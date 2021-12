Leiter Portfoliomanagement Dirk Heuser verlässt die Commerzbank

Dirk Heuser verabschiedet sich von der Commerzbank. Nach knapp zwei Jahrzehnten verlässt der Leiter Portfoliomanagement das Geldinstitut. Das von ihm seit 2009 geführte Managerteam berät unter anderem auch den globalen Aktienfonds Commerzbank Aktienportfolio Covered Plus (ISIN: LU0372290675). Über Heusers künftige Tätigkeit ist noch nichts bekannt.

Für die Commerzbank arbeitete er seit 2000. In dieser Zeit war Heuser in verschiedenen Funktionen im Vertrieb an Privat- und Firmenkunden tätig und übernahm 2005 die Leitung der Anlagestrategie. Der diplomierte Volkswirt verantwortete hierbei unter anderem die Kapitalmarktstrategie sowie die Auswahl geeigneter Anlageprodukte im Wertpapierbereich für vermögende Privatkunden.

