ Trust, seit 2020 leitete er das Portfoliomanagement. Seinen beruflichen Werdegang begann er bei der UBS. Bei seinem nächsten Arbeitgeber, dem Single Family Office Wirtgen Invest, wird Müller die Position des Investmentchefs übernehmen. Wirtgen Invest hat seinen Sitz im Bonner Umland und verwaltet das Vermögen der Familie Wirtgen, die ihr Unternehmen für die Herstellung von Straßenbaumaschinen für 4,6 Milliarden Euro an den Landmaschinenkonzern John Deere verkauft hatte.

Bei Wirtgen Invest war zuletzt Jörg Rahn Investmentchef. Laut dem Finanzportal Fundview nimmt Rahn eine berufliche Auszeit.

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