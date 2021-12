Carsten Krüger 28.10.2015 Aktualisiert am 05.10.2016 - 10:10 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Leitmesse DKM gestartet Versicherungsbranche meets Fondsindustrie

Die DKM in Dortmund ist auch in diesem Jahr ein Besuchermagnet. Erstmals findet der Growth & Value Kongress statt und trifft auf Anhieb auf reges Interesse bei Vermittlern und Anlegern. Bisheriges Highlight war der Vortrag von Norman Boersma, Manager des Templeton Growth Fund.